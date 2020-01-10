«Без сожалений». Фанаты встретили Уэстбрука овациями, а бывший клуб — разгромом

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук впервые сыграл на «Чесапик Энерджи Арена» в Оклахома-Сити против своей бывшей команды «Тандер». Итоговой результат для «Рокетс» получился кошмарным — 92:113. Не такого возвращения в некогда родные места ожидал Уэстбрук.
Вполне логично, что перед стартом игры к Уэстбруку было приковано наибольшее внимание. Расс дебютировал в НБА в 2008 году в первой игре франшизы «Тандер» после переезда в Оклахома-Сити из Сиэтла. За 11 лет в форме «Тандер» Уэстбрук установил рекорд организации по набранным очкам, подборам, передачам, перехватам, сыгранным минутам, количеству сыгранных матчей, количеству побед, забитым и неточным броскам с игры и с линии штрафных, потерям, фолам. «Оклахома-Сити» целиком и полностью ассоциировалась с Уэстбруком в последние несколько лет. Сразу после ухода Кевина Дюранта в «Голден Стэйт», Расселл стал MVP сезона-2016/17 и повторил исторический рекорд Оскара Робертсона со средним трипл-даблом за сезон.
В резюме Уэстбруке в период выступления за «Тандер» не хватает самой «малости» — титула чемпиона НБА. В 2012 году «Тандер» дошли до финала, но Уэстбрук, Дюрант и Джеймс Харден не справились с «суперкомандой» «Майами Хит» во главе с Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. В 2016 году «Оклахома-Сити» была близка к «апсету» «Голден Стэйт», добывших рекордные 73 победы в регулярном чемпионате. Однако в серии финала Западной конференции «Тандер» разбазарили лидерство 3-1. Это привело к уходу Дюранта в стан врага. С 2016 года Расс побил множество рекордов, попутно пытаясь создать контендер с Полом Джорджем за последние два года. Ничего не получилось. Уэстбрук решил побороться за титул в «Хьюстоне», где его хотел видеть старый знакомый Харден.
Уэстбрука обменяли в «Рокетс» на Криса Пола, который с Харденом не поладил. Вопреки ожиданиям, «Оклахома-Сити» осталась конкурентоспособной и надёжно держится в зоне плей-офф после перехода Пола и обмена Пола Джорджа. «Хьюстон» тоже идёт в группе лидеров, вот только игра команды Майка Д’Антони далека от уровня сильного претендента на титул.
«Я ожидаю, что фанаты сойдут с ума от приезда Расса. Я рассчитываю, что они будут громко болеть, но как только произойдет вбрасывание мяча, настанёт время играть», — заявил перед матчем Пол.
Уэстбрука действительно встретили в Оклахома-Сити эмоционально. Трибьют-видео и стоячие овации болельщиков создали неповторимую атмосферу.
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Сам Расс явился на игру в футболке с вызывающей надписью: «Ноль сожаления». Уэстбрук намекнул, что не жалеет об уходе из «Тандер», где он долгие годы выступал под №0. Неоднозначные ход, но эпатаж — фирменная черта разыгрывающего.
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Хотя стоит признать, что не все фанаты одобрили уход Уэстбрука в «Хьюстон». Один из болельщиков «Тандер» пришёл на игру с плакатом, в котором показал своё пренебрежительное отношение к Рассу.
Перед стартом встречи Расс проделал традиционный ритуал с участием скамейки «Тандер» и заработал одобрение фанатов. Уэстбрук был отлично настроен, хотя он не подозревал, что ждёт его в самой игре.
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Интрига фактически была убита уже в первой четверти. «Тандер» «укатали» «Рокетс» со счётом 37:21 в стартовом игроком отрезке. В дальнейшем «Хьюстон» ни разу даже не сократил отставание до однозначного. По ходу четвёртой четверти «Оклахома-Сити» вела +30 и лишь в концовке немного расслабилась, позволив «Хьюстону» сократить разницу до не такой неприличной.
Уэстбрук стал лучшим по результативности в матче, набрав 34 очка, 2 подбора и 5 передач. Немного омрачили эту статистику 7 потерь, но в целом Расс не особо «перегорел». Такое впечатление, что с нервами не справился как раз его напарник Харден, покинувший «Оклахома-Сити» в далёком 2012 году. Джеймс не был похож сам на себя — 17 очков (5/17 с игры, в том числе 2/9 из-за дуги), У Хардена ужасный рейтинг «плюс-минус» -25. Он действовал без агрессии, о чём свидетельствует небольшое количество попыток с линии штрафных (5). Неудивительно, что Уэстбрук сидел на скамейке отдельно от всей команды во время тайм-аута. Харден пытался что-то ему сказать, но это Расса вряд ли утешило.
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В составе победителей дабл-даблом отметился форвард Данило Галлинари. На его счету 23 очка, 11 подборов и 4 передачи. Крис Пол не то чтобы «рвал и метал», но набрал вполне приличные 18 очков, 6 подборов и 5 передач. В четвёртой четверти на его счету эффективный трюк, одним из статистов по ходу которого выступил Уэстбрук.
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После игры Рассел не отправился сразу в раздевалку, как он часто делает. Уэстбрук нашел в себе силы пожать руки бывшим товарищам по команде Стивену Адамсу, Деннису Шрёдеру, остальным игрокам и руководству клуба. Тем не менее, в душе он наверняка был чрезвычайно разочарован.
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«Оклахома-Сити» (22-16) занимает седьмое место в Западной конференции, «Хьюстон» (25-12) идёт на четвёртой строчке. В глобальном плане одна осечка «Рокетс» в регулярном чемпионате ничего не значит, однако прозвучал уже не первый тревожный сигнал относительно дееспособности связки Уэстбрука и Хардена.
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