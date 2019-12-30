Леброн переписал историю в день своего 35-летия

«Лос-Анджелес Лейкерс» без проблем обыграл «Даллас Маверикс» (108:95) в матче регулярного чемпионата НБА. У победителей на счету Энтони Дэвиса 23 очка и 9 подборов, Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 13 очков и 13 передач, Кентавиус Колдуэлл-Поуп набрал 19 баллов. У проигравших 19 очков записал в свой актив Лука Дончич.

В последнем свидании команда на арене «Стэйплз-Центр» «Маверикс» сенсационно обыграли «Лейкерс» (114:100). До этого в Далласе «Лейкерс» с трудом переиграли «Маверикс» (119:110 ОТ) после чудесного спасения в основное время благодаря трёхочковому попаданию Дэнни Грина и незамеченному судьями нарушении правил Дуайта Ховарда на Сете Карри.

В этот раз «апсета» или напряженного противостояния с интригой до последних секунд не получилось. «Лейкерс» выиграли первые три четверти. «Даллас» потерял Тима Хардуэя-младшего из-за травмы в первой четверти, но это не оправдывает неожиданно беззубую игру команды Рика Карлайла. Преимущество хозяев по ходу второй половины ни разу не опускалось ниже двузначной отметки.



Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Рэджон Рондо, Дуайт Ховард и Куинн Кук как чувствовали, что добудут лёгкую победу, позволив себе подурачиться перед игрой.

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Энтони Дэвис тем временем любезничал с легендой «Лейкерс» Коби Брайантом.

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Дуэль Леброна и Дончича не получилась такой напряженной как ожидалось. 30 декабря Джеймс празднует 35-летие. Лука и остальные игроки «Маверикс» будто бы специально не хотели огорчать Короля.

Дончич недавно вернулся в строй после травмы голеностопа, но это вроде как не сказалось на форме словенца. В прошлой игре против «Голден Стэйт» он стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать минимум 30 очков и 15 передач более чем в одном матче за сезон. Лука превзошел самого Майкла Джордана. Однако во встрече с «Лейкерс» у него вообще не клеилась игра. Да, он стал лучшим скорером команды с 19 очками, но точность с игры (5/14) и особенно из-за дуги (0/6) были далеки он нормальных показателей.



В первой половине Дончич жестко приземлился на паркет в попытке прохода под кольцо. К счастью, обошлось без травмы. Лука вернулся на паркет в третьей четверти, хотя на ход игры никак не смог повлиять.



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С Брайантом в этот день общался не только Дэвис. Дончич и Леброн тоже поприветствовали Коби по ходу второй половины.

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В праздничный день Леброн не покинул паркет без исторического рекорда. Уже в первой четверти он отдал эффектный ассист через всю на Дэвиса. Эта передача стала 9000-й в карьере Джеймса. Он стал девятым игроком, кому покорилось это достижение. При этом Леброн — единственный в истории, кто набрал 30000+ очков и 9000+ передач за время выступления в лиге.

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В этом сезоне Леброн лидирует в лиге по передачам в среднем за матч (10,8). Король будто бы специально хотел подчеркнуть свой выдающийся дар плеймейкера в день 35-летия. Примечательно, что в игре против «Маверикс» Леброн отдал больше ассистов, чем исполнил бросков: 13 против 10.

После этой виктории на счету «Лейкерс» 26 побед при 7 поражениях, у «Далласа» — 21 победа при 11 поражениях. «Озёрные» начинают приходить в себя после серии из четырёх поражений, выиграв вторую игру к ряду. «Даллас» глобально ничего не потерял. Команда и дальше будет вести напряженную гонку за получение преимущества домашней площадки в плей-офф Западной конференции. Тем не менее, несмотря на праздничный день Леброна, от Дончича и компании хотелось бы увидеть более достойное сопротивление в Лос-Анджелесе.