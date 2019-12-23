«Задача – объединиться, построить команду и дойти до финала Единой лиги»

В сезон «Локомотива-Кубань» входил в статусе одного из фаворитов единой лиги ВТБ и с большими планами на Еврокубок. Но в какой-то момент результаты, в первую очередь в Европе, пошли на убыль. И это несмотря на качественную трансферную кампанию. В тот момент, когда шансы пройти первый групповой этап Еврокубка всё ещё оставались, был уволен Лука Банки и пост главного тренера занял Евгений Пашутин.

Спасать сезон «Локомотива-Кубань» призван Евгений Пашутин В Единую лигу вернулся самый опытный российский наставник.

Команда преобразилась, одержала две важные победы, а за 9 секунд до окончания матча против «Тофаша», уступая в счёте лишь одно очко, получила неожиданное владение. Но довести атаку до логического завершения не удалось. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» наставник краснодарцев рассказал, что он сумел изменить в игре команды, как тренерский штаб быдет справляться с разгруженным графиком и какой баскетбол стоит ожидать поклонникам клуба.

«Локо» сражался достойно, но проиграл евросезон. Почему этого не показали болельщикам? Одна атака в запредельно эмоциональной концовке решила судьбу краснодарцев в Еврокубке. Зрители Матча в это время засыпали под «Зенит».

— Я благодарен Андрею Владимировичу Ведищеву за такое предложение, — начал нашу беседу Пашутин. — Это большая честь, во-первых, и большой вызов. «Локомотив» — команда с большими традициями, которая выиграла Кубок России, Кубок Европы и играла в Финале четырёх Евролиги. В новейшей истории у нас кроме ЦСКА этом финале никто и не играл. Даже «Химки».

«Локомотив» поднялся на большую высоту и сейчас хочется сделать всё для того, чтобы команда объединилась, сражалась, как в первой четверти с «Тофашем». Чтобы играли сердцем, шли в жёсткий контакт. Да, быть может, не всегда идёт бросок, но на каждом пятачке, на каждом сантиметре боролись. Чтобы зрители видели, что игроки сражаются, дают бой. На это нужно время, которое у нас сейчас есть.

— Расскажите, что вы сказали парням во время первой встречи.

— Во-первых, я сказал, что мы должны объединиться как команда. Речь шла не о тактике, не о стратегии, а о характере и мужском достоинстве. Сказал о том, что каждый из них отдельно игрок высочайшего уровня. Перечислил всех поимённо. У нас есть игроки стартовой пятёрки сборной Литвы – это Мантас и Миндаугас (Калниетис и Кузминскас. Прим. «Чемпионата»), Сэм и Джонни (Деккер и О'Брайант. Прим. «Чемпионата») – это американцы, которые играли в НБА. Ну и Драган Апич – кандидат в сборную Сербии. Плюс наши ребята: Дима Кулагин – лидер сборной России, Гриша Мотовилов, который здорово проявил себя на Кубке мира, менял рисунок игры сборной. Захар Ведищев приехал, он был лидером молодёжной сборной, как по очкам, набранным на паркете, так и по духу.

Каждый из них по отдельности – очень сильный игрок, но нам нужно объединиться, чтобы мы стали командой. Чтобы бились друг за друга, понимали друг друга. И понимали, что, когда команда побеждает, все от этого только выигрывают – и болельщики, и руководство клуба, и сами игроки. Как у нас раньше говорили, нужно умирать на площадке, биться за каждый мяч, каждый подбор в каждом контакте.

«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера. Возможно, это стоило сделать раньше Лука Банки полностью провалил групповой этап в Еврокубке. Но шанс спасти евросезон всё ещё остаётся.

