Моря, горы и Старый Свет. Где встретят Новый год баскетболистки сборной России?

Канун новогодних праздников — это не только традиционные хлопоты, ёлки, подарки и снег. С последним сейчас особенно напряжённо, но об этом не сегодня и не здесь. В женском баскетболе последние дни года традиционно считаются отпускными. Европейские соревнования берут паузу на католическое Рождество, а в чемпионате России настолько мало команд, что не взять билеты в тёплые страны и не улететь куда-нибудь, и порадовать себя лучами солнца попросту невозможно.



Мы изучили инстаграмы девчонок из сборной России и пришли к выводу, что не все любят жару в декабре. Кто-то ей предпочитает встречи с родными.

Как, например, Мария Вадеева. Центровая УГМК и сборной России могла бы спокойно взять билет до уже почти родного Лос-Анджелеса (Маша летом играет за местную команду в женской НБА), но прилетела домой в Москву. Новый год всё-таки семейный праздник.

Зато вице-капитан сборной и капитан столичного ПБК МБА Анна Лешковцева вместе со всей семьёй отправилась на Красное море и даже ненадолго «изменила» баскетболу с волейболом. Дела у её команды в сезоне обстоят неплохо, команда вышла в плей-офф Еврокубка с первого места в группе и тем самым обеспечила себе дополнительные выходные в декабре. МБА начинает матчи на вылет второго по значимости турнира Старого Света лишь со второго раунда.

Раиса Мусина также выбрала страну без песка и солнца. Одна из самых очаровательных баскетболисток не только нашей страны, но и мира, отправилась уже в родную Польшу, где живёт её сестра.

Анастасия Шилова попыталась собрать в своём отдыхе все факторы. Красная поляна, недалеко от Сочи, плюс горы и бассейн. А какой вид на фото. Предновогодние дни – время, когда баскетбол можно поставить на паузу.

Самая маленькая баскетболистка сборной (и речь сейчас не про возраст) долго не могла найти клуб летом, но в итоге вернулась в «Спарту энд К», где начинала свой путь в профессиональном баскетболе. Сейчас Ксюша получает своё игровое время, помогла команде выйти в плей-офф Еврокубка, а на новогодние праздники отправилась в Курск, где играла несколько сезонов.

Жосселина Майга решила уехать из России, выбрав польский клуб для продолжения карьеры. До красивого Берлина с его архитектурой и выставками рукой подать, а значит время с пользой можно провести и там.

Елизавета Комарова – новое лицо в сборной России. Раньше она была в тени звёзд в УГМК, а летом подписала контракт со столичной МБА и вот там теперь находится на ведущих ролях. Лиза решила не уезжать на море, предпочтя ему прогулки по красиво украшенной и бесснежной столице.

Анна Зайцева получила своей первый вызов в национальную сборную на матчи квалификации Евробаскета-2021. Баскетболистка из Суперлиги даже сыграла во второй игре против Эстонии, а после в интервью сайту РФБ признавалась, что до конца не верила в то, что её вызвали в главную команду страны. Никаких фотографий с пляжа в профиле Ани. Петербург вроде бы морской город, но вряд ли это то, что мы имеем в виду под фразой «уехать на моря».

Про восходящую звезду сборной России Елизавету Шабанову мы рассказывали отдельно в «красоте дня» совсем недавно. Прямо сейчас победительница Кубка России в Дубае, где наслаждается теплом местных пляжей. Красота.