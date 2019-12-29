Выбираем лучший клуб последних 10 лет в НБА

Суперзвёзды НБА оказывают огромное влияние на результат, но всё-таки даже самый талантливый игрок нуждается в качественной поддержке партнеров по команде. Пребывание на одной волне с одноклубниками, создание хорошей химии с напарниками, грамотное распределение ролей — всё это неотъемлемые характеристики чемпионских команд. Какие команды НБА стали самыми запоминающимися за последнее десятилетие?

«Голден Стэйт Уорриорз» (2015-2019)

Достижения: чемпион НБА (2015, 2017, 2018), чемпион Западной конференции (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)



«Голден Стэйт» может рассматриваться не только в разрезе десятилетия, но и в качестве претендента на звание самой доминирующей команды в истории НБА. Грамотный выбор на драфте позволил «Уорриорз» создать чемпионскую династию. Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин — «доморощенные» игроки, которых брали далеко не под первыми пиками. Грин вообще стал «кражей» из второго раунда (35-й-пик). В этом плане следует отдать должное фронт-офису. За выбор Карри и Томпсона ответственен Ларри Райли, в то время как «стил» Грина в активе его сменщика Боба Майерса.



Заслуги Майерса на этом не ограничиваются. Боб стал генеральный менеджером «Уорриорз» в 2012 году. Майерс создал настоящую чемпионскую культуру в калифорнийской франшизе и заключал грамотные сделки, что позволило создать «суперкоманду» без глубокого влезания в налог на роскошь, по крайней мере на старте функционирования династии. Майерс не побоялся уволить Марка Джексона и назначить начинающего специалиста Стива Керра на пост главного тренера. «Голден Стэйт» умело разбавил молодой костяк, подписав опытного Андре Игуодалу. Калифорнийский клуб дал второй шанс Шону Ливингстону, карьеру которого многие успели похоронить из-за ужасной травмы ноги.



В 2015 году «Уорриорз» выиграли первый титул, одолев в финале «Кливленд» Леброна Джеймса. В сезоне-2015/16 «Голден Стэйт» установил новый рекорд для регулярного чемпионата — 73 победы и 9 поражений, превзойдя легендарную команду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана сезона-1995/1996 (72-10). Хотя в финале команда Керра не смогла защитить титул, проиграв «Кливленду» в напряженнейшей семиматчевой серии (3-4), ведя по ходу противостояния 3-1.



Это поражение послужило немедленным поводом для действия. В межсезонье-2016 «Уорриорз» подписали суперзвёдного форварда Кевина Дюранта, который сделал команду непобедимой, когда все лидеры были здоровы. За три года «эпохи Дюранта» «Голден Стэйт» выиграл два титула, Кевин дважды признавался MVP финала. Стоит отметить, что «Уорриорз» смогли оставаться в относительно приемлемых размерах налога на роскошь из-за того, что Дюрант жертвовал зарплатой и не брал максимальный контракт. При этом, другие игроки тоже шли на жертвы, пусть и не всегда финансовые. Карри без каких-либо конфликтов отдал Дюранту роль «первой скрипки», Томпсон тоже пожертвовал существенной долей обязанностей в нападении. Команда наверняка оформила бы «три-пит» в 2019 году, но травмы Дюранта и Томпсона не позволили «Уорриорз» выиграть серию против «Торонто Рэпторс» (2-4).

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

В этом сезоне «Голден Стэйт» идёт на последнем месте с Западной конференции. Дюрант перебрался в «Бруклин», Карри и Томпсон травмированы. Тем не менее, хоронить эту команду ещё рано. В следующем сезоне «Уорриорз» должны вернуться к статусу конкурентного клуба с восстановившимися Карри и Томпсоном, Грином и молодым талантом из топ-5 драфта-2020. О доминирования времён Дюранта вряд ли стоит вести речь, но теоретически «Голден Стэйт» способен вклиниться в чемпионскую гонку в начале нового десятилетия.

«Майами Хит» (2010-2014)

Достижения: чемпион НБА 2012, 2013, чемпион Восточной конференции 2011, 2012, 2013, 2014



Перед стартом сезона-2010/11 «Майами» сформировал первую «суперкоманду» десятилетия. Леброн Джеймс решил покинуть «Кливленд» и переехал во Флориду. Новый контракт с «Майами» заключил Дуэйн Уэйд, а Крис Бош дополнил «большое трио».



В первом сезоне звёздный состав «Хит» ожиданий не оправдал. «Майами» по итогам регулярного чемпионата занял второе место в Восточной конференции, что было воспринял как неудачу с учётом именитого состава. Однако настоящий коллапс ждал команду в финале НБА. «Хит» в статусе явного фаворита уступили в финале НБА «Даллас Маверикс» (2-4) Дирка Новики. Президент «Майами» Пэт Райли решил не увольнять молодого главного тренера Эрика Споэльстру и не прогадал.



