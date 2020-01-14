20-летний словенец перевернул НБА. Но Дончич не единственная сенсация сезона

По ходу нынешнего сезона в НБА случилось достаточно неожиданных поворотов, которые несколько месяцев назад никто и представить не мог.



«Голден Стэйт» — абсолютно худшая команда Западной конференции

«Голден Стэйт» потерял Кевина Дюранта в межсезонье, а Клэй Томпсон вылетел приметно на год из-за травмы крестообразных связок. Однако в команде остались три участника Матча звёзд: двукратный MVP Стефен Карри, бывший лучший оборонительный игрок лиги Дрэймонд Грин и полученный от «Бруклин Нетс» за Дюранта по схеме «сайн-энд-трейд» Д’Анджело Расселл.

Травма Карри – катастрофа для «Уорриорз». Есть ли смысл спасать сезон? Клуб, игравший в пяти последних финалах, рискует погрузиться на самое дно. Хватит ли ресурсов от него оттолкнуться?

«Уорриорз» не рассматривались как фаворит в борьбе за титул, но выход этой команды в плей-офф практически не ставился под сомнение. Даже если кто-то не верил в попадание команды Стива Керра в постсезон, последнее место в конференции точно никто не прогнозировал. Перелом руки Карри на старте сезона внёс существенные коррективы. «Уорриорз» являются худшими на Западе (9-32) и отстают от 14-го «Нью-Орлеана» на 6 побед. Грин и Расселл страдают от перманентных микро-травм и часто пропускают матчи. Особой полезности и сверхмотивации за ними не замечено даже при выходе на площадку. Алек Бёркс, Гленн Робинсон, Кай Боумен, Эрик Паскалл — список «ноунеймов», которые определяют лицо нынешнего «Голден Стэйт». Логично, что на серьёзный результат с такими игроками рассчитывать не стоит.

Превратить за два года чемпиона в сборище ноунеймов. Пособие от «Голден Стэйт» «Голден Стэйт» изменился до неузнаваемости. В старте «Уорриорз» выходит никому ненужная молодежь.

«Голден Стэйт» показал, как быстро можно пройти путь от чемпионской династии до записного аутсайдера лиги. Хотя простой «Уорриорз» не должен быть долгим. Карри и Томпсон вернутся в следующем сезоне. Кроме того, летом команда пополнится топ-проспектом драфта (возможно, даже получит первый номер).

«Оклахома-Сити Тандер» выходит в плей-офф

«Оклахома-Сити» сейчас идёт 7-й в Западной конференции с результатом 23-17. Это случилось после потери Рассела Уэстбрука и Пола Джорджа в межсезонье. Курс на перестройку был чётко определён. Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести получил за Джорджа и Уэстбрука столько драфт-пиков, сколько смог. Команду пополнили опытные Крис Пол и Данило Галлинари, но это не меняло оценку перспектив подопечных Билли Донована. «Оклахома-Сити» считалась для Пола и Галлинари своего рода «перевалочным пунктом», в котором они надолго не задержатся и не будут проявлять особого рвения на площадке. Однако дорогой контракт Пола обменять достаточно сложно. Крис решил, что «слив» сезона однозначно не вариант для него.

«Без сожалений». Фанаты встретили Уэстбрука овациями, а бывший клуб — разгромом Возвращение Рассела в Оклахому триумфальным не получилось. И Харден подвёл, и экс-партнёры не пощадили.

