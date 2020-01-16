Леброн совершил фэйл года. «Лейкерс» сенсационно проиграл «Орландо»

«Лос-Анджелес Лейкерс» сенсационно