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«Химки» — «Локомотив-Кубань» — 89:94, фоторепортаж с матча Единой лиги ВТБ

«Химки» — «Локомотив-Кубань» — 89:94, фоторепортаж
Дмитрий Голубович
Знойные красотки и горячие парни с Юга Руси. Великолепный баскетбол из Химок
Лучшие фото с главного матча первой половины чемпионата Единой лиги ВТБ.
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» прервал серию подмосковных «Химок» из 11 побед подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В матче, прошедшем 23 декабря в Химках, краснодарский клуб смог нанести поражение лидерам турнирной таблицы со счётом 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21).

Предлагаю вашему вниманию самые яркие фото с главного матча стартового отрезка чемпионата.

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