Именно Полу следует приписать в заслугу создание конкурентного духа в команде. Стивен Адамс, Деннис Шрёдер и Галлинари решили поддержать инициативу ветерана. Также огромную роль сыграл прогресс 21-летнего защитника «Тандер» Шэя Жильжо-Александера, полученного от «Клипперс» за Джорджа. Канадец набирает в среднем 19,9 очка за сезон, почти в два раза превосходя среднюю результативность кампании новичка (10,8 очка). В последнем матче против «Миннесоты» (117:104) Жильжо-Александер оформил потрясающий трипл-дабл: 20 очков, 20 подборов и 10 передач. Он стал самым молодым автором трип-дабла с 20 и более подборами в истории лиги (21 год и 185 дней). Ранее это достижение принадлежало Шакилу О'Нилу (21 год и 259 дней), который 20 ноября 1993 года набрал 24 очка, 28 подборов и 15 блок-шотов. Кроме того, Шэй теперь самый молодой игрок всех времён, набравший 20+ очков, 20+ подборов и 10+ передач в одном матче. Он превзошёл рекорд Мориса Стоукса 1956 года.

«Клипперс» слили Шэя ради Джорджа, а 21-летний канадец принялся устанавливать рекорды У «Тандер» растёт достойный наследник Дюранта и Уэстбрука.

Пол, Адамс, Галлинари, Жильжо-Александер и Шрёдер — мощный и мотивированный костяк, который даже не думает «сливать». Ситуация движется к тому, что «Оклахома-Сити» выступит ничем не хуже, чем с Джорджем и Уэстбруком в прошлом сезоне. То есть выйдет в плей-офф без преимущества домашней площадки и вылетит в первом раунде. Такой поворот не представлялся даже самыми большими оптимистами.

Лука Дончич — претендент на MVP

Конечно, стоит учесть, что Дончич уже заявил о себе как о выдающемся молодом таланте в сезоне-2018/2019. Он стал лучшим новичком лиги, попутно покорив огромное количество рекордов. Тем не менее о борьбе за награду MVP на второй год карьеры в НБА никто не говорил. Дончич продолжил удивлять. Словенец уже установил рекорд в истории лиги по количеству трипл-даблов в возрасте менее 21 года и является единственным игроком, который когда-либо записывал на свой счёт более одного трипл-дабла с 30 очками за 30 минут игрового времени или менее. Лука набирал в среднем 32,4 очка, 10,3 подбора и 10,4 передачи за игру в ноябре, что позволило ему присоединиться к Оскару Робертсону и Расселлу Уэстбруку в качестве третьего игрока в истории НБА, набравших средний трипл-дабл за календарный месяц.

«У Луки уже есть шесть титулов?» Зачем 20-летнего парня сравнивают с Джорданом? Дончич, как конвейер, штампует рекорды. Шум поднялся, когда словенец переписал достижение легенды баскетбола.

Рекорды Дончича можно перечислять достаточно долго, но самым важным является тот факт, что «Даллас» стал конкурентной командой, которая выйдет в плей-офф. «Маверикс» (24-15) пока идут на шестом месте на Западе, но расстояние до второй строчки составляет всего три победы. Лука Дончич — реальный претендент на MVP. Возможно, форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден пока опережают его в гонке за награду, но у Луки в запасе более половины сезона, чтобы изменить ситуацию.

Зайон Уильямсон не станет лучшим новичком сезона НБА. Он ни матча не сыграл

Летом букмекеры выставили котировки по поводу самых главных событий по итогам сезона. «Клипперс» во главе с Каваем Леонардом и Полом Джорджем считались фаворитами в борьбе за титул, хотя звёздный дуэт «Лейкерс» в лице Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса считался достойным конкурентом, как и соперник с Востока «Милуоки». Главным претендентом на звание MVP назывался Яннис Адетокунбо. Опять же, Харден и Леброн воспринимались как близкие конкуренты для грека. Единственная категория с абсолютной однозначностью — гонка за лучшего новичка НБА.

Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет «Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 млн и не уверены, что он выйдет на паркет.

Авторитетная букмекерская контора Caesars Sportsbook явным фаворитом выставила тяжелого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямона — коэффициент 1,33. Далее следовали разыгрывающий «Мемфис Гриззлис» Джа Морант (4,5), свингмен «Нью-Йорк Никс» Ар Джей Барретт (5,5) и защитник «Кливленд Кавальерс» Дариус Гарлэнд (11,0).



