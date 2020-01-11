«Фенербахче» может стать главной проблемой «Химок», а ЦСКА экстренно латает состав

Завершился 18-й тур регулярного чемпионата Евролиги. Игровая неделя принесла несколько сенсационных результатов, которые отразились на ситуации в турнирной таблице.

«Химки» заметно осложнили себе жизнь поражением от «Зенита»

«Химки» сенсационно уступили «Зениту» (81:83) на «Арене Мытищи». Команда Римаса Куртинайтиса рискует очень дорого поплатиться за эту осечку в будущем. «Химки» (8-10) делят 9-11 места в турнирной таблице с «Валенсией» и АСВЕЛом. Результаты параллельных матчей тура на руку химчанам не играют. «Црвена Звезда» в гостях дожала АСВЕЛ (83:80) и теперь единолично занимает восьмое место с балансом 9-9, «Милан» (10-8) оторвался на расстояние двух побед после домашней победы над «Панатинаикосом» (96:87). Начали подступать и провалившие первый круг «Фенербахче» и «Олимпиакос», которые обыграли в гостях «Басконию» и «Валенсию» соответственно.

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Конечно, хоронить «Химки» ещё очень равно. Однако отрицательная динамика в команде на лицо. «Зенит» (5-13), несмотря на победу, с последнего места в турнирной таблице не выбрался. Терять очки дома в играх с аутсайдерами — чрезвычайная роскошь для подмосковной команды в нынешнем положении. На следующей «двойной» неделе Евролиги в Мытищи пожалуют испанские клубы «Валенсия» и «Реал». «Химки» подходят к этим играм не в лучшей форме и есть веские опасения по поводу того, что команда может снова оступиться в Мытищах.

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«Химки» на выходных в Единой лиге ВТБ не играют, в то время как «Валенсия» и «Реал» в воскресенье проведут матчи чемпионата Испании. Это даёт подопечным Куртинайтиса небольшое преимущество. Тем не менее, если будет показано такое же качество баскетбола, как в игре с «Зенитом», то даже 30+ очковые перфомансы Алексея Шведа вряд ли спасут «Химки».

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ЦСКА разобрался с «Баварией». Увольнение тренера немцам не помогло

ЦСКА в гостях обыграл «Баварию» (84:77), справившись ограниченной ротацией. Дэниэл Хэкетт и Янис Стрелниекс из-за травм в Мюнхен не полетели. Уилл Клайберн уже давно не помощник команде Димитриса Итудиса. В четверг стало известно о переходе в ЦСКА свингмена АЕКа Ховарда Сент-Роса, хотя официально клуб объявил об этом трансфере только после матча с «Баварией» в субботу утром.

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«Бавария» в начале недели уволила главного тренера Деяна Радоньича, заменив его на бывшего ассистента Оливера Костича. Какого-то эмоционального всплеска у игроков «Баварии» это событие не вызвало. Более того, на старте игры против ЦСКА немцы вообще выглядели потерянными. «Армейцы» повели 45:25 в начале третьей четверти и, казалось бы, спокойно доведут дело до победы, однако «Бавария» сумела совершить камбэк. В четвертой четверти немцы несколько раз приближались на расстояние «-1». Хорошо, что удачный день выдался у Майка Джеймса, настрелявшего 27 очков. Также стоит отметить важное трёхочковое попадание Никиты Курбанова, сделавшее счёт 81:70 и окончательно добившее «Баварию».

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ЦСКА (12-6) продолжает делить 4-5 места в таблице с «Маккаби». «Армейцы» оторвались на расстояние двух побед от ближайших преследователей «Милана» и «Маккаби». На следующей неделе команда Итудиса ждёт в гости «Реал» и «Басконию». Добавление в ротацию Сент-Рооса хотя бы немного помогает решить проблемы с глубиной состава в условиях плотного графика.

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«Фенербахче» постепенно восстанавливает позиции. Это очень плохая новость для «Химок»

«Фенербахче» в гостях уверенно разобрался с «Басконией» (79:65). Турецкий клуб с первых минут контролировал ход поединка и начал напоминать топ-команду, которой и должен быть исходя из имён исполнителей в ростере. На этот раз «Фенеру» не понадобилось геройство Нандо Де Коло, ограничившегося всего 11 баллами в графе результативности. Лео Вестерманн (21 очко) и Деррик Уильямс (16 очков) стали лучшими скорерами команды.



