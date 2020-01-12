Без Леброна и Дэвиса «Лейкерс» вытащил Кузма. А Ховард спародировал Короля

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер» (125:110). В составе «Лейкерс» не играли звёзды. Леброн Джеймс подхватил простуду, а Энтони Дэвис пропустил второй матч подряд из-за ушиба большой ягодичной мышцы.

В отсутствие лидеров функции первой опции взял на себя форвард Кайл Кузма, в активе которого 36 очков. Дабл-даблы на счету ветеранов Рэджона Рондо (21 очко, 12 подборов, 8 передач) и Дуайта Ховарда (12 очков, 14 подборов). В составе «Тандер» по 24 очка набрали Данило Галлинари и Шэй Гилджес-Александр.



«Лейкерс» выиграли восьмой матч подряд. Команда Фрэнка Вогеля продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Западной конференции с результатом 32-7. После новости о неучастии в игре Леброна и Дэвиса, букмекеры резко изменили котировки. «Лейкерс» стали считаться андердогом, фора на «Оклахома-Сити» составляла -9,5 очков. Однако на площадке наблюдалась совершенно иная картина, чем представляли себе аналитики из сферы игорного бизнеса. «Лейкерс» выиграли с уверенной разницей «+15», ни разу не дав усомниться в своём превосходстве.



Для Леброна это была юбилейная 100-я пропущенная игра за карьеру. Зачастую команды Короля, если и выигрывали в его отсутствие, то делали это с огромными потугами. В Оклахома-Сити произошел первый случай, когда команда Леброна выиграла вчистую, ни разу не уступая в счёте. Равным он был лишь один раз — 0:0 до первой результативной атаки. По ходу третьей четверти разрыв составлял унизительные для хозяев 32 очка, когда Джавейл Макги исполнил мощный данк через Стивена Адамса и привёл в восторг всю скамейку «Лейкерс», включая Леброна и путешествующего с командой Демаркуса Казинса, который в этом сезоне на площадке вряд ли появится из-за разрыва крестообразных связок.

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Конечно, львиная доля ответственности за такой ход развития событий на площадке лежит на игроках «Оклахома-Сити». Весь костяк «Тандер» вышел на площадку. Галлинари, Гилджес-Александр, Адамс, Деннис Шрёдер и Крис Пол дома не должны были уступать «в одну калитку», даже если бы Леброн и Дэвис принимали участие в матче. В активе «Оклахома-Сити» до свидания с «Лейкерс» было 11 побед в последних 13 матчах. В предыдущей игре «Тандер» разгромили «Хьюстон Рокетс» (113:92), не оставив никаких шансов Расселлу Уэстбруку и Джеймсу Хардену. Видимо, Пола и компанию захлестнуло головокружение от успеха. Против «Лейкерс» хозяева были абсолютно неконкурентоспособными.



Нельзя не отметить и вклад игроков «озёрных». Кайл Кузма набрал лучшие в сезоне 36 очков именно в момент травмы звёзд. Форварду выдали повышенное игровое время (40 минут) и он не подвёл.

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Кузма резко стал по всем статистическим направлениям в этом сезоне. Его перевели на скамейку после перехода в команду Энтони Дэвиса. Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка сейчас активно прорабатывает варианты обмена Кузмы, за которого можно получить нечто полезное. «Лейкерс» дали понять, что перед дедлайном готовы обменять любого игрока, кроме Джеймса и Дэвиса. Основное требование — подходящая компенсация, которая сделает команду сильнее в гонке за титул.

24-летний Кузма со своим дешёвым контрактом новичка фактически представляет собой самый ценный актив «Лейкерс». «Сакраменто Кингз» не захотели отдавать за Кузму снайпера Богдана Богдановича, но процесс переговоров с другими клубами идёт. В игре против «Оклахома-Сити» произошла своего рода попытка продать игрока. «Лейкерс» дали Кузме шанс показать себя. Сам Кайл тоже наверняка не против сменить клуб, поэтому на площадке старался показать свой максимум. Привлекательность форварда в глазах потенциальных претендентов выросла.



Фронт-офис «Лейкерс» занял достаточно жёсткую позицию с готовностью обменять любого игрока, кроме двух звёзд. В прошлом сезоне подобный подход привёл к разрушенному микроклимату и провалу сезона с пролётом мимо плей-офф. Сейчас ситуация не настолько напряженная. Вероятно, «Лейкерс» не стоит проводить масштабные кадровые перестановки. Да, Кузма явно не вписывается в команду, поскольку из-за наличия Дэвиса в ростере молодому форварду просто не достаётся достаточное количество возможностей показать свою состоятельность на площадке. В остальном, в стане «озёрных» сейчас собран отличный коллектив, в котором «токсичности» вообще не просматривается. Свидетельством тому является в том числе радость игроков скамейки и путешествие с командой приболевших звёзд. Даже вылетевший на год Казинс выражает желание поддержать одноклубников в гостях.



Ховард исполнил знаменитый предматчевый ритуал Леброна. Леброн подходит к столу перед комментаторами, растирает тальк и подбрасывает его, создавая пыльное облако. Ховард использовал вместо талька воду, однако традиция была соблюдена.

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После матча Дэвис взял импровизированное интервью у Рондо.

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Самоирония — признак здорового коллектива. Рондо, Макги и Ховард всегда считались игроками со сложным характером, однако в «Лейкерс» каждый из них принимает свою роль без каких-либо скандалов. В последние годы команды Леброна устраивали (или как минимум пытались устроить) тотальную чистку состава перед дедлайном. В кои-то веки в этом нет необходимости. «Лейкерс» производят впечатление слаженного механизма, готового бороться за титул.