Кто лучший баскетболист десятилетия в НБА?

Подходит к завершению десятилетие в НБА. Скучать за это время не пришлось. Главным украшением лиги являются суперзвёзды. Они «делают шоу» и приковывают к себе больше всего внимания. Кто задавал тон в НБА за последнюю декаду?

Примечание: Коби Брайант, Тим Данкан, Дуэйн Уэйд, Кевин Гарнетт, Дирк Новицки не представлены в рейтинге, поскольку находились на закате карьеры в течение значительной части десятилетия.

Достижения за десятилетие: чемпион НБА (2012, 2013, 2016), MVP финала НБА (2012, 2013, 2016), MVP НБА (2010, 2012, 2013), постоянный участник Матча звёзд НБА (2010—2019), первая сборная НБА (2010—2018), третья сборная НБА (2019)



Период 2010-2019 охватывает лучшие годы карьеры Леброна Джеймса. Именно в 2010 году Джеймс «перевез свои таланты» в «Майами Хит», чтобы наконец-то выиграть титул. Леброн сформировал первую «суперкоманду» десятилетия, объединившись с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.



В «Майами» Джеймс выиграл два титула за четыре года. Без провалов не обошлось, как например в финале-2011 против явного андердога «Даллас Маверикс». Затем он вернулся в родной «Кливленд», где объединился с Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. В 2016 году Джеймс принес «Кавальерс» первый в истории франшизы титул, обыграв казавшийся неудержимым «Голден Стэйт» (4-3) в финале НБА после отставания 1-3 по ходу серии. Да, Джеймсу часто вменяют «всего лишь» три чемпионских перстня, но Леброн выходил в финал НБА 8 лет подряд в этом десятилетии. Он мог бы выиграть больше титулов, однако всё-таки стоит учитывать формирование династии «Уорриорз» в 2015 году. Джеймс отобрал у команды Стива Керра один титул, что уже можно считать подвигом.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

В любом случае, Леброн — самый доминирующий игрок десятилетия. Три из своих четырёх наград MVP он получил в этот период, а могло бы быть и больше. Американские СМИ откровенно признают, что участники голосования «устали» от Короля и выбирали других MVP для элементарного разнообразия. Джеймс — постоянный участник Матча звёзд и только в прошлом сезоне впервые не был включен в первую символическую пятерку. Через несколько дней Леброну исполнится 35 лет, но он не подаёт видимых признаков регресса. Сейчас Король ведёт «Лос-Анджелес Лейкерс» на первом месте в Западной конференции и всерьез пополнить свою коллекцию перстней.



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Достижения за десятилетие: чемпион НБА (2015, 2017, 2018), MVP НБА (2015, 2016), участник Матча звёзд НБА (2014—2019), самый результативный игрок регулярного чемпионата НБА (2016), первая сборная НБА (2015, 2016, 2019), вторая сборная НБА (2014, 2017), третья сборная НБА (2018)



Династия «Уорриорз» начала зарождаться, когда они выбрали Стефена Карри на драфте в 2009 году, но успех не пришел за одну ночь. Три сезона команда не выходила в плей-офф, что позволило выбрать на драфте Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона. Так и сформировался костяк чемпионской команды, душой и сердцем которой стал Карри.



Стефен — знаковый баскетболист декады. Он изменил взгляд на баскетбол. Карри — рекордсмен регулярного чемпионата по трёхочковым броскам (2013, 2015—2016). В сезоне-2015/16 он установил новый рекорд НБА по количеству реализованных трёхочковых попаданий — 402. Карьера Карри ещё далека от завершения, но он уже заработал себе статус лучшего снайпера в истории.



За 61-летнюю историю награды MVP НБА ни одному игроку не удавалось получить единогласную поддержку – благодаря Стефену эта фраза больше не актуальна. Разыгрывающий «Голден Стэйт» в 2016 году второй раз кряду был признан самым ценным игроком лиги. Карри стал 11-м игроком в истории НБА, сумевшим защитить звание MVP. Подобным достижением могут похвастаться только Билл Расселл, Уилт Чемберлен, Карим Абдул-Джаббар, Мозес Мэлоун, Ларри Берд, Майкл Джордан, Тим Данкан, Стив Нэш и ЛеБрон Джеймс (дважды).