«Фенербахче» играл в Витории без разыгрывающего Костаса Слукаса и действующего MVP Евролиги Яна Веселы. Оба вернутся в строй в ближайшее время. Главный тренер Желько Обрадович уже начал наигрывать подписанных по ходу сезона Малкольма Томаса и Джеймса Наннэлли. «Фенербахче» (7-11) ещё не в зоне плей-офф, но можно не сомневаться, что турецкий клуб будет добирать своё после провального первого круга.

Турнирная таблица Евролиги

«Химки» рискуют выступить в роли главной пострадавшей стороны от вероятного подъема «Фенербахче». «Црвена Звезда» (9-9) сейчас на восьмом месте, но в долгосрочную боеспособность сербской команды верится с трудом. «Панатинаикос» и «Милан» опережают «Химки» на две победы. Кроме того, команду Куртинайтиса во втором круге ждёт выезд к этим соперникам в Грецию и Италию, что чревато поражением в личной встрече. «Фенербахче» уже мог бы быть в топ-8 и иметь на пару побед больше, если бы не грубые судейские ошибки в концовках матчей против «Панатинаикоса» и «Валенсии». Тогда ситуация «Химок» выглядела бы совсем незавидной.

«Эфес» без двух лидеров бьет «Барселону» в гостях. Ларкин становится MVP тура

«Анадолу Эфес» сумел обыграть «Барселону» (86:82) на выезде в условиях серьезных кадровых проблем. Разыгрывающий Василие Мицич и центровой Брайант Данстон не вышли на площадку из-за травм. Повышенная ответственность ложилась на Шейна Ларкина. Американец не подкачал. В активе Ларкина 26 очков, 5 подборов, 5 передач и 2 перехвата при рейтинге эффективности 35 баллов. Это обеспечит американцу звание MVP 18-го тура.

Календарь матчей Евролиги

«Анадолу Эфес» и «Реал» продолжают делить первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата с результатом 15-3. «Барселона» (13-5) остаётся на третьем месте, но в спину команде Светислава Пешича уже дышат ЦСКА и «Маккаби». Звёздный состав «Барселоны» во главе с Николой Миротичем слишком часто разочаровывает. Как-то сник в каталонской «суперкоманде» бывший московский армеец Кори Хиггинс, который набирает всего 12,0 очка за сезон. Такими темпами «Барса» вполне может выпасть даже из топ-3.

«Реал» выдает рекордную серию побед перед визитом в Россию

«Реал» на классе обыграл «Жальгирис» (88:82) в домашнем матче. На счету команды Пабло Ласо 13-я победа подряд. Это рекорд Евролиги с момента введения формата регулярного чемпионата в сезоне-2016/17. В лазарете «Реала» сейчас находятся тяжёлый форвард Энтони Рэндольф и разыгрывающий Серхио Юль. Глубина состава мадридского клуба делает эти потери практически незаметными. Всё более уверенно смотрится форвард Трэй Томпкинс, пропустивший старт сезона из-за лишнего веса. Разбросался 34-летний ветеран Руди Фернандес, который в 3 последних матчах против «Жальгириса», «Валенсии» (в чемпионате Испании) и АСВЕЛа реализовал 17 трёхочковых.



У «Реала» нет зависимости от какого-то конкретного игрока. Номинально главные звёзды команды Факундо Кампаццо и Вальтер Тавареш достаточно часто ничем примечательным на паркете не отличаются. Джордан Мики, Фабьен Козер, Габриэль Дек, Томпкинс, Фернандес в отдельно взятой игре способны взять на себя функции первой-второй опции. «Реал» сейчас является самой «горячей» командой Евролиги. В воскресенье «сливочные» играют в гостях против «Эстудиантеса» в чемпионате Испании, а во вторник и четверг тоже на выезде столкнулся в Евролиге с ЦСКА и «Химками». Остаётся надеяться, что обилие переездов и плотный график выбьют мадридцев из колеи и их триумфальное шествие закончится в российской столице.