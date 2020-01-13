Пора собирать чемоданы? Самые вероятные кандидаты на обмен в НБА

Далеко не все трансферы будут громкими, однако кто-то из известных исполнителей наверняка сменит клуб. Самые вероятные кандидаты на обмен.

Драммонд чаще всего фигурирует в обменных слухах в последнее время. Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что в лиге есть высокая степень уверенности по поводу обмена центрового из «Пистонс» перед дедлайном.



«Детройт» заметно отстал от зоны плей-офф Восточной конференции. Команда, похоже, начнёт «сливать». Главный тренер Дуэйн Кейси даёт всё больше минут молодым игрокам вроде Святослава Михайлюка, Брюса Брауна и Секу Думбия. Часто эти зелёные исполнители проводят на площадке более 30 минут, что красноречиво говорит о стратегии команды. «Пистонс» смирились с необходимостью проведения перестройки. «Детройт» с удовольствием обменял бы Блэйка Гриффина, однако это не видится возможным, после того как форвард вылетел из строя до конца сезона из-за травмы колена. Никто не согласится выменять Гриффина с его трёхлетним контрактом на $ 120 млн.

Драммонд летом выходит на рынок свободных агентов. У него есть опция игрока на $ 27 млн долларов на сезон-2020/2021, хотя игрок дал понять, что не будет её активировать. Драммонд хочет подписать долгосрочный дорогой контракт. У него есть причины рассчитывать на это. Драммонд относится к вымирающему виду классических центровых, но при этом является лучшим в своём роде. Он набирает в среднем 17,6 очка и 15,9 подбора (самый высокий показатель в НБА). Андре не против продолжить карьеру в «Детройте», но просто не вписывается в перестроечную стратегию клуба. «Пистонс» хотят получить за Драммонда пик первого раунда уже сейчас, прежде чем контракт истечёт. «Атланта» называлась самым реальным претендентом, хотя отдавать драфт-пик не горит желанием. Этот клуб переключил внимание на центрового «Оклахома-Сити» Стивена Адамса.



«Детройт» инициировал переговоры с «Нью-Йорк Никс» по Драммонду, желая получить взамен Франка Нтиликину и Джулиуса Рэндла. Кроме того, претендентами на Драммонда называются «Даллас» и «Бостон». Остаётся дождаться дедлайна, чтобы узнать судьбу центрового.

Кайл Кузма, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Кайл Кузма потерял место в стартовом составе и сдал в статистическом плане после перехода в «Лейкерс» Энтони Дэвиса. Это ожидаемый поворот событий, но он не является причиной очень вероятного отъезда молодого форварда из Лос-Анджелеса. Дело в том, что в конце декабря персональный тренер Клинт Паркс, который работает с Каваем Леонардом и Кузмой, раскритиковал лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, а Кайл неоднозначно на это отреагировал.



«Посмотрел лучшие моменты Кавая с рождественского матча. Никто не хочет говорить о преимуществе его набора навыков над Леброном. Сразу понятно, кто работает в зале, а кто нет», – написал Паркс в «Инстаграме».



Кузма вскоре после этого написал в «Ттвиттере»: «Назвать вещи своими именами».



Позже форвард удалил твит, но было поздно. Да, Кайл и Леброн на словах говорят, что между ними всё в порядке. Однако бывший тренер «Лейкерс» Брайан Шоу небезосновательно считает, что Кузма получил «чёрную метку» от Леброна.

Без Леброна и Дэвиса «Лейкерс» вытащил Кузма. А Ховард спародировал Короля Кайл поднял собственный ценник, а сами «озёрники» продемонстрировали чемпионский дух.

Кузма сразу же начало активно фигурировать в обменных слухах. Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон не против видеть в своей команде бывшего подопечного, однако «Кингз» не захотели отпускать в «Лейкерс» Бояна Богдановича. Возможно, «Сакраменто» изменит мнение после недавнего 36-очкового бенефиса Кузмы в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В любом случае генеральный менеджер Роб Пелинка ведёт переговоры по обмену Кайла с другими клубами. Слишком дешёвый контракт Кузмы на $ 2 млн немного затрудняет для «Лейкерс» получение вменяемой компенсации, однако какой-то формат сделки к дедлайну Пелинка наверняка сможет выработать.

Андре Игуодала, «Мемфис Гриззлиз»

Многие уже начали забывать, что Андре Игуодала всё ещё является игроком НБА. MVP финала НБА-2015 и 3-кратный чемпион лиги в составе «Голден Стэйт Уорриорз» летом оказался в «Мемфисе» не по своей воле. «Голден Стэйт» пришлось разгружать платёжную ведомость, чтобы не платить запредельно высокий налог на роскошь. Игуодала стал жертвой в этом процессе. Его контракт вместе с драфт-пиками попросту «сбросили» в перестроечный «Мемфис».



Очевидно, что как игрок Андре не был интересен этой команде. Однако «Гриззлиз» решили не выкупать контракт Игуодалы на $ 17 млн в надежде получить за 35-летнего ветерана что-то ценное. Контендеры сразу же выстроились в очередь. «Лейкерс», «Клипперс» и «Хьюстон» с удовольствием забрали бы Игуодалу, но слишком высокая зарплата затрудняла проведение обменной сделки. Кроме того, у «Мемфиса» были слишком высокие запросы.



«Гриззлиз» разрешили Игуодале тренироваться индивидуально и ни разу не выпускали на площадку в этом сезоне. Согласно сообщению The Athletic, руководство «Мемфиса» уверено, что обменяет Игуодалу до дедлайна, получив взамен пик первого раунда или перспективного молодого игрока. Возможно, «Гриззлиз» придётся поубавить аппетиты, поскольку шанс получить за Андре хоть что-то уже на исходе. В любом случае во второй половине сезона Игуодала наверняка вернётся в игру и поможет какому-то конкурентному клубу в плей-офф.

Сага с возможным обменом Кевина Лава тянется уже очень долго. Лав с удовольствием покинул бы «Кавальерс» ради выступления в команде уровня плей-офф. Есть одна проблема — действующий до конца сезона-2022/2023 контракт Кевина на сумму $ 120,5 млн. Это отпугивает потенциальных претендентов. Всё-таки Лаву уже 31 год. В его игре есть явные достоинства, но недостатков тоже хватает. Например, низкая эффективность в обороне.

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Недавно Кевин в желании форсировать обмен в другой клуб несколько снизил свою рыночную ценность. Лав устроил скандал в «Кавальерс». Он в резкой форме выразил недовольство текущим положением генеральному менеджеру команды Коби Олтмену. В матче с «Оклахома-Сити» форвард демонстративно показывал наплевательское отношение к происходящему на площадке.



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«Кливленд» не хочет отпускать Лава просто так. «Кавальерс» рассчитывают получить драфт-пики первого раунда или молодых игроков. Вполне вероятно, к дедлайну клуб будет сговорчивее и наконец обменяет Кевина. Наиболее вероятный сценарий — «Кливленду» придётся принять другой раздутый контракт (возможно, более краткосрочный) в придачу к каким-то перспективным активам.

У Лава — истерика. Без Леброна он полный ноль Кевин привык быть частью успеха Джеймса, но сам стать королём не готов.

Достойны упоминания

Крис Пол, Стивен Адамс, Данило Галлинари, Деннис Шрёдер («Оклахома-Сити»), Маркус Моррис, Джулиус Рэндл, Элфрид Пэйтон, Уэйн Эллингтон, Тадж Гибсон, Джулиус Рэндл, Реджи Буллок («Нью-Йорк Никс»), Богдан Богданович, Тревор Ариза, Дуэйн Дэдмон («Сакраменто»), Йонас Валанчюнас, Джей Краудер («Мемфис»), Тристан Томпсон («Кливленд»)



Есть ряд команд, которые при наличии достойного предложения расстанутся с ведущими игроками. «Оклахома-Сити» уверенно держится в зоне плей-офф, однако при этом параллельно проводит перестройку. Если кто-то предложит драфт-пики или молодых игроков, генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести без особых раздумий согласится. Контракт Криса Пола ($ 124 млн за три года) сбросить почти нереально, однако Адамс, Галлинари и/или Шрёдер вполне могут оказаться в другом клубе.

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«Никс» могут расстаться со значительной частью глупых подписаний межсезонья-2019, сделанных в отчаянии после неудачной попытки заполучить Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта. У «Сакраменто» обменный запрос выставил центровой Дуэйн Дэдмон. Также под вопросом место в команде ветерана Тревора Аризы. Богдан Богданович дорабатывает истекающий контракт на $ 8,5 млн. Летом ему надо выдавать продление. Вероятно, серб рассчитывает на повышение оклада. Пока рвения фронт-офиса в этом на правлении не видно. «Кингз» выдали дорогие продления игрокам на позиции второго-третьего номера Харрисону Барнсу и Марвину Бэгли, поэтому большие затраты на Богдановича видятся излишней роскошью даже с учетом сербского лобби в клубе в лице генерального менеджера Владе Диваца.

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«Мемфис» без угрызений совести отдаст опытных Йонаса Валанчюнаса и Джея Краудера, если кто-то предложит драфт-пики или молодого игрока взамен. То же самое касается и Тристана Томпсона в «Кливленде». Хотя у Томпсона истекающий контракт на $ 18,5 млн, а у Валанчюнаса трёхлетний на $ 45 млн. Классические центровые с высокой зарплатой мало кому интересны, даже если они показывают приличную продуктивность на площадке, как в случае Йонаса и Тристана в этом сезоне.

«Филадельфия» должна приобрести снайпера

Не так много клубов лиги находится в отчаянном положении с необходимостью устраивать тотальную чистку состава. «Филадельфия» (25-15), вероятно, самый разочаровывающий контендер сезона. «Сиксерс» не просто не составляют «Милуоки Бакс» конкуренцию за первое место на Востоке, но пока даже не входят в топ-4 конференции. Основная проблема «Филадельфии» — отсутствие сильных снайперов. Бен Симмонс наотрез отказывается бросать из-за дуги. Остальные игроки стартовой пятерки Джоэл Эмбиид (33,2% точности трёхочковых), Эл Хорфорд (34,7%), Джош Ричардсон (35,2%) и Тобиас Харрис (35,3%) на звание сильных шутеров никак не тянут. Рауль Нето, Трэй Берк и Матисс Тибулл реализуют более 40% из-за дуги, но проблема в том, что они не всегда попадают в ротацию главного тренера Бретта Брауна. А если попадают, то никто из них не получает даже 18 минут в среднем за матч.

В «Филадельфии» раскол. Эмбиид публично раскритиковал Симмонса Джоэл устал проигрывать, а Харден наглядно показал, что упёртость Бена идёт «Сиксерс» во вред.

Очевидно, что игра в НБА максимально заточена под дальние броски. Без наличия качественных шутеров решать серьёзные задачи чрезвычайно сложно. В последнее время появлялись слухи о том, что «Филадельфия» заинтересована в приобретении Дависа Бертанса, Малика Бизли, Люка Кеннарда, Маркуса Морриса и Си Джей Макколлума. Эти игроки действительно способны усилить мощь «Сиксерс» на периметре. Особенно хороши Моррис и Бертанс — 46,9% и 43,6% точности трёхочковых соответственно.