Дончич и Яннис — лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Фанаты задвинули Леброна

НБА объявила результаты первого раунда голосования болельщиков за стартовые пятёрки на Матч звезд-2020.



Полные результаты голосования:



Восточная конференция: Кемба Уокер, Джейлен Браун, Джейсон Тейтум, Гордон Хэйворд, Тако Фолл (все «Бостон»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Джимми Батлер, Бам Адебайо (оба «Майами»), Джоэл Эмбиид, Бен Симмонс (оба «Филадельфия»), Кайл Лоури, Паскаль Сиакам (оба «Торонто»), Домантас Сабонис («Индиана»), Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди (оба «Бруклин»), Трэй Янг («Атланта»), Зак Лавин («Чикаго»), Андре Драммонд, Деррик Роуз (оба «Детройт»), Брэдли Бил («Вашингтон»).

Западная конференция: Лука Дончич, Кристапс Порзингис (оба «Даллас»), Джеймс Харден, Расселл Уэстбрук (оба «Хьюстон»), Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Дуайт Ховард, Алекс Карузо (все «Лейкерс»), Кавай Леонард, Пол Джордж (оба «Клипперс»), Донован Митчелл, («Юта»), Никола Йокич («Денвер»), Кармело Энтони, Дэмиан Лиллард (оба «Портленд»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Девин Букер («Финикс»), Стефен Карри, Д'Анджело Расселл (оба «Голден Стэйт»), Брэндон Игрэм («Нью-Орлеан"»), Джа Морант («Мемфис»).

Голосование болельщиков определяет итоговый результат стартовых составов на 50% (два игрока задней линии и три представителя передней линии). Еще 50% будет зависеть от голосования игроков и журналистов. Голосование продлится до 20 января. Матч звёзд НБА-2020 состоится 16 февраля в Чикаго.



Что можно сказать по итогам первых результатов голосования болельщиков? Лука Дончич и Яннис Адетокунбо лидируют в своих конференциях. Дончич с результатом 1 073 957 голосов — лучший среди всех игроков. Словенец опережает Янниса на 599 голосов. Леброн Джеймс – третий игрок, который получил более миллиона голосов. Король отстал от Дончича более чем на 50 000 голосов. Момент показательный. Лука стремительными темпами захватывает лигу и уже на второй год карьеры является, по большому счёту, самым популярным баскетболистом. Дончич — явный претендент на звание главного лица НБА, которое он унаследует от Леброна в течение следующих нескольких лет.



Кроме того, следует отметить несколько сенсационных результатов. Резервист «Лейкерс» Алекс Карузо (в среднем набирает 5,2 очка, 1,8 подбора и 1,7 передач) и сыгравший три матча в этом сезоне 226-сантиметровый центровой «Бостон Селтикс» Тако Фолл на Матч звезд в Чикаго не поедут, но по результатам голосования болельщиков они попали в топ-10 своих конференций. Это объясняется большой популярностью данных игроков.



Карузо — известная медийная фигура и любимец болельщиков «Лейкерс», которые не стесняются скандировать «MVP» в его адрес.

ВИДЕО

Конечно, на площадке Карузо ничем особым не отличается, чтобы рассчитывать на участие в Матче звёзд. Однако парня активно пиарит сам Леброн. Недавно Джеймс выложил в сториз Instagram фотографию, на которой Карузо назван величайшим игроком всех времен (GOAT).

Леброн хвалит защитника и позволяет ему себя подкалывать.



«Карузо дает нам всё. Он хорошо разыгрывает мяч, мы чувствуем его присутствие в защите. Он дает нам высокий баскетбольный IQ и характер. И нам нужны все эти его качества», – заявил Джеймс.



В свою очередь Алекс потроллил Джеймса, которому в понедельник исполнилось 35 лет.



«С 60-летием величайшего игрока всех времен», – написал Карузо в Instagram.

Тако Фолл — самый высокий игрок НБА, которого обожают фанаты «Бостона». К сожалению, Тако не вписывается в современную лигу со своими гигантскими габаритами, поэтому главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс выпустил его на площадку всего в 3 матчах на «мусорные» минуты.



Наличие в списке Карузо и Фолла является наглядным примером того, почему голоса фанатов теперь учитываются только для 50%. Завершивший карьеру Заза Пачулия заставил лигу менять правила, поскольку грузинские болельщики постоянно выводили центрового в топ-10 голосования. Сейчас СМИ и игроки НБА отсеивают подобных персонажей. Тренеры НБА выбирают 14 игроков скамейки. Комиссар НБА Адам Сильвер делает замены травмированных баскетболистов.



Стефен Карри вряд ли вернется в строй в феврале, поэтому он тоже не выйдет на паркет в Чикаго. Ветераны Кармело Энтони и Дуайт Ховард красиво реанимировали карьеру в этом сезоне, но их шансы на участие в Матче звезд не слишком высоки, когда СМИ, игроки и тренеры скажут своё слово.

Голосование болельщиков во многом отражает не качество игры исполнителей на площадке, а их популярность. Вот почему центровой «Юты» Руди Гобер не попал в топ-10 игроков передней линии Западной конференции. Гобер становился лучшим оборонительным игроком НБА последние два сезона, но выступает в команде малого рынка и не является популярной медийной личностью.



Француз мечтает сыграть на Матче звёзд. В прошлом сезоне он даже расплакался из-за того, что не попал в список участников.

В этом году мечта Гобера всё-таки может осуществиться. «Юта» набрала хороший ход и включилась в гонку за второе место в Западной конференции. Да и просто постоянно игнорировать Гобера уже невозможно, что наверняка учтут СМИ, игроки и тренеры.



Окончательный состав участников Матча звёзд будет не похожим на тот, что выбрали болельщики. Конечно, Дончич, Джеймс, Адетокунбо, Харден, Дэвис и другие суперзвёзды лиги в Чикаго поедут, но многие любимцы фанатов будут отсеяны.