«Зенит»: вы устали от побед? Тогда мы едем к вам!

После важнейшей победы над ЦСКА, было наивно полагать, что «Химки» с первых минут примутся разносить в пух и прах «Зенит». Во-первых, дружина Плазы предпочитает играть «от печки», а уж без своего ключевого исполнителя, необходимо было заставить соперника возиться с мячом и увязать в построениях питерских парней. Ну и не будем забывать, что яркий и атакующий стиль подмосковной дружины допускает некие вольности соперника в атаке.

«Химки» играют в баскетбол НБА. Увы, в Европе это работает не всегда Команда Куртинайтиса проиграла три выездных матча в Евролиге подряд. Разбираемся в причинах.

В первые 20 минут матча гости оказали достойное сопротивление подопечным Куртинайтиса. И нельзя сказать. Что у Шведа и компании игра совсем не шла. Напротив, они были близки к 40 процентам попадания с дальней дистанции, реализовывали более половины бросков со средней дистанции. Здорово вышел на замену Энтони Гилл, придавший действиям команды дополнительной страсти.

Ну а как могло быть иначе, если ты делишь одну раздевалку с парнем, которому ломают нос, а он перед матчем требует от тренера выпустить его на паркет? И защитную маску «забывает» в раздевалке. Это было сильное решение Куртинайтиса, рядом с Гиллом химчане концентрировались на игре, были напористее и жёстче.

Что касается действий гостей в первой половине матча, то питерцы чётко понимали, что им следует делать. Никакой самодеятельности, каждый понимал, куда бежать, кому отдавать и что делать. Но вся это чёткая схема работала до тех пор, пока хозяева не пришли в чувства. Будь на площадке Айон, химчанам было бы сложно под обеими кольцами. Ну а без Густаво показатели были примерно равными, а потому, общий уровень мастерства работал на дружину Куртинайтиса.

После перерыва хозяева вышли на площадку с чётким пониманием того, что соперник если не повержен, то остановлен и деморализован. Но питерцы приехали в Мытищи не за тем, чтобы показать, что могут укусить соперника. Плаза разработал чёткий план, в который входили и некоторые баскетбольные хитрости. Холлинс дважды поразил кольцо «Химок» из-за дуги, в том числе и через Шведа.

Алексей такие вещи прощать не привык и немного завёлся. И вновь начал спасать команду на пятой секунде атаки с 9 метров. Логичный промах сработал на психологическое преимущество соперника. И к исходу 46-й минуты матча «Зенит» лидировал в счёте с разницей в +10 очков.

Складывалось такое впечатление, что хозяева не до конца понимали, что необходимо предпринять. Плаза менял игроков едва ли не после каждой атаки, не позволяя сопернику разобраться, кто и кого держать должен. Не говоря уже о том, чтобы поддерживать нужную скорость. И тут не грех вспомнить о том, что для «Химок» сейчас важный отрезок, когда нужно и результат добыть, и силы сохранить. Но «Зенит» потворствовать химчанам не желал.

Концовку третьей четверти гости проводили не на пределе своих возможностей, а с чётким понимание того, что их план… работает – 61:48. И это уже не выглядело сенсацией, а после того, как Абромайтис начал четвёртый игровой отрезок трёхой в быстрой атаке, трибуны притихли. На протяжении всего матча не покидало ощущение, что химчанам элементарно не хватает мотивации. И тут не понять, победа ли над ЦСКА сказалась или недооценка соперника.

И даже в управлении Плаза нисколько не уступал Куртинайтису. Как только Швед попытался возглавить погоню, Жоан выпустил на площадку Томаса, который вернул двукратное преимущество для своей команды. Но ведь не просто так Алексея признают лучшим баскетболистов в Европе! Нелогичный, авантюрный бросок из-за дуги и быстрая контратака позволили «Химкам» сократить разрыв до 6 очков. Ещё одна сверхдальняя бомба обострила игру до предела.

И тут Понитка напомнил нам о Кубке мира… Две его результативные атаки подряд позволили удержать отрыв в 7 очков. Швед очень старался в атаке. И не просто старался, а старательно набирал очки, но его партнёры из рук вон плохо играли под своим щитом. Гости умудрялись проводить атаки, промахиваясь в каждой по 3-4 раза. И иметь второй, 3-4-й шанс, забирая подборы. Да, без Густаво Айона.

Всю свою позитивную статистику подборов «Зенит» заработал в концовке матча. В клатче Понятка на ровном месте потерял мяч, у «Химок» был шанс на спасение, но не хватило концентрации. Или страсти, или спокойствия. Сложно объяснить, чего не хватило химчанам в этом матче, но… «Зенит» вновь подтвердил статус выездной команды, которая если и отправляет кого-то в нокуат, так только фаворитов.