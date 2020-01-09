Летом Понкрашова не вызвал Базаревич, а теперь не берут болельщики?

До Матча звёзд Единой лиги ВТБ остаётся всё меньше и меньше времени. И если о ведущем мероприятия (спойлер — это снова главный шоумен страны Иван Ургант) было объявлено ещё до нового года и во всеуслышание, то первых весточек о том, кто же будет играть в сборных России и Мира вся баскетбольная общественность ждала до сегодняшнего дня.

Схема голосования отработана и не претерпела изменений. Болельщики каждой команды должны были выбрать три россиянина и три иностранца, после чего из этого списка журналисты путём голосования сформируют итоговые составы.

Швед и М. Джеймс стали лидерами голосования болельщиков на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Лидерами голосования стали две главные звезды лиги прямо сейчас — Алексей Швед и Майк Джеймс. Хотя кандидатура второго защитника может и удивить. Всё-таки Джеймс проводит в нашем чемпионате всего первый сезон и были сомнения в том, насколько его таланты успели рассмотреть болельщики.



Среди российских команд Единой лиги стоит выделить ЦСКА. Болельщики «армейцев» не смогли выделить однозначного лидера, а потому преимущество Андрея Воронцевича над Никитой Курбановым составило всего 1,4%. И да, на третьем месте не молодой Андрей Лопатин, не Михаил Кулагин или Иван Ухов. Джоэл Боломбой чуть больше года назад получил российский паспорт, а теперь и признание.

«Химки» комфортно отрываются от ЦСКА. Травмы испортили праздник баскетбола Обе команды понесли болезненные кадровые потери.

Самая посещаемая команда лиги «Парма» может кого-то удивить своим голосованием. Первые две строчки среди российских игроков заняли Артём Забелин и Максим Григорьев. Местный игрок Александр Платунов получил всего 6,4%, но виной тому целая череда травм, тянущихся за молодым защитником.



Зато литовская звезда «Пармы» и открытие всего сезона Адас Юшкевичюс набрал 66,7%. Это ещё раз подтверждает, насколько сильный сезон проводит защитник и какую значимую роль выполняет в Перми.



Приятно видеть в итогах голосования болельщиков и молодого Григория Мотовилова. Прошлый сезон стал для 21-летнего защитника особенным. Он тренировался и играл в Суперлиге, а летом неожиданно стал надеждой сборной на Кубке мира в Китае. Появление Мотовилова в Краснодаре после чемпионата стало немного неожиданным, как и результат в 8,4% в борьбе с Кулагиным и Фридзоном.



Самой большой неожиданностью стали итоги голосования в Петербурге. Новичок Дмитрий Хвостов и капитан Евгений Воронов объяснимо на первом и втором местах. Это всё легко объясняется игровыми качествами и выслугой лет (в случае с Вороновым). Однако на третьей строчке расположился Владислав Трушкин, опередивший главного шоумена и ньюсмейкера лиги Антона Понкрашова, перебравшегося в родной город, который (что?) отверг своего героя?



Зато помнят своего кумира в «Химках». Понятно, что Швед там победил с большой форой, но сразу за ним оказался тот, кто ни разу не выходил на паркет в нынешнем сезоне. Да и в прошлом году тоже, кстати. Но Тимофей Мозгов — это символ и олицетворение жёлто-синих цветов. Он чемпион НБА из России и его возвращения ждут (теперь вы понимаете насколько) сильно.