Дончич превзошёл Леброна и Мэджика вместе взятых и бьёт рекорды целых франшиз

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 38 очков, сделал 11 подборов и 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго Буллс» (118:110). Как и всегда, Дончич не обошёлся без ряда впечатляющих достижений.

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В активе словенца уже десятый трипл-дабл за карьеру с 30+ очков результативности. Это столько же, сколько в сумме набрали Леброн Джеймс (5), Мэджик Джонсон (2) и Оскар Робертсон (3) до исполнения 22 лет. Стоит лишний подчеркнуть, что Луке всего 20.



Дончич записал себе в актив 30+ очков, 10+ подборов и 5+ передач в четвертом матче подряд. После объединения НБА и АБА в 1976 году подобное удавалось сделать только Кевину Дюранту и Расселу Уэстбруку. Если брать всю историю лиги, то и здесь Дончич оставил свой след. В тех же четырёх последних играх Дончичу покорялась статистика 30+ очков, 10+ подборов и 7+ передач. Он присоединился к Оскару Робертсону, Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору и Расселу Уэстбруку в списке игроков, кто смог сделать подобное.

Дончич и Яннис — лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Фанаты задвинули Леброна В списке есть также 226-сантиметровый фрик Тако, сыгравший в сезоне 11 минут, и ноунейм из «Лейкерс».

У Луки уже шестой трипл-дабл в этом сезоне с 35+ очков результативности. Леброн Джеймс и Джеймс Харден смогли сделать это только один раз в нынешнем регулярном чемпионате. Только шесть раз в истории НБА игрок в возрасте до 21 года набрал не менее 38 очков при оформлении трипл-дабла: Лука Дончич (5) и Леброн Джеймс (1). Это весь список.



Достижения легенд разных эпох выглядят обыденностью для Дончича. Он принялся превосходить рекорды целых франшиз. Лука оформил 19 трипл-даблов за 104 матча своей только начинающей набирать обороты карьеры. Все игроки в истории франшизы «Мемфис Гриззлис» оформили только 17 трипл-даблов в 1957 матчах.



Дончич недавно превзошёл рекорд Джейсона Кидда по количеству трипл-даблов за один сезон в форме «Маверикс». Скоро словенец обойдет Кидда по общему количеству трипл-даблов за всю историю франшизы. Кидд со своим 21 трипл-даблом, возможно, перестанет быть рекордсменом уже в этом месяце. Луке (19 трипл-даблов) осталось выдать всего пару разносторонних выступлений с двузначным числом очков, подборов и передач на площадке.

Леброн переписал историю в день своего 35-летия Дончич и «Даллас» не стали портить Королю праздник.

Легенда НБА Джерри Уэст на днях заявил, что Дончич имеет потеницал стать топ-5 игроком в истории НБА и однозначно превзойдет Дирка Новицки в качеству величайшего баскетболиста франшизы «Маверикс».



«Посмотрите на «Даллас». Один игрок превратил «Маверикс» в команду уровня плей-офф. Лука будет лучшим игроком, который когда-либо выступал за «Даллас». Я очень уважаю Дирка Новицки, но Дирк — это не Лука. Сравнить Дончича с Леброном Джеймсом, Мэджиком Джонсоном и Коби Брайантом? Он сейчас не на том же уровне, но это достижимо. Дончич может войти в топ-5 лучших игроков всех времён. Задайте мне этот же вопрос через два года, и мы посмотрим», — приводит слова Уэста The Dallas Morning News.



К мнению Джерри Уэста однозначно стоит прислушаться. Этот человек расположен на логотипе НБА, но он известен не только блестящей игровой карьерой. Уэст — один из величайших функционеров в истории НБА. Он провел успешный рекрутинг следующих свободных агентов: Шакил О'Нил (во время работы в «Лейкерс»), Кевин Дюрант («Голден Стэйт»), Кавай Леонард («Клипперс»). Уэст выменял Коби Брайанта из «Шарлотт» в день драфта. «Голден Стэйт Уорриорз» времён работы Джерри задрафтовали Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона, а затем переманили Дюранта. В резюме Уэста уже есть две чемпионские суперкоманды. Сейчас он строит третью в «Клипперс», объединив Леонарда с Полом Джорджем. Такой специалист просто так словами разбрасываться не будет.

Карьера Дончича действительно развивается семимильными шагами. Он будет переписывать рекорды на постоянной основе. Да, пока в гонке за MVP Лука не считается фаворитом. Яннис Адетокунбо очень хорош, а его команда «Милуоки» в турнирной таблице показывает лучший результат, чем «Даллас». Не стоит забывать и про Джеймса Хардена. Но Луке всего 20 лет, а он уже котируется выше большинства состоявшихся топ-игроков лиги и опережает Леброна в голосовании на Матч звёзд. 22-летний Деррик Роуз — самый молодой MVP НБА в истории.



Даже если Дончич не станет самым ценным игроком лиги в этом сезоне, у него будет ещё один год запаса для покорения рекорда Роуза. Молодой европеец уже заставил говорить о себе как о потенциальном топ-5 всех времён. Это определенно не является его потолком.