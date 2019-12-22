Ирвинг — токсичен для «Бруклина». Кайри нужен напарник-звезда

Имя разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга уже как-то начало забываться. Ирвинг пропустил 18 последних матчей из-за травмы плеча. За это время команда выбралась с нижних строчек турнирной таблицы и уже прочно держится в зоне плей-офф. Спенсер Динвидди, сменщик Ирвинга в стартовом составе «Нетс», играет на уровне участника Матча звезд. Карьера Кайри скорее идёт по нисходящей траектории после того, как он решил стать «первым парнем» в команде и ушёл из «Кливленд Кавальерс» от Леброна Джеймса.

Ирвинг провёл два сезона в «Бостон Селтикс», в течение которых запомнился лишь травмами и скандальными новостями о «токсичном» влиянии на раздевалку. Кайри провалил серию плей-офф-2019 против «Милуоки Бакс», а до этого делал неоднозначные заявления о молодом костяке «Селтикс». В общем, Ирвинг был очень-очень далек от характеристики сильного лидера.



Летом этого года Ирвинг решил перебраться в «Бруклин» вместе со своим другом Кевином Дюрантом. Дюрант пропускает сезон из-за разрыва ахилла. От Кайри никто не требовал делать «Бруклин» претендентом на титул, но ожидалось хотя бы минимальное положительное влияние на команду, которая в прошлом сезоне вышла в плей-офф Восточной конференции и даже зацепила одну победу в серии против «Филадельфии». В итоге «Нетс» стали одной из самых разочаровывающих команд стартовой фазы сезона НБА: результат 4-7 и место за пределами топ-8 рядом с лотерейными клубами, которые «сливают» чемпионат и претендуют на получение высокого пика драфта.

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Кайри набирал в среднем 28,5 очка, 5,4 подбора и 7,2 передачи в 11 матчах этого сезона, что вроде как и неплохо. Однако эта статистика не конвертировалась в самое главное — победы команды. «Нетс» не производили впечатление целостной и сбалансированной команды, когда Ирвинг выходил в стартовом составе.

Затем Кайри травмировал плечо. Спенсер Динвидди был переведен в стартовый состав. Динвидди в среднем набирает 26,1 очка и 7,2 передач (4-й и 6-й результат в Восточной конференции соответственно) с момента травмы Ирвинга. «Нетс» показывают результат 12-6 в течение этого отрезка времени. Команда Кенни Аткинсонса уверенно держится в зоне плей-офф. Потеря Кайри осталась незамеченной. Более того, «Бруклин» преобразился в лучшую сторону.



Конечно, особняком стоит Динвидди. Он не перестаёт покорять различные рекорды и достижения. В последнем матче с «Атлантой» (122:112) Спенсер набрал 39 очков, 6 подборов и 6 передач. Динвидди стал первым игроком «Нетс» после Девина Харриса (2008 год), набравшим как минимум 30 очков в трёх матчах подряд. Два дня назад в матче с «Сан-Антонио» он установил карьерный рекорд результативности – 41 очко. Разыгрывающий отлично проявляется себя в клатче, забивая победные броски. В конце ноября Динвидди признали лучшим игроком недели в НБА вместе с коллегой по Западной конференции Лукой Дончичем.

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Что в это время происходило с Ирвингом? Во-первых срок его восстановления постоянно переносится. Во-вторых постоянно появляются какие-то новости о «токсичности» игрока. ESPN сообщил, что Ирвинг страдает перепадами настроения. Аткинсон быстро опроверг эту информацию, но дыма без огня не бывает. Тем более, что в «Бостоне» прямо заявили о проблемах Кайри.

«Дело не в том, что мы не знали, как вести себя с ним. Дело в том, что мы не знали, как он будет себя вести. Мы не знали, какое у него настроение, и что он в данный момент чувствует. И это усложняло нам задачу, потому что если кто-то переживает что-то в своей жизни, и ты не знаешь, что это такое, то тебе трудно понять, что с ним не так, и оказать какую-то помощь», – заявил защитник «Бостона» Маркус Смарт.



Один из ассистентов главного тренера «Селтикс» на условиях анонимности заявил в интервью The Athletic, что однажды он совершил с Ирвингом 30 или 40 поездок на лифте, а защитник за это время не произнес ни слова.



Знаменитый американский ведущий Стивен Эй Смит считает, что слабый старт сезона «Бруклина» напрямую связан с проблемами в раздевалке, которые Кайри сразу же создал в новом клубе.

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«Не слышал ничего хорошего о Кайри Ирвинге в «Бруклине». Люди рассказывают о его настрое. Доносятся определенные неприятные вещи по поводу его отношения к делу», – сказал Смит.



Откровенно говоря, Кайри Ирвинг — чудак. Он всерьез верил в то, то Земля — плоская. Позже Ирвинг изменил мнение, но факт остаётся фактом: адекватным человеком и лидером коллектива его назвать сложно. Кайри безумно талантлив. Ирвинг — один из лучших дриблеров в истории НБА, если не лучший. Кайри — первоклассный скорер. Тем не менее, на роль «первой скрипки» в команде он откровенно не годится.



Лучший этап карьеры Ирвинга — роль главного напарника Леброна в «Кливленде», что принесло ему титул чемпиона НБА в 2016 году. В качестве явного лидера у Кайри сплошные провалы.



Не исключено, что «Бруклин» сдаст назад, когда «Дядюшка Дрю» вернётся в строй в ближайшем будущем. У «Нетс» ещё есть шанс добиться чего-то с Ирвингом, но вряд ли в этом сезоне. В кампании-2020/21 на паркет вернется Кевин Дюрант. Ирвинг будет выполнять роль второй опции, как во времена выступления с Леброном. Это однозначно то, что подходит ему и всей организации «Нетс».