ЦСКА всё ещё тот. Как и КВН. Масляков подтвердит!

Мало что может держать внимание значительной массы людей на протяжении многих лет. В России это: спорт и … КВН. И всё нам не то, биатлон не тот, в молодёжный хоккей проиграли, да и в баскетбол к нам едет страшный «Реал», который выиграл 13 матчей подряд.

Эпидемия травм, которая случилась у «армейского» клуба заставляла верить в испанцев, но были и любопытные моменты. Например, первый кубинский баскетболист в истории лучшего клуба Европы. И парень этот, как показала игра, далеко не пассажир в баскетбольном мире. Вышел он на площадку в концовке второй четверти, но задержался в итоге, до финальной сирены.

ЦСКА опустил «Реал» ниже королевского плинтуса. Итудис — гений Кубинский ноунейм за 20 минут стал одним из лидеров лучшего клуба Европы.

Так почему мы вспомнили про КВН? Да потому, что Сан Саныч (с) Масляков является не просто большим поклонников баскетбола, он – фанат ЦСКА. И нужно понимать, насколько важную игру взяли «армейцы», коли на неё из Сочи, где в эти дни проходит ежегодный фестиваль всего мирового КВНа, генеральный директор АМИК сорвался в Москву.

Фото: Александр Сафонов

Будем откровенны, по прогнозам шансов у ЦСКА было совсем немного. Но истинные болельщики не могли не приехать на арену «Мегаспорт». Дружина Итудиса сумела не просто остановить «сливочных», но и припаяла им кучу антирекордов, от который королевский клуб будет отмываться очень долго. Например, 12 очков за 15 минут игрового времени. На секундочку, мы говорим о команде, которая 10 раз выигрывала Евролигу.



Редакция «Чемпионата» с огромной симпатией, а кто-то и с фанатизмом относится к КВН. И нам очень приятно, что Сан Саныч нашёл время в невероятно плотном графике, чтобы поддержать ЦСКА. В таких поединках важен каждый позитивный заряд. Будем надеяться, что КВНщики сумеют порадовать нас отличными шутками так же, как Итудис и его парни – уверенной игрой.



Матч, к слову, получился тяжёлым. Но при этом, вы сами видите, сколько позитивных эмоций он доставил человеку, который впервые увидел на площадке в составе ЦСКА кубинского защитника. Любопытно, сколько нужно убрать из состава «армейского» клуба игроков, чтобы «Реал» смог победить российскую дружину на её паркете? Испанцам это не удаётся уже 13 лет.

Фото: Александр Сафонов

Возможно, всё дело в том, что Масляков-младший старается не пропускать ни одного важного матча команды. Вот что говорит о Сан Саныче экс-наставник ФК ЦСКА Леонид Слуцкий: «Когда же я оказался в Москве, я узнал, что Масляков-младший — болельщик ЦСКА. У нас с ним бартер: я ему билеты на ЦСКА — он мне билеты на КВН».



Кстати, Димитрис Итудис здорово продвинулся в изучении русского языка. Возможно, в самое ближайшее время мы увидим его на сцене КВН. А пока, он прекрасно исполнил свои обязанности на скамейке. Ждём и «армейских» игроков на сцене КВН!