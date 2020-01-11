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«Химки» — «Зенит», фоторепортаж с матча Евролиги

«Химки» — «Зенит», фоторепортаж с матча Евролиги
Алёна Сахарова
Лещенко с талисманом и завораживающая акробатика чирлидерш. Фото с матча «Химки» — «Зенит»
Самые запоминающиеся кадры матча Евролиги, в котором за победой «Зенита» следили футболисты «Спартака» и «Локомотива».
Баскетбол / Евролига 0

10 января на подмосковной «Арене-Мытищи» в матче 18-го тура Евролиги «Химки» принимали «Зенит». Питерская команда с первых минут навязала сопернику борьбу, на протяжении всей игры имела преимущество в счёте и одержала заслуженную победу со счётом 83:81.

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Дружина Плазы продолжает деклассировать фаворитов на их площадке. Химчане здорово провисли в турнирной таблице.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 20 очков и собравший 8 подборов. В составе «Химок» лучшим стал Алексей Швед, собравший коллекцию из 30 очков, 5 подборов и 6 передач. При этом Швед допустил 7 потерь и смазал 8 бросков с дальней дистанции. Следует отметить качественную работу тренерского штаба Жоана Плазы. Питерцы на протяжении всего матча поддерживали высочайший темп и не позволили хозяевам вернуться в игру.

Главные кадры с матча «Химки» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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