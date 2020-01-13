«Куба, давай выпьем со мной!» Главное об историческом новичке ЦСКА Сант-Росе

Одно из главных событий последних дней на европейском континенте — подписание ЦСКА Ховарда Сант-Роса. Кубинский баскетболист вряд ли знаком широкой общественности. «Чемпионат» попытается подробно рассказать про первого кубинского игрока, а также разобраться в перспективах сотрудничества универсального игрока и действующего чемпиона Евролиги.

Кто такой?

Ховард Сант-Рос, как уже было сказано выше, родился в тёплой Кубе. Однако баскетбольное образование он получал уже в Старом Свете: сначала на любительском уровне в Италии, после в Германии, а по-настоящему профессиональный контракт с серьёзным клубом заключил относительно недавно — в 2015 году.

Чешский «Нимбург» позволил двухметровому форварду развиваться и один год тот вместе с командой провёл в Единой лиге ВТБ. Самой яркой игрой для него стал домашний матч против ВЭФа, когда кубинец отгрузил в кольцо латышей 29 очков и сделал 8 подборов за 39 минут на паркете.

«Химки» комфортно отрываются от ЦСКА. Травмы испортили праздник баскетбола Обе команды понесли болезненные кадровые потери.

Ховарду 28 лет, у него есть жена и дочка. Конечно, он любит тепло и солнце, но больше всего он любит баскетбол. Всей своей карьерой Сант-Рос как будто пытается доказать, что невозможное возможно.

Кубинец очень хорошо знает европейский баскетбол. Под руководством всеми любимого в России Дэвида Блатта он побеждал в Еврокубке. Причём российскую же команду «Локомотив-Кубань». В финальной серии Ховард набрал 7 и 8 очков соответственно, однако именно он был важнейшей частью защитных построений.



Если листать его социальные сети, то можно понять, что он любит менять причёски, позировать на фоне красивых машин и (иногда) призывать всех к своего рода «активному» отдыху. Как вот на этом фото, подпись к которому понятна: «Куба, давай выпьем со мной!».

Новичок ЦСКА Ховард Сант-Рос Фото: instagram.com/locopowell

Зачем ЦСКА новый игрок?

О травмах в ЦСКА мы говорили много. Началось всё с того, что в гостевом матче против «Альбы» порвал «кресты» Уилл Клайберн. Самый ценный игрок «Финала четырёх» выбыл до конца сезона, а его место и роль на площадке Димитрису не удалось закрыть с помощью имеющихся баскетболистов.



В первых матчах 2020 «армейцы» вдобавок потеряли ещё и Яниса Стрелниекса и Дэниэла Хэккетта. Москвичи, традиционно славившиеся длинной и мощной скамейкой, начали испытывать дефицит в кадрах.



В этом плане универсализм Сант-Роса и умение сыграть на нескольких позициях должен прийтись ко двору. На бумаге кубинец очень похож на Клайберна и это именно замена травмированному Уиллу.

Травма Клайберна может стать критичной для ЦСКА. Сезон чемпиона в опасности Лучший клуб Европы потерял своего лидера и оказался в кризисе. «Армейцы», проиграв три выездных матча подряд, едут к грозной «Барселоне».

Откуда он пришёл?

Любопытно, что в день официального объявления о подписании контракта с ЦСКА, профиль баскетболиста в инстаграме был открыт. Однако после баскетболисту пришлось закрыть его. Скорее всего, виной тому стало недовольство болельщиков АЕКа, известных своим нравом.

В своём прощальном письме, приведённом на сайте Sportraits, Сант-Рос пишет:



«Я знаю, что болельщики АЕКа очень разочарованы. Это тот самый случай, когда люди хотят сказать последнее слово. Ими в такой момент правят эмоции. Они будут протестовать против клуба, говоря: «Что вы творите? Почему он уходит? Почему вы не оставили его?».

По информации греческих сайтов ЦСКА пришлось заплатить клубу из Греции 500 000 Евро отступных за новичка, которого очень хотел видеть в составе главный тренер. Сообщается, что первая сумма, которая была предложена за форварда и с которой начинались «торги», была в два с половиной раза меньше итоговой.

Его прощальное письмо написано именно для болельщиков. Именно в АЕКе кубинец получил приз лучшему защищающемуся игроку чемпионата Греции и показывал стабильные цифры. Он попрощался с ними искренно и даже обещал вернуться.

ЦСКА теперь точно станет сильнее?

Вряд ли появление одного игрока способно разом решить все проблемы российского гранда. Тем более, экватор сезона уже где-то рядом, а ведь ещё необходимо время для того, чтобы вписаться в схемы Итудиса и привыкнуть с ритму Евролиги и лиги ВТБ. Новобранец красно-синих ещё не сталкивался с таким количеством перелётов, многие из которых будут отнюдь не часовыми. Новый климат, ритм, давление — всё это придётся решать в очень сжатые сроки.



Приобретение игрока в середине сезона всегда — крайняя мера. Менеджмент ЦСКА долго искал и, судя по всему, нашли того, кого хотели. Сходу можно привести пример «Химок» и «Локо», которые по очереди (с разницей в сезон) подписали из «Олимпиакоса» по ходу сезона Яниса Тимму и Миндаугаса Кузминскаса. Оба прибалтийских игрока пришлись ко двору в своих клубах и стали теми, от кого зависит результат.