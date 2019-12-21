Шикарный страйк Йовича, убойный Эванс и задорные Снегурочки

Доподлинно неизвестно до какой именно температуры была разогрета рука Йовича, но серб просто отказывался промахиваться, набрав 25 очков (в том числе 5 дальних попаданий) без единого промаха. Да, на последних минутах кольцо не приняло его бросок издали, но в тот момент всё вопросы в матче уже были решены.

Ролевики «Химок» ставят рекорды в Мытищах. Но Швед всё равно лучший 25 очков Йовича – это личный рекорд игрока. 25 очкам Шведа никто не удивился.

Личный рекорд результативности защитника «Химок» позволил хозяевам «Мытищи Арены» избавить от нервотрёпки себя и своих болельщиков. Но всё началось с двух подряд трёхочковых Шведа в середине третьей четверти. Именно Алексей стал автором рывка, позволившего химчанам отодвинуть оппонента на двухзначную разницу в счёте. Сегодняшние «Химки» такое преимущество не упускают.

Предлагаем вам огненный репортаж от Дмитрия Голубовича с этого матча.