Вы хотели праздник? У нас есть для вас матч «Химки» — ЦСКА

Первого матча «Химок» и ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ поклонникам баскетбола пришлось ждать долго. Сезон вроде бы стартовал в сентябре, но главное зрелище было отложено на начало 2020-го года.

Оба прошлогодних финалиста подходят к очному противостоянию огорчёнными: ЦСКА обидно проиграл в овертайме «Панатинаикосу», а «Химки» оказались не способными составить конкуренцию «Эфесу». Расклад сил в Евролиге вообще сильно отличается от того, что можно увидеть в турнирной таблице Единой лиге ВТБ. Во «внутреннем» чемпионате «армейцы» потерпели три поражения, в то время как их главный конкурент всего одно, да и то после серии в 11 побед подряд. Несмотря не осечку, команда Римаса Куртинайтиса уверенно лидирует в лиге ВТБ.

Могло быть хуже. Подводим итоги первого круга Евролиги для ЦСКА «Армейцы» умудрились попасть и в топы, и в статистический подвал.

В Евролиге у жёлто-синих всё не так радужно. После неудачной поездки в Турцию, «Химки» выпали из зоны плей-офф, пропустив «Црвену Звезду» по разнице забитых и пропущенных. В последних девяти матчах российский клуб победил всего дважды и это падение сильно сказалось на турнирных раскладах. ЦСКА же по-прежнему уверенно в зоне плей-офф, но это вряд ли может радовать поклонников действующего чемпиона Евролиги. Пятая строчка – это не то, что все привыкли видеть от парней Итудиса.

У «Химок» худшая защита в первом круге Евролиги. Нужно срочно что-то менять Плей-офф убежит от команды Куртинайтиса, если не исправить вопиющую слабость.

Единственный матч между «Химками» и ЦСКА в этом сезоне был сыгран как раз в рамках Евролиги. «Мегаспорт» увидел перестрелку главных снайперов обеих команд Майка Джеймса и Алексея Шведа, но не увидел напряжённой борьбы. «Армейцы» уверенно разобрали своего оппонента по косточкам, не дав тому ни единого шанса.

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Последний матч «Химок» показал, что конкурировать на равных с командами уровня «Эфеса» им без Шведа очень сложно. Лидер подмосковного клуба является лидером Единой лиги ВТБ не только в среднем количестве набранных очков за матч, но и по среднему количеству раздаваемых результативных передач. Швед для «Химок» не просто игрок. Ни для кого не секрет, что именно вокруг российского защитника строится вся жизнь жёлто-синих на паркете. Своей активностью он разгружает остальных партнёров, делая их жизнь лучше.

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И вот участие Шведа пока остаётся под вопросом. Подмосковный Супермен подхватил вирусную инфекцию и пока всё складывается именно по стамбульскому сценарию, когда здоровье лидера будет поставлено во главу угла и ему вновь дадут время для восстановления.

Очень странный матч против «Эфеса» провёл Янис Тимма. Латыш отбегал больше 30 минут игрового времени, за которые набрал лишь два очка, совершив три потери. Возможно, это всё из-за болезни – накануне матча официальный сайт химчан информировал о высокой температуре у нескольких игроков.

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ЦСКА должен был подходить к игре против «Химок» в более приятных условиях. Календарь Евролиги сулил чемпиону два домашних матча до и сразу после праздников. Однако из-за занятости «Мегаспорта» домашним для ЦСКА стал дворец спорта «Янтарный» в Калининграде. Поражение от «Пао» вряд ли добавит им позитива, а потому их будущему сопернику будет сложнее вдвойне. Не секрет, что «армейцы» очень не любят проигрывать дважды подряд и всегда пытаются реабилитироваться за поражение уже в следующей встрече.