Уильямсон — первый номер драфта-2019, вокруг которого создали огромный хайп. Зайона называли новым «игроком поколения» и рисовали перспективы чуть ли не «следующего Леброна». Награду лучшего новичка Уильямсону вручили фактически заочно. Реальность оказалась куда более жесткой для Зайона. Из-за травмы колена он пока не сыграл ни одного матча в этом регулярном чемпионате. Увидеть Зайона в деле, возможно, доведётся уже на этой неделе в игре против «Юты». Хотя это ещё неточная информация.

В США юное дарование завалили деньгами. Всё как в российском футболе 75 миллионов долларов парню, который ещё ни матча не сыграл? Какой интересный бизнес.

Когда (или если) Зайон вернётся на паркет, возникнут резонные сомнения по поводу его формы. Внешне кажется, что у этого парня огромные проблемы с лишним весом. Полезность Уильямсона на площадке вызывает сомнения. В любом случае, очевидно, что из-за огромного количества пропущенных матчей у Зайона нет шансов стать лучшим новичком. Это звание почти наверняка достанется Джа Моранту. Менее вероятные кандидаты — Ар Джей Барретт и сенсационный незадрафтованный новобранец «Майами Хит» Кендрик Нанн.

Девонте Грэм — новый франчайз-игрок «Шарлотт»

Девонте Грэм — 34-й пик драфта-2018, который в сезоне новичка выдал примерно соответствующую своему статусу статистику 4,7 очка, 2,4 передачи и 1,4 подбора при очень слабой точности 33,3% с игры и 28,1% из-за дуги. Грэм сыграл всего 46 матчей в регулярном чемпионате НБА, поскольку далеко не всегда попадал в ротацию главного тренера «Хорнетс» Джеймса Боррего и часто ссылался в G-Лигу.



В межсезонье «Шарлотт» покинул Кемба Уокер, которого по схеме «сайн-энд-тред» обменяли в «Бостон Селтикс» на Терри Розира. ESPN прогнозировал «Хорнетс» незавидную участь худшей команды НБА, поскольку Розир казался очень неудачным выбором на роль лидера. Никто не учитывал возможность прорыва Девонте Грэма.

В этом сезоне Грэм набирает в среднем 18,6 очка, 7,7 передачи, 3,7 подбора, 0,9 перехвата при респектабельной точности 38.1% из-за дуги. Девонте — лучший скорер и ассистент команды. Боррего перевел Грэма в стартовый состав, когда он начал показывать статистику лучше Розира. Сейчас именно 24-летнего разыгрывающего, выбранного во втором раунде драфта год назад, можно назвать новым франчайз-игроком «Хорнетс» вместо Уокера.

Первый сезон Грэма разочаровал. Теперь Девонте покоряет рекорды Хардена и Карри В клубе Майкла Джордана расцвёл разыгрывающий, способный вытаскивать безнадёжные концовки.

Стоит сказать, что с уходом Кембы в плане результата для «Шарлотт» особо ничего не изменилось. «Хорнетс» далеки от звания худшей команды лиги и выступают примерно как в последние сезоны с Уокером, то есть находятся в топ-10 Восточной конференции, но за пределами зоны плей-офф. Грэм — ключевая причина подобного развития событий. Он совершил огромный шаг вперёд, чего никто не мог предсказать. Особенно впечатляет прогресс на периметре. Защитник «Хорнетс» повторил достижение Стефена Карри и Джеймса Хардена и стал третьим игроком в истории НБА, который реализовал как минимум 100 трёхочковых в первых 27 матчах сезона. В последнем матче против «Портленда» (112:115) Грэм реализовал 8 из 13 попыток из-за дуги. В этой игре на его счету очередной солидный дабл-дабл из 27 очков и 10 передач.



Грэм на церемонии наград НБА в 2020 году точно никто не ожидал увидеть, однако он один из главных претендентов на звание самого прогрессирующего игрока по итогам сезона. Девонте уже можно обдумывать речь, которую он будет произносить на сцене при получении награды.