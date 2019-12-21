Шикарный страйк Йовича, убойный Эванс и задорные Снегурочки
Самые яркие моменты победы российского клуба над литовским. «Химки» всё сделали на классе.
Доподлинно неизвестно до какой именно температуры была разогрета рука Йовича, но серб просто отказывался промахиваться, набрав 25 очков (в том числе 5 дальних попаданий) без единого промаха. Да, на последних минутах кольцо не приняло его бросок издали, но в тот момент всё вопросы в матче уже были решены.
Ролевики «Химок» ставят рекорды в Мытищах. Но Швед всё равно лучший
25 очков Йовича – это личный рекорд игрока. 25 очкам Шведа никто не удивился.
Личный рекорд результативности защитника «Химок» позволил хозяевам «Мытищи Арены» избавить от нервотрёпки себя и своих болельщиков. Но всё началось с двух подряд трёхочковых Шведа в середине третьей четверти. Именно Алексей стал автором рывка, позволившего химчанам отодвинуть оппонента на двухзначную разницу в счёте. Сегодняшние «Химки» такое преимущество не упускают.
Предлагаем вам огненный репортаж от Дмитрия Голубовича с этого матча.
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