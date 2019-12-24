Знойные красотки и горячие парни с Юга Руси. Великолепный баскетбол из Химок

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Лучшие фото с главного матча первой половины чемпионата Единой лиги ВТБ.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» прервал серию подмосковных «Химок» из 11 побед подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В матче, прошедшем 23 декабря в Химках, краснодарский клуб смог нанести поражение лидерам турнирной таблицы со счётом 94:89 (23:19, 23:21, 11:28, 37:21).
Предлагаю вашему вниманию самые яркие фото с главного матча стартового отрезка чемпионата.
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