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Карри выиграл три титула за последние 5 лет. С 2016 года он осознанно «ушел в тень», отдав больше инициативы в атаке присоединившемуся к «Уорриорз» Кевину Дюранту. Если бы не травмы Дюранта и Томпсона в серии финала против «Торонто» в 2019 году, у Карри наверняка было бы 4 перстня.



Сезон-2019/20 для «Уорриорз» получается «сливным». Томпсон травмирован, Карри получил перелом руки и вылетел как минимум на три месяца. Тем не менее, хоронить «Голден Стэйт» не стоит. В следующем году эта команда получит топовый лотерейный пик на драфте, Карри и Томпсон восстановятся. «Уорриорз» снова будут конкурентными с Карри в качестве франчайз-игрока.



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Достижения за десятилетие: чемпион НБА (2017, 2018), MVP финала НБА (2017, 2018), участник матча звёзд НБА (2010—2019), MVP НБА (2014), первая сборная НБА (2010—2014, 2018), вторая сборная НБА (2016, 2017, 2019), самый результативный игрок регулярного чемпионата НБА (2010—2012, 2014).

Кевин Дюрант выиграл всё на индивидуальном уровне за время выступления в «Оклахома-Сити Тандер», но командного успеха так и не добился. Расселл Уэстбрук казался неподходящим партнером для Кевина, который решился на отчаянный шаг и перешёл в «Голден Стэйт Уорриорз» в межсезонье-2016 в качестве свободного агента. Дюрант был раскритикован, поскольку «Голден Стэйт» перед этим обыграл «Тандер» (4-3) в напряженнейшей серии плей-офф. Переход в стан врага казался предательским ходом, но это был самый простой путь к титулу.



За три года в «Голден Стэйт» Кевин выиграл два перстня и дважды в этом процессе признавался MVP финала. До перехода Дюранта «Уорриорз» были доминирующей суперкомандой, но не неуязвимой. Это показал финал НБА-2016. Кей Ди же сделал «Голден Стэйт» непобедимыми, когда все звёзды находились на площадке. Команда наверняка выиграла бы титул и в 2019 году, если бы не травма Дюранта. Кевин вылетел из строя по ходу серии второго раунда плей-офф против «Хьюстона» из-за относительно несерьезного повреждения икроножной мышцы. Он вернулся на паркет в финальном противостоянии против «Торонто» (2-4), но получил ещё более серьезное повреждение — разрыв ахилла. Окончательно добил «Уорриорз» разрыв «крестов» у Клэя Томпсона, но именно отсутствие Дюранта сказалось больше всего.

Фото: Getty Images

Дюрант — лучший скорер завершающегося десятилетия в НБА. Летом этого года Кевин подписал контракт с «Бруклин Нетс», где объединился с Кайри Ирвингом. В нынешнем сезоне Дюрант своей новой команде не поможет. Он вернется в строй только в кампании-2020/21 с надеждой на новые свершения.



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Достижения за десятилетие: чемпион НБА (2014, 2019), MVP финала НБА (2014, 2019), участник матча звёзд НБА (2016, 2017, 2019), первая сборная НБА (2016, 2017), вторая сборная НБА (2019), лучший оборонительный игрок НБА (2015, 2016), первая сборная защиты (2015—2017), вторая сборная защиты (2014, 2019)



Кавай — лучший двусторонний игрок десятилетия. Награды за защитную эффективность являются доказательством. Даже Майкл Джордан это признал, хотя Эм Джей очень редко награждает кого-то комплиментами.



«Леонард — отличный игрок. Лучший двусторонний игрок лиги на данный момент», – заявил Джордан летом 2017 года.



