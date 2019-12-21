«Даллас» не заметил потери Дончича. Оказалось, что звезду делала команда

«Даллас» обыграл в гостях «Филадельфию» (117:98) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным в составе победителей стал Тим Хардуэй, набравший 27 очков. Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов. В составе «Филадельфии» выделился Джоэл Эмбиид, в активе которого 33 очка и 17 подборов.
«Даллас» в данный момент времени вынужден обходиться без франчайз-игрока Луки Дончича, который продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в матче против «Майами Хит» (118:122 ОТ) неделю назад. Восстановление словенца проходит успешно. Его возвращение в строй ожидается в конце декабря.
Однако и без Дончича у «Далласа» есть более чем достойный состав, который способен добиваться результата. Лука травмировался уже на второй минуте игры против «Майами». Это не помешало «Маверикс» затащить крепкого соперника в овертайм, отыграв отставание 23 очка по ходу второй половины. Затем была сенсационная победа в гостях над «Милуоки Бакс» (120:116), которая прервала серию из 18 побед подряд у соперника. После этого «Даллас» дома в борьбе уступил очередному контендеру Восточной конференции «Бостон Селтикс» (103:109). Наконец «Маверикс» разнесли в гостях «Филадельфию», которая стартовала в регулярном чемпионате с результата 14-0 на домашней площадке и впервые оступилась на глазах своих болельщиков только в недавней встрече против «Майами» (104:108).
То есть без Дончича «Даллас» был близок к тому, что обыграть 4 топ-команды Востока, хоть и добился успеха только в половине случаев. Конечно, в составе «Маверикс» нельзя не отметить Кристапса Порзингиса, который прекрасно справляется с ролью лидера во время отсутствия Луки.
22 очка, 14 подборов против «Майами»
26 очков, 12 подборов против «Милуоки»
23 очка, 13 подборов против «Бостона»
22 очка, 18 подборов против «Филадельфии».
Впервые в карьере Кристапс выдал серию из четырёх матчей со статистикой 20-10. Это самая длинная полоса с подобными показателями для игроков «Маверикс» за последние 10 сезонов. Дирк Новицки в 2007 году выдал 8 таких перфомансов. Порзингису есть к чему стремиться. Стоит отметить, что в матче против «Сиксерс» латыш установил карьерный рекорд по количеству подборов.
Порзингис взвалил на себя дополнительную атакующую нагрузку после травмы Дончича. Кристапс пока не подводит. Как будто и не было разрыва крестообразных связок, из-за которых он пропустил примерно полтора года перед возвращением на паркет в этом сезоне. С атлетизмом у Порзингиса однозначно всё в порядке. Он прописался в топ-10 моментов игрового дня, куда зачастую проходит даже несколько данков в его исполнении. «Гвоздь» через Фуркана Коркмаза в концовке матча против «Филадельфии» наверняка снова попадет в подборку лучших эпизодов игрового дня.
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Активизацию ролевиков также не стоит недооценивать. Особенно заслужил похвалу Тим Хардуэй-младший. В матче против «Филадельфии» он реализовал 7 трёхочковых. Уже второй раз в этом регулярном чемпионате он забивает 7+ бросков с дальней дистанции. За предыдущие 6 лет карьеры он делал это только один раз. Тим показывает лучшую в карьере точность 37,5% из-за дуги. Сет Карри и Джален Брансон не всегда тоже приносят немалую пользу команде.
«Даллас» добыл две абсолютно неожиданные победы над «Милуоки» и «Филадельфией». Даже если бы Дончич мог выходить на площадку, «Маверикс» рассматривались бы в качестве абсолютных андердогов этих противостояний. Клуб из Техаса идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции с результатом 19-9. Ровно такое же количество поражений у главного фаворита сезона «Лос-Анджелес Клипперс» (21-9). В чем секрет успешной игры «Далласа» без Дончича? Отвечает Кристапс Порзингис.
«У нас отличная команда. У нас сейчас глубокая скамейка запасных, даже несмотря на то, что Лука отсутствует. У нас так много парней, которые могут выйти на площадку, взять на себя дополнительную нагрузку и хорошо выступить. Сегодня вечером Райан Брокхофф и Тим Хардуэй провели отличную игру, Сет Карри классно проявил себя во второй половине, Джален Брансон был хорош. В этом наша сила. У нас очень много опасных игроков», — заявил Порзингис после матча против «Сиксерс».
Календарю «Далласа» не позавидуешь. В следующей игре подопечные Рика Карлайла отправятся в гости к очередной топ-команде Востока «Торонто Рэпторс». Не стоит удивляться, если «Маверикс» достойно справятся и с этим тестом без Дончича. У «Торонто» травмированы Паскаль Сиакам, Марк Газоль и Норман Пауэлл, что несколько облегчает задачу техасцам.
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