Посыл был такой, чтобы каждый баскетболист на площадке играл против своего оппонента. Не дать ему забить, в пределах правил, естественно. И уже после того, как каждый проявляет должный уровень агрессии, старается не дать сопернику пройти, забить, идут подстраховки и прочие вещи. Это как в песне поётся: «Мы становимся дружнее, когда борьба всё яростней идёт». И вот тогда уже, даже если кто-то проиграл единоборство, на подстраховку выходит один игрок, другой.

Выигрывает матчи команда. Да, у нас есть звёзды, но важно чтобы они бились друг за друга и стали командой–звездой. Чтобы приняли эту философию и бились друг за друга. Ну и в атаке чтобы постоянно двигались. Когда ты идёшь на трёх игроков, где-то на периметре непременно найдётся адресат для передачи. Это вещи простые, но их нужно довести до автоматизма, поселить игрокам в мозг. Ребята это приняли и последние 3 игры это показали. Мы стали лучше защищаться, больше контролируем мяч. Не всё пока получается, но появились первые ростки командной игры. Но нам в этом направлении надо ещё больше работать.

— На старте сезона команда злоупотребляла трёхочковыми бросками, не всегда подготовленными. Насколько сложно было убедить Сэма и Дмитрия переключиться на командную игру?

— Мы беседовали все вместе и отдельно с игроками. Индивидуально. Очень важно иметь баланс, баланс между хорошей агрессивной защитой с подбором и быстрым переходом в нападение. Мы все любим быструю игру, когда Деккер убегает, а Кулагин ему на данк набрасывает, например. Красота, зрители довольны. Но если соперник уже вернулся, а наши ребята ещё только начинают переходить центральную линию поля, то бросок этот через руки может и имеет право на жизнь, но он вносит дисбаланс. Получается, что, если несколько бросков таких мажет команда, она постоянно сидит в защите. И сопернику от этого легче, им не надо защищаться.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин Фото: lokobasket.com

Мы пришли, бросили через руки – мимо, пришли опять, бросили – мимо. Нет комбинационной игры, нет движения мяча по периметру, внутрь и наружу, нет возможности заставить их совершить ошибку. Например, при перемещении. Я всегда говорю ребятам, что, если сделать больше трёх передач, обязательно где-то окажется свободный игрок – в слабой зоне, под кольцом. Надо двигать мяч и ждать. Я не говорю, что не надо бросать, если есть такая возможность. Я говорю о том, что нужно иметь баланс между этой быстрой игрой с молниеносным завершением контратаки и позиционной игрой.

Постоянные медленные переходы и позиционная игра – это тоже плохо, вносится дисбаланс. Можно атаковать быстро, но нужно уметь разыграть мяч, довести до верного. И даже если бросок в итоге окажется неточным, мы будем понимать, что своей атакой мы контролируем действия соперника. Даже если мы промазали, у нас трое на подборе, а ещё двое контролируют быстрый прорыв. В результате соперник не забивает лёгкие мячи. При удачной атаке вообще всё идеально. Но не всё плохо даже при неудачной. Поэтому, найти баланс между позиционной игрой и быстрой очень важно.

Мы постоянно говорим с ребятами о том, что они должны иметь терпение. Мы доверяем друг другу и при передаче на дальнюю сторону партнёру, в следующий раз мяч вернётся к тебе. И тогда у тебя получается возможность для атаки, и всё становится на свои места. Сэм Деккер в последней игре много не бросал из-за дуги, но показал отличную результативность и собирал подборы.

— Что не получилось в последней атаке в матче с «Тофашем», когда соперник не попал 2 штрафных и ваши парни не довели дело до подготовленного броска, в проход на фол никто не пошёл?

