ЦСКА переехал в Калининград. Принесёт ли удачу новый дом?

Матч Евролиги ЦСКА – «Црвена Звезда» стал последним домашним в 2019 году. Точнее, последним домашним в Москве. Следующие две игры регулярного чемпионата в статусе хозяев «армейцы» проведут в Калининграде.

Почему Калининград?

О том, что в «Мегаспорте» в новогодние каникулы будет проходить шоу Татьяны Навки, стало известно давно. Евролига опубликовала календарь только в середине июля, и на тот момент контракт между фигуристами и дворцом уже был подписан. Это не первый раз, когда баскетбол не может поделить арену с «фигуркой»: в 2015 году шоу Евгения Плющенко «Снежный король» заставило «подвинуться» топовую битву ЦСКА – «Реал».



«Мы рассматривали разные варианты, — рассказывает президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин. — В том числе и нероссийские Белград, Минск, Лондон и даже Дубай. В Дубае не так давно построили современную арену на 15 тысяч зрителей. Убеждён, когда-нибудь баскетбол придёт и туда. Будет ли это сначала в формате выставочного матча, но это произойдёт точно».

ЦСКА подтвердил статус чемпиона. «Эфес» был повержен в родных стенах! Лидер Евролиги был показательно бит «армейцами» в Стамбуле. В Турции вообще натерпелись от российских клубов на этой неделе.

Ватутин отдельно подчёркивает важность участия руководства региона и города в процессе. В Калининграде никогда не проводились матчи с участием баскетбольных команд подобного уровня. Да, собственно, профессиональный баскетбол вообще не доходил до самого западного региона нашей страны.

На какой арене сыграет ЦСКА?

Дворец спорта «Янтарный» станет домашней площадкой красно-синих на два ближайших матча Евролиги: 26 декабря и 3 января. Здание будет знакомо каждому, кто следит за баскетболом в нашей стране. На фото ниже сразу можно узнать очертания «Баскет-холла».

Фото: «Чемпионат»

Таких сооружений было построено три на всю страну. Забавно, но все города начинаются на букву К: Казань, Калининград и Краснодар. Калининградская арена внутри больше напоминает краснодарского «брата», но это сходство достигается синими креслами.

Фото: «Чемпионат»

В «Янтарном» проводит свои матчи женский волейбольный клуб «Локомотив», а совсем скоро здесь состоится концерт Григория Лепса.

Фото: «Чемпионат»

Как переезжал ЦСКА?

Действующий чемпион Евролиги проводил последний матч в Москве 18 декабря. Сразу после матча на паркет вышли специально обученные люди и сняли с него наклейку с надписью «Москва», заменив её на «Калининград». Весь процесс превращения арены из баскетбольной в концертную занял около 9 часов. На следующий день после матча в «Мегаспорте» уже был концерт группы «Little Big», а в зале не было ни единого баскетбольного следа.

Фото: «Чемпионат»

Паркет отправился в Калининград на специальном транспорте. За температурой его перевозки следили специальные люди, относясь к нему максимально бережно. Самым большим отличием «Мегаспорта» от «Янтарного» является отсутствие информационного куба над площадкой. Его отсутствие организаторы постараются нивелировать четырьмя огромными табло по углам первого яруса трибун.

Всё оборудование уместилось в несколько фур, которые преодолели почти 1500 км. 23 декабря паркет с логотипом ЦСКА уже был разложен на арене. Параллельно велись работы по установке звука, света, баскетбольных стоек и трибун у паркета.

Кто пойдёт на баскетбол в Калининграде?

В городе крайне мало информации о матче. Корреспондент «Чемпионата» увидел лишь несколько больших баннеров. Однако дополнительная информация «армейцам», как выяснилось, ни к чему. На игру 26 декабря осталось считаное количество билетов. Кажется, «Янтарный» ждёт аншлаг. А может и два.

Что говорит Итудис?

«Калининград – особенный город, если говорить в историческом контексте. Но мы ведём сейчас речь про баскетбол, поэтому сфокусируемся полностью на арене и том, что будет происходить на паркете. Такова наша рутинная жизнь. Но повторюсь, Калининград – это город с большой историей.



Это будут особенные игры, потому что мы больше не будем играть дома. Будем честны, мы так же, как и соперник, прилетим за день до матча, потренируемся и будем играть. Конечно, мы очень благодарны городу и его руководству за то, что они принимают нас. Мы будем бороться и с «Миланом», и с «Панатинаикосом», чтобы взять важные победы», — отметил наставник ЦСКА.