Лещенко с талисманом и завораживающая акробатика чирлидерш. Фото с матча «Химки» — «Зенит»

10 января на подмосковной «Арене-Мытищи» в матче 18-го тура Евролиги «Химки» принимали «Зенит». Питерская команда с первых минут навязала сопернику борьбу, на протяжении всей игры имела преимущество в счёте и одержала заслуженную победу со счётом 83:81.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 20 очков и собравший 8 подборов. В составе «Химок» лучшим стал Алексей Швед, собравший коллекцию из 30 очков, 5 подборов и 6 передач. При этом Швед допустил 7 потерь и смазал 8 бросков с дальней дистанции. Следует отметить качественную работу тренерского штаба Жоана Плазы. Питерцы на протяжении всего матча поддерживали высочайший темп и не позволили хозяевам вернуться в игру.
Главные кадры с матча «Химки» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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