«Майами» удалось реабилитироваться в следующем году. В финале-2012 «Хит» разделались с «Оклахома-Сити Тандер» (4-1), у которых зарождалась, но в конечном счёте так и не состоялась своя «суперкоманда» с Джеймсом Харденом, Расселлом Уэстбруком и Кевином Дюрантом. В межсезонье «Майами» дополнил «большое трио» опытным снайпером Рэем Алленом и выиграл еще один титул, сломив «Сан-Антонио Спёрс» (4-3) в финале-2013.

Фото: Alexander Tamargo/Getty Images

Следующим летом те же «Спёрс» взяли убедительный реванш, уничтожив «Хит» в серии со счётом 4-1. «Большое трио» рассыпалось. Леброн сбежал обратно в «Кливленд», а Уэйд и Бош не смогли вывести команду в плей-офф сезона-2014/15. Как бы то ни было, «Майами» занимает видное место в новейшей истории. Леброн «перевёз свои таланты» в «Хит» исключительно в меркантильных целях. Джеймс основал моду на формирование «суперкоманд». Леброн хотел выиграть титулы. Ему это удалось в половине из проведённых во Флориде сезонов.

«Кливленд» (2014-2018)

Достижения: чемпион НБА (2016), чемпион Восточной конференции (2015, 2016, 2017, 2018)



Леброн Джеймс со скандалом покинул «Кливленд» в 2010 году. Тем не менее, он помирился с владельцем клуба Дэном Гилбертом и вернулся в «Кавальерс» после того как «большие трио» в «Майами» дало трещину. Джеймс — уроженец Огайо. Он пообещал принести первый клубу из родного штата первый в истории титул. Король сдержал своё обещание, хотя сделать это было непросто.



Возвращение Леброна в «Кливленд» совпало с формированием династии «Голден Стэйт». У Короля были звёздные напарники Кевин Лав и Кайри Ирвинг. Изначально «Кавальерс» на фоне ещё сырых «Уорриорз» смотрелись не так уж плохо, однако в финале НБА проиграли серию 2-4, лишившись Лава и Ирвинга из-за травм.



Совсем иная ситуация была через год. «Голден Стэйт» набрал феноменальные обороты. «Уорриорз» выиграли 73 матча в регулярном чемпионате и казались непобедимыми. В финальной серии «Голден Стэйт» вёл 3-1, но дисквалификация Дрэймонда Грина при титанических усилиях Леброна позволила «Кливленду» совершил исторический суперкамбэк и выиграть титул.

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Последующие два года в «Кливленде» прошли по одинаковому сценарию — Леброн выводил команду в финал, где она без шансов уступала «Голден Стэйт» (1-4 и 0-4). «Уорриорз» стали неудержимыми после подписания Кевина Дюранта, так что вменять Джеймсу эти поражения — чрезмерная придирчивость. Тем более, что последний год в «Кливленде» Леброн проводил без Ирвинга, который решил сбежать от Короля после первой осечки против «Голден Стэйт». Джеймс мог опираться только на Лава и огромную группу ненадежных исполнителей вроде Джей Ар Смита, который своим памятным ляпом фактически лишил «Кливленд» победы в потенциально переломном первом матче финальной серии-2018. На последних секундах Джей Ар забыл о равном счете, решив, что его команда выигрывает. Вместо броска по кольцу с близкой дистанции Смит убежал в центр площадки, чтобы потянуть время. Встреча перешла в овертайм, где «Голден Стэйт» не оставил «Кливленду» шансов. В последующих трех играх «Уорриорз» обыграли «Кливленд» без такой нервотрепки и закрыли серию всухую.

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За четыре года в «Кавальерс» Леброн сделал самое главное — принёс городу обещанный титул. В 2015 году «Кливленду» помешали травмы Лава и Ирвинга, а в 2017-2018 наличие в составе «Уорриорз» Дюранта. «Кливленд» — франшиза с маленького рынка, за которой тянется огромный шлейф неудач в истории. Все светлые моменты «Кавальрс» связаны исключительно с Леброном Джеймсом, который на время вывел эту команду в элиту лиги.

«Сан-Антонио Сперс» (2010-2019)

Достижения: чемпион НБА (2014), чемпион Западной конференции (2013, 2014), лучшая команда Юго-западного дивизиона НБА (2011, 2012, 2013, 2014, 2016)



«Сан-Антонио» — образец стабильности в НБА. Целесообразно рассматривать организацию на дистанции всего десятилетия, в течении которого, конечно, были моменты разной степени успешности. Команда Грегга Поповича в последний раз пропускала плей-офф в далеком 1997 году. В этом десятилетии «Сперс» выиграли титул в 2014 году под конец карьеры Тима Данкана и в начале восхождения Кавая Леонарда. «Сан-Антонио» приложил руку к развалу «большого трио» «Майами» с последующим уходом из этой команды Леброна Джеймса.



