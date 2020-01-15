ЦСКА всё ещё тот. Как и КВН. Масляков подтвердит!

Мало что может держать внимание значительной массы людей на протяжении многих лет. В России это: спорт и … КВН. И всё нам не то, биатлон не тот, в молодёжный хоккей проиграли, да и в баскетбол к нам едет страшный «Реал», который выиграл 13 матчей подряд.
Эпидемия травм, которая случилась у «армейского» клуба заставляла верить в испанцев, но были и любопытные моменты. Например, первый кубинский баскетболист в истории лучшего клуба Европы. И парень этот, как показала игра, далеко не пассажир в баскетбольном мире. Вышел он на площадку в концовке второй четверти, но задержался в итоге, до финальной сирены.
Так почему мы вспомнили про КВН? Да потому, что Сан Саныч (с) Масляков является не просто большим поклонников баскетбола, он – фанат ЦСКА. И нужно понимать, насколько важную игру взяли «армейцы», коли на неё из Сочи, где в эти дни проходит ежегодный фестиваль всего мирового КВНа, генеральный директор АМИК сорвался в Москву.
Фото: Александр Сафонов
Будем откровенны, по прогнозам шансов у ЦСКА было совсем немного. Но истинные болельщики не могли не приехать на арену «Мегаспорт». Дружина Итудиса сумела не просто остановить «сливочных», но и припаяла им кучу антирекордов, от который королевский клуб будет отмываться очень долго. Например, 12 очков за 15 минут игрового времени. На секундочку, мы говорим о команде, которая 10 раз выигрывала Евролигу.
Редакция «Чемпионата» с огромной симпатией, а кто-то и с фанатизмом относится к КВН. И нам очень приятно, что Сан Саныч нашёл время в невероятно плотном графике, чтобы поддержать ЦСКА. В таких поединках важен каждый позитивный заряд. Будем надеяться, что КВНщики сумеют порадовать нас отличными шутками так же, как Итудис и его парни – уверенной игрой.
Матч, к слову, получился тяжёлым. Но при этом, вы сами видите, сколько позитивных эмоций он доставил человеку, который впервые увидел на площадке в составе ЦСКА кубинского защитника. Любопытно, сколько нужно убрать из состава «армейского» клуба игроков, чтобы «Реал» смог победить российскую дружину на её паркете? Испанцам это не удаётся уже 13 лет.
Фото: Александр Сафонов
Возможно, всё дело в том, что Масляков-младший старается не пропускать ни одного важного матча команды. Вот что говорит о Сан Саныче экс-наставник ФК ЦСКА Леонид Слуцкий: «Когда же я оказался в Москве, я узнал, что Масляков-младший — болельщик ЦСКА. У нас с ним бартер: я ему билеты на ЦСКА — он мне билеты на КВН».
Кстати, Димитрис Итудис здорово продвинулся в изучении русского языка. Возможно, в самое ближайшее время мы увидим его на сцене КВН. А пока, он прекрасно исполнил свои обязанности на скамейке. Ждём и «армейских» игроков на сцене КВН!
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