— После того как Кузминскас забросил мяч, мы сфолили. Предполагалось, что соперник забьёт два и у нас будет возможность взять тайм-аут. Мяч быстро доставили в зону атаки, где случился небольшой сумбур. В идеале нужно было идти в проход на фол. Кто-то из наших больших должен был идти под кольцо, чтобы на периметре появился открытый игрок. А мы все выстроились за дугой, тем самым закрыли возможность такой передачи. Но тут и Мантаса можно понять, ведь в такой ситуации отдавать рискованную поперечную передачу невозможно, будет перехват. В итоге, Сэм бросал метров с девяти. Конечно, мы хотели другого, но получилось так, как получилось. В спорте такое бывает.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин Фото: lokobasket.com

— После завершения европейского сезона главной задачей для команды становится успешное выступление в Единой лиге ВТБ?

— Абсолютно верно. Мы работаем над защитой, исправляем ошибки при игре в защите, над коммуникацией работаем, взаимопониманием. Отрабатываем действия один на один, на пик-н-ролле, клоузаутах, над ротацией. Я не буду сейчас тактику рассказывать, просто прививаем философию «от защиты». Чтобы игроки понимали, что даже если в атаке мы какие-то броски мажем, мы всегда сумеем отбиться в защите. Это придаёт уверенность, тогда и в нападении можем иной раз рискнуть. Важно перемещать мяч, центровому в краску, с сильной на слабую сторону, важно перемещение мяча.

Да, сейчас можно играть один в один или один против пяти. Но это экстремальные ситуации, в концовке игры, например. Но с точки зрения структуры игры у нас должен быть командный баскетбол.

— За без малого 4 месяца до конца регулярного чемпионата Единой лиги у «Локомотива» осталось всего 14 матчей. Получается график – один матч в неделю, а иной раз и в две. У вас есть уже понимание, как заполнять эти паузы?

— Абсолютно верно. Мы все переживаем, хотелось продлить евросезон, но получилось так, как получилось. Теперь у нас есть возможность тренироваться. Выстраивать защиту, есть возможность у ребят почувствовать друг друга, выстроить нападение. Помимо этого, мы поработаем над физическими кондициями игроков, над их функциональной готовностью. Потому что, когда идёт чемпионат, матчи один за другим, перелёты, речь о функциональной подготовке не идёт. Здесь нужно просто выспаться, подлечить раны и снова на паркет. Здесь речь идёт о суперкомпенсации, когда идёт нагрузка-нагрузка, а перед игрой она спадает. Важно, чтобы ребята, выходя на матч, как мы говорим, звенели. И чтобы эта агрессия, кондиции помогали реализовывать наш план на игру.

— Каждый спортсмен скажет, что играть намного приятнее, чем тренироваться. Как планируете поддерживать именно игровой тонус команды?

— Мы моделируем на тренировках так называемый скримидж (упрощённо в русском языке – товарищеский матч. Прим. «Чемпионата»). Приглашаем на тренировку молодых наших ребят и проводим двусторонки. Всё как положено, с судейством и по полным правилам – с выносом, штрафными и так далее. Мы и раньше это применяли, а теперь регулярно будем моделировать игровой режим – 2 матча в неделю. Официальный матч проводим в субботу-воскресенье, а двусторонку, скримидж, в среду, например. Таким образом мы будем поддерживать график и игровой тонус.

— Есть ли опасения в том, что отсутствие матчей с соперниками европейского уровня скажется на подготовке команды к плей-офф?

— Я не соглашусь. В Единой лиге сейчас много сенсаций, Красноярск как хорошо начал. Я бы на стал говорить, что ВТБ слабее. Наоборот, нам надо настраиваться на каждого соперника и использовать своё преимущество, потенциал и вырабатывать психологию победителей. Мы будем заряжены на каждый матч, с любой командой.

— Есть ещё один момент, у вас появился «лишний» легионер. Как вы будете решать вопрос с ротацией? Пропущенные матчи будет распределены в равной доле?

— Я думаю, всё будет зависеть от ростера соперника. В основном, в передней линии, четвёртые номера. По кругу мы это делать не будем, нужно отталкиваться от тактики на каждый матч.

— Какие задачи стоят перед командой на оставшуюся часть сезона?

— Финал Единой лиги ВТБ.