В течение декады «Сан-Антонио» пережил смену поколений. Кроме Данкана, карьеру также завершили символы франшизы из Техаса Ману Джинобили и Тони Паркер. Даже без Данкана, Джинобили, Паркера и устроившего демарш в межсезонье-2018 Кавая Леонарда, Попович нашел способ вывести команду в плей-офф сезона-2018/19.

Фото: Chris Covatta/Getty Images

Кампания-2019/20 получается для «Сперс» непростой. «Сан-Антонио» идёт на 9-м месте в Западной конференции и рискует пропустить плей-офф впервые за многие годы. Поповича уже спешат отправить на пенсию. Однако расстояние до топ-8 не такое большое. Тренер Поп уже не раз разочаровывал скептиков. Не стоит удивляться, если он сделает это снова и «Сан-Антонио» будет среди участников плей-офф-2020.

«Даллас Маверикс» (2011)

Достижения: чемпион НБА (2011), лучшая команда Юго-западного дивизиона НБА (2010)



«Маверикс» выходили в плей-офф в период 2001-2012, в разгар прайм-тайма Дирка Новицки. Тем не менее, громких успехов в постсезоне «Даллас» не добивался. Дирку катастрофически не хватало достойной поддержки. До 2004 года его напарником был Стив Нэш, но в целом это погоды не сделало на фоне более сильных конкурентов. В 2006 году команда вышла в финал, где уступила «Майами Хит». Следующий выход в финал состоялся в 2011 году и завершился долгожданным, но чрезвычайно сенсационным триумфом «Маверикс».



«Даллас» завершил регулярный чемпионат-2010/11 на третьем месте. В первом раунде плей-офф был пройдет «Портленд» (4-2). Затем всухую совершенно неожиданно были биты «Лейкерс» (4-0) Коби Брайанта и Пау Газоля, которые шли на «три-пит». Подопечные Рика Карлайла устроили «апсет» фавориту без преимущества домашней площадки, забрав первые две игры в Лос-Анджелесе и довершив начатое дома. В финале Западной конференции «Даллас» разобрался с «Оклахома-Сити Тандер» (4-1) с ещё «зелёными» Уэстбруком, Харденом и Дюрантом.

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Маверикс» заявили о себе победой над «Лейкерс», но в команду никто не верил в финале НБА против «Майами» с «большим трио» с лице Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша. Не верили совершенно напрасно. «Маверикс» выиграли серию 4:2. Дирк Новицки завоевал первый титул в 33 года и стал MVP финала. В качестве его напарников выступали игроки в возрасте 30+ Джейсон Терри, Джейсон Кидд, Предраг Стоякович и Шон Мэрион. Дирк — единственный All-Star в составе «Маверикс», в то время как в «Майами» выступали сразу три участника Матча звёзд (Леброн, Уэйд и Бош). Чемпионство «Далласа» стало живым доказательством того, что чудеса случаются.

Достойны упоминания: «Торонто Рэпторс» (2019)

Мало кто верил в то, что «Торонто» выиграет титул в сезоне-2018/19. Во многом их история схожа с «Далласом»-2011, но есть некоторые аргументы не в пользу «Рэпторс».

Во-первых, «Торонто» было заметно проще дойти до финала с расчищенным полем, которое образовалось после переезда Леброна Джеймса на Запад летом 2018 года. До этого Король 8 лет подряд выигрывал Восточную конференции, в том числе часто издевался над «Торонто», который из-за этого даже получил прозвище «Лебронто». Все-таки «Милуоки» Янниса Адетокунбо и «Филадельфия» Джоэла Эмбиида и Бена Симмонса не могли считаться угрозой на уровне того же «Кливленда» Леброна.



Во-вторых, в финале НБА против «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2) «Рэпторс» очень помогли травмы звёзд соперников Кевина Дюранта и Клэя Томпсона. В ином случае, «Торонто» наверняка не выиграл бы первый титул в истории франшизы.



Тем не менее триумф «Рэпторс» заслуживает признания. Не всё было гладко в этой организации. Команда назначила главного тренера-новичка Ника Нерса. Кавай Леонард фактически перешёл в клуб на правах годовой аренды и не планировал оставаться в Канаде надолго. За старыми лидерами Кайлом Лоури и Сержем Ибакой закрепилась репутация «чокеров». Однако профессиональное отношение к делу и хладнокровие Кавая, грамотная стратегия «управления нагрузки» в отношении Леонарда, прорыв Паскаля Сиакама, приобретение центрового Марка Газоля по ходу сезона, «изгнание демонов» плей-офф Ибаки и Лоури позволило «Торонто» добиться исторического успеха.