Это было сказано после сезона, в котором Кавай набирал 25,5 очка, 5,8 подбора, 3,5 передачи и 1,8 перехвата в среднем за игру. Леонард прекрасно чувствовал себя в роли наследника Тима Данкана в «Сперс». Вместе с Данканом он выиграл титул в 2014 году, став MVP финальной серии против «Майами Хит» во главе с Леброном. Тим завершил карьеру в 2016 году, но Кавай выглядел готовым тащить франшизу из Техаса в одиночку. Однако его подкосила печально известная травма «имени Зазы Пачулии» в плей-офф-2017.



В сезоне-2017/18 произошёл разлад в отношениях между Леонардом и легендарным тренером «Сан-Антонио» Греггом Поповичем. Кавай не доверял медицинской службе клуба и вроде как даже уклонялся от выхода на паркет. Он сыграл всего 9 матчей за сезон, а в межсезонье-2018 выразил желание продолжить карьеру в другом клубе. Леонард хотел перебраться в родной Лос-Анджелес, но «Сперс» решили отправить его куда подальше в «Торонто».

Фото: Kyle Terada-Pool/Getty Images

Кавай изначально воспринимал «Рэпторс» как временный пункт назначения на один год до истечения контракта и выхода на рынок свободных агентов. Тем не менее, Леонард оставался профессионалом. Он не играл спустя рукава и привёл «Торонто» к первому в истории франшизы титулу. Победный бросок Кавая в серии против «Филадельфии» с четырьмя ударами о дужку — один из ярчайших моментов десятилетия.



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Кавай не стал продлевать контракт с «Рэпторс» даже после чемпионства и наконец-то переехал в Лос-Анджелес, подписав контракт с «Клипперс». Леонард имеет реальные шансы выиграть третий титул чемпиона НБА с тремя разными франшизами. В напарниках Кавая есть звездный форвард Пол Джордж. Букмекеры считают «Клипперс» главным фаворитом сезона, даже несмотря на продолжающие беспокоить Кавая проблемы с четырехглавой мышцей бедра. Леонард пропускает «бэк-ту-бэки» в «регулярке» в рамках стратегии «управления нагрузкой». Он не претендует на звание MVP сезона, но всем известно, что настоящий Кавай просыпается во время плей-офф.

Достижения за десятилетие: MVP НБА (2018), участник Матча звёзд НБА (2013—2019), первая сборная НБА (2014, 2015, 2017—2019), третья сборная НБА (2013), лучший шестой игрок НБА (2012)

От остальных упомянутых в статье игроков Харден невыгодно отличается отсутствием титулов. Джеймс не раз занимался «чокерством» в плей-офф. Конечно, отчасти Бороде не повезло попасть на династию «Голден Стэйт» во время своего прайм-тайма, но все же очевидные провалы признать стоит В 2018 году Харден в семи матчах серии против «Уорриорз» допустил 59 промахов с дальней дистанции (23 из 82). Лидер «Хьюстона» на 11 неточных бросков превзошел предыдущий антирекорд плей-офф НБА. Джеймс не смог обыграть «Голден Стэйт» и в плей-офф-2019, когда соперник потерял Кевина Дюранта на решающие игры серии. Одним из самых запоминающихся моментов плей-офф последних лет является блок-шот 40-летнего ветерана «Сан-Антонио» Ману Джинобили на Хардене в решающий момент матча.



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Как бы то ни было, талант Хардена и его влияние на лигу отрицать невозможно. Джеймс с завидным постоянством бьет мыслимые и немыслимые рекорды легенд разных эпох. В прошлом сезоне Харден повторил достижение Майкла Джордана. Только эти двое баскетболистов набирали в одном сезоне не менее 2700 очков, 500 подборов и 500 передач.

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Харден — четвёртый игрок в истории лиги, сумевший дважды в одном сезоне набрать более 60 очков в одной игре. Ранее подобного добивались только Уилт Чемберлен, Коби Брайант и Майкл Джордан. По умению зарабатывать штрафные Хардену нет равных в НБА. Да, это не зрелищно, но свободные броски с линии приносят команде огромную пользу. Харден год за годом выдает ярчайшие атакующие сезоны, которые впечатляют даже в разрезе всей истории НБА. Порой его перфомансы на площадке можно сравнить с действиями читера в режиме видеоигры.



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