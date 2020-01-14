Швед и Курбанов против Джеймса и Тиммы. «Чемпионат» сделал выбор на МВЗ-2020

Вторая часть голосования за участников на Матч звёзд Единой лиги ВТБ 2020 началась официально. Журналисты сформируют составы команд «Звёзд России» и «Звёзд мира», а итоговый список после второго раунда будет опубликован после 27 января.

Болельщики каждого клуба уже сделали свой выбор и передали эстафету представителям СМИ. И там есть неожиданные результаты.

Летом Понкрашова не вызвал Базаревич, а теперь не берут болельщики? В голосовании лидируют Швед и Джеймс, а в Химках фанаты верят, что Мозгов вернётся на паркет к звёздному матчу.

Вот правила выбора, которым «Чемпионат» и другие редакции будут руководствоваться. Пунктов всего два:

1) Каждая команда должна состоять из 10 игроков — 5 защитников и 5 представителей передней линии.

2) В составе каждой сборной не должно быть более 2 игроков из одного клуба.

Второй пункт вызовет больше всего сложностей. Забегая вперёд, стоит сказать, что именно из-за него наш голос не получил Джоэл Боломбой. Но обо всём по порядку.

«Звёзды России»

«Маленькие»

Виталий Фридзон «Локомотив-Кубань»: Капитан сборной России и краснодарского «Локо» только-только оправился от перелома руки и в первом же матче против неуступчивого «Нижнего» в очередной раз показал высочайший уровень. Он в отличной форме, а его позитива точно хватит на всех.

Виталий Фридзон «Локомотив-Кубань» Фото: lokobasket.com

Дмитрий Кулагин «Локомотив-Кубань»: Лидер «Локомотива» обязан быть на Матче звёзд. Он наравне со Шведом, Курбановым, Фридзоном и Хвостовым — лицо нашего баскетбола последних лет.

Дмитрий Хвостов «Зенит»: Защитник в конце прошлого сезона получил тяжёлую травму, но сейчас снова вышел на свой звёздный уровень. И пусть Дмитрий не забьёт сверху в игре, зато лучше других способен организовать красивый «парашют» или разрезать передачей защитные построения соперников.

Никита Михайловский «Автодор»: Наверное, самый неоднозначный выбор среди защитников. Но, во-первых, 19-летний Михайловский показывает прогресс. Во-вторых, болельщики очень хотят видеть его. Не просто же так он попал в пятёрку самых популярных игроков.

Уроки хайпа от Михайловского: исторический трипл-дабл на молодёжном ЧМ 18-летний форвард сборной России снялся с драфта НБА, но продолжает заставлять говорить о себе.

Алексей Швед «Химки»: Главная звезда лиги. Два последних матча звёзд прошли без него, но в этом году очень хочется, чтобы Швед наконец смог сыграть и устроить шоу на баскетбольном паркете.

«Форварды»

Антон Астапкович «Нижний Новгород»: Про него всегда говорили, что он «молодой талант». Антону надоело балансировать между дублем и скамейкой ЦСКА. В «Нижнем» он наконец обрёл роль и стабильное время. В первой половине сезона Астапкович показывает лучшие для себя цифры статистики. И даже если у такого требовательного тренера как Зоран Лукич нет к нему претензий.

Антон Астапкович «Нижний Новгород» и Миндаугас Кузминскас «Локомотив-Кубань» Фото: lokobasket.com

Никита Курбанов ЦСКА: Пожалуй, самый стабильный российский игрок в Единой лиге. Никита давно нашёл себя в схемах Димитриса Итудиса, который полностью доверяет форварду. А уж в формате матча звёзд Курбанов ещё обязательно покажет весь свой арсенал красивых бросков сверху.

Андрей Воронцевич ЦСКА: Выбор между Боломбоем и Воронцевичем отдаём последнему. Сказался и опыт, и умение сделать шоу на ровном месте. Андрей — это наш Шак. Без него будет скучно и в игре, и вокруг неё.

Артём Забелин «Парма»: Центровой сменил «Автодор» на «Парму», но продолжает показывать стабильную игру. Несмотря на внушительные габариты, Забелин не стесняется бросать издали, а когда появляется возможность (а он её находит регулярно), с удовольствием «всаживает» мяч в кольцо.

«Звёзды мира»

«Маленькие»

Брэндон Браун «Нижний Новгород» Фото: lokobasket.com

Брэндон Браун «Нижний Новгород»: После матча против «Локомотива» Зорана Лукича спросили, почему у его команды случился спад в третьей четверти. Тренер, показывая рукой на сидящего в метре Брауна ответил: «Этот парень не робот. Он не может играть без замен все 40 минут». Кажется, это высшая степень похвалы.

Майк Джеймс ЦСКА: Главная звезда клуба и один из главных снайперов лиги. Майк устраивает матчи звёзд в форматах официальных игр. Очень хочется посмотреть, что этот «малыш» будет вытворять на «ВТБ Арене».

В Италии не считают профессионалом лидера ЦСКА. Это простая зависть? Президент «Милана» никак не успокоится. Он выгнал из команды лучшего бомбардира Евролиги и продолжает нападки на него.

Адас Юшкевичюс «Парма»: Этот парень умеет на паркете всё. У него модная причёска и в нем нет и двух метра роста, но он всегда знаете, как доставить мяч в кольцо соперника.

Эрик Макколлум и Джамар Смит оба УНИКС: Два классных снайпера, решающего в четыре руки исходы матчей. Для них абсолютно неважно, кто против них защищается. Их даже не беспокоит сколько метров до трёхочковой линии. Они опасны на любом квадратном метре площадки.

«Большие»

Дрю Гордон «Зелена Гура»: Без таких парней как Гордон, матчи звёзд перестанут быть интересными. В недавней важной игре против «Енисея» Дрю набрал 24 очка + 15 подборов и отметился несколькими роскошнейшими данками. А мы ведь хотим ещё больше красоты и полётов над кольцом?

Дрю Гордон «Зелена Гура» Фото: vtb-league.com

Айзея Хикс «Автодор»: Снова неоднозначный (на первый взгляд) выбор, но если посмотреть живьём хотя бы два-три матча Хикса, всё становится на свои места. В среднем центровой саратовской команды проводит на паркете более 30 минут, набирая более 14 очков. И да, он умеет играть красиво.

Йонас Жеребко «Химки»: Парень из финала НБА быстро освоился в Европе и не стесняется быть в тени Алексея Шведа (да-да, здесь должна была быть шутка про Шведа и шведа. Но её не будет), помогая клубу побеждать.

Миндаугас Кузминскас «Локомотив-Кубань» и Янис Тимма «Химки»: оба форварда приехали в Россию не от хорошей жизни в «Олимпиакосе», где им не находили места. Тимма сделал это ещё в прошлом сезоне, а Кузминскас дебютировал в лиге не так давно, но сразу стал лидером «железнодорожников». Как и латышский баскетболист химчан в конце прошлого сезона.