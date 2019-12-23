«Клипперс» слили Шэя ради Джорджа, а 21-летний канадец принялся устанавливать рекорды

«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (118:112) в матче регулярного чемпионата НБА. «Оклахома-Сити» с результатом 15-14 достаточно уверенно держится в зоне плей-офф Западной конференции на седьмом месте. «Тандер» прогнозировали глубокую перестройку и борьбу за топовый лотерейный пик после летних обменов Расселла Уэстбрука и Пола Джорджа. Вместо этого команда остаётся на конкурентоспособном уровне и имеет прекрасные шансы сыграть в постсезоне.



Самым результативным в матче против «Клипперс» стал защитник «Оклахома-Сити» Шэй Гиджес-Александер, записавший себе в актив 32 очка. 21-летний канадец во второй игре подряд покоряет рекордную результативность за карьеру. Ранее он набрал столь же очков в матче против «Финикса».

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Гилджес-Александер — самый молодой игрок после Кевина Дюранта и Расселла Уэстбрука, набиравший 32+ очков в одном матче в форме «Тандер» за всю историю франшизы. Шэй оказался в команде в результате межсезонного обмена Пола Джорджа с «Клипперс». Генеральный менеджер «Оклахома-Сити» Сэм Прести не просто «обчистил» клуб из Лос-Анджелеса на пять пиков первого раунда, но и, вполне вероятно, нашёл нового франчайз-игрока для своего клуба в лице Гилджес-Александра.



Также в этой сделке Прести заполучил истекающий контракт Данило Галлинари, сбросив дорогое долгосрочное соглашение Джорджа. Стоит отметить, что Галлинари стал не обузой, а более чем ценной опцией для «Тандер». Итальянец набирает в среднем 18,0 очка и 5,7 подбора при точности из-за дуги 39,5%.



28 очков в матче против «Клипперс» записал себе в актив Деннис Шрёдер, а Стивен Адамс оформил дабл-дабл — 20 очков, 12 подборов. Это два игрока из прошлогоднего состава во главе с Уэстбруком. Кажется, что уход Расса сыграл на руку обоим.



Шрёдер претендует на звание лучшего шестого игрока НБА, набирая в среднем 18,1 очка, 3,9 подбора и 3,8 передач. Немец уже пять раз в нынешнем сезоне при выходе со скамейки набирал как минимум 20 очков, 5 подборов и 5 передач. Единственным игроком скамейки за последние 50 лет, которому столько же раз удалось покорить такую статистику в регулярном чемпионате до 31 декабря является легенда «Сан-Антонио» Ману Джинобили (2007 год). Деннис больше не выступает «подносчиком снарядов» для Уэстбрука или Джорджа, что позволяет ему раскрыться в полной мере.



Адамс набирает 11,5 очка и 9,9 подбора в этом регулярном чемпионате. Новозеландский центровой впервые НБА идёт на средний дабл-дабл за сезон. У Адамса карьерный рекорд по подборам, что прямо связано с уходом Уэстбрука. Не секрет, что Стивен любезно «дарил» Уэстбруку некоторые спорные подборы, чтобы Расс оформлял свои бесконечные трипл-даблы.



Конечно же, успех «Тандер» был бы невозможен без Криса Пола. Крис оказался в «Оклахома-Сити» не по собственной воле. Джеймс Харден «выжил» его из «Хьюстон Рокетс», предпочтя образовать звёздный дуэт с Уэстбруком. 34-летний Пол ни разу за карьеру не выигрывал титул чемпиона НБА, так что он был бы очень даже не против перебраться в состав контендера. Вместо этого генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори отправил его в перестроечную «Оклахома-Сити». «Тандер» могли бы обменять Пола, но проблемой является его трехлетний контракт на 126 миллионов долларов. В сезоне 2021/22 37-летний Крис будет получать немыслимые 44, миллиона, что сразу же отпугивает всех потенциальных претендентов.



Похоже, через пару месяцев после старта регулярного чемпионата Пол смирился с тем, что «Оклахома-Сити» не станет для него краткосрочной остановкой. При этом, характер Криса не позволяет ему просто взять и «сливать» сезон. Пол сделал всё возможное для создания хорошей атмосферы в коллективе. Недавно он подарил всем игрокам команды по сшитому специально под них костюму. Уговорить надеть костюм удалось даже «Аквамена» Адамса, который очень не любит деловой стиль в одежде.

Формирование здорового микроклимата — важнейший шаг на пути создания конкурентной команды. Пол, Адамс, Галлинари, Гилджес-Александр и Шрёдер не являются суперзвездами НБА сами по себе. Однако все вместе они способны образовать очень качественную команду, которой однозначно по силам выйти в плей-офф Западной конференции.



У «Оклахома-Сити» есть характер. В последней встрече против «Клипперс» игроки «Тандер» отыграли отставание -18 очков. «Оклахома» стала первой командой НБА за последние 20 лет, которой удалось отыграться с «-24» в двух матчах подряд. На прошлой неделе «Тандер» одолели «Мемфис» (126:122), уступая по ходу встречи 24 очка. Перед этим «Оклахома» победила «Чикаго» (109:106), проигрывая 26 очков (повторение крупнейшего камбэка в истории франшизы).

В прошлом сезоне звёздные Уэстбрук и Джордж привели «Тандер» всего лишь к шестому месту в регулярном чемпионате Западной конференции. Команда не получила преимущество домашней площадки в плей-офф и вылетела в первом раунде от «Портленда». Сейчас «Оклахома-Сити» идёт на седьмом месте. Вероятно, эта команда покажет, как минимум не худший результат — выйдет в постсезон и вылетит в первом раунде.



В чём выгодное преимущество нынешних «Тандер»? У них есть перспектива, в отличии от периода Уэстбрука-Джорджа. Прести в придачу к собственным драфт-пикам клуба собрал огромнейший запас прав выбора на драфте от «Клипперс», «Хьюстона» и «Денвера» (в рамках обмена форварда Джереми Гранта). У «Оклахома-Сити» есть перспективнейший Гилджес-Александр плюс качественные ветераны во главе с Полом. До создания чемпионской команды ещё очень далеко, но начало положено. Это лучше, чем вероятный долгосрочный застой при попытке строиться через стареющего Уэстбрука.