«Даллас» не заметил потери Дончича. Оказалось, что звезду делала команда

«Даллас» обыграл в гостях «Филадельфию» (117:98) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным в составе победителей стал Тим Хардуэй, набравший 27 очков. Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 22 очков и 18 подборов. В составе «Филадельфии» выделился Джоэл Эмбиид, в активе которого 33 очка и 17 подборов.

«Даллас» в данный момент времени вынужден обходиться без франчайз-игрока Луки Дончича, который продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа, полученной в матче против «Майами Хит» (118:122 ОТ) неделю назад. Восстановление словенца проходит успешно. Его возвращение в строй ожидается в конце декабря.

Однако и без Дончича у «Далласа» есть более чем достойный состав, который способен добиваться результата. Лука травмировался уже на второй минуте игры против «Майами». Это не помешало «Маверикс» затащить крепкого соперника в овертайм, отыграв отставание 23 очка по ходу второй половины. Затем была сенсационная победа в гостях над «Милуоки Бакс» (120:116), которая прервала серию из 18 побед подряд у соперника. После этого «Даллас» дома в борьбе уступил очередному контендеру Восточной конференции «Бостон Селтикс» (103:109). Наконец «Маверикс» разнесли в гостях «Филадельфию», которая стартовала в регулярном чемпионате с результата 14-0 на домашней площадке и впервые оступилась на глазах своих болельщиков только в недавней встрече против «Майами» (104:108).

Странный антирекорд Адетокунбо. «Даллас» остановил «Бакс» и без Дончича Фанаты ждали очной дуэли Янниса и Луки, но «Даллас» разобрался с «оленями» и без главной своей звезды.

То есть без Дончича «Даллас» был близок к тому, что обыграть 4 топ-команды Востока, хоть и добился успеха только в половине случаев. Конечно, в составе «Маверикс» нельзя не отметить Кристапса Порзингиса, который прекрасно справляется с ролью лидера во время отсутствия Луки.

Статистика Порзингиса с тех пор, как Дончич выбыл из строя:



22 очка, 14 подборов против «Майами»



26 очков, 12 подборов против «Милуоки»



23 очка, 13 подборов против «Бостона»



22 очка, 18 подборов против «Филадельфии».

Впервые в карьере Кристапс выдал серию из четырёх матчей со статистикой 20-10. Это самая длинная полоса с подобными показателями для игроков «Маверикс» за последние 10 сезонов. Дирк Новицки в 2007 году выдал 8 таких перфомансов. Порзингису есть к чему стремиться. Стоит отметить, что в матче против «Сиксерс» латыш установил карьерный рекорд по количеству подборов.



Порзингис взвалил на себя дополнительную атакующую нагрузку после травмы Дончича. Кристапс пока не подводит. Как будто и не было разрыва крестообразных связок, из-за которых он пропустил примерно полтора года перед возвращением на паркет в этом сезоне. С атлетизмом у Порзингиса однозначно всё в порядке. Он прописался в топ-10 моментов игрового дня, куда зачастую проходит даже несколько данков в его исполнении. «Гвоздь» через Фуркана Коркмаза в концовке матча против «Филадельфии» наверняка снова попадет в подборку лучших эпизодов игрового дня.



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Активизацию ролевиков также не стоит недооценивать. Особенно заслужил похвалу Тим Хардуэй-младший. В матче против «Филадельфии» он реализовал 7 трёхочковых. Уже второй раз в этом регулярном чемпионате он забивает 7+ бросков с дальней дистанции. За предыдущие 6 лет карьеры он делал это только один раз. Тим показывает лучшую в карьере точность 37,5% из-за дуги. Сет Карри и Джален Брансон не всегда тоже приносят немалую пользу команде.



«Даллас» добыл две абсолютно неожиданные победы над «Милуоки» и «Филадельфией». Даже если бы Дончич мог выходить на площадку, «Маверикс» рассматривались бы в качестве абсолютных андердогов этих противостояний. Клуб из Техаса идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции с результатом 19-9. Ровно такое же количество поражений у главного фаворита сезона «Лос-Анджелес Клипперс» (21-9). В чем секрет успешной игры «Далласа» без Дончича? Отвечает Кристапс Порзингис.

«У нас отличная команда. У нас сейчас глубокая скамейка запасных, даже несмотря на то, что Лука отсутствует. У нас так много парней, которые могут выйти на площадку, взять на себя дополнительную нагрузку и хорошо выступить. Сегодня вечером Райан Брокхофф и Тим Хардуэй провели отличную игру, Сет Карри классно проявил себя во второй половине, Джален Брансон был хорош. В этом наша сила. У нас очень много опасных игроков», — заявил Порзингис после матча против «Сиксерс».



Календарю «Далласа» не позавидуешь. В следующей игре подопечные Рика Карлайла отправятся в гости к очередной топ-команде Востока «Торонто Рэпторс». Не стоит удивляться, если «Маверикс» достойно справятся и с этим тестом без Дончича. У «Торонто» травмированы Паскаль Сиакам, Марк Газоль и Норман Пауэлл, что несколько облегчает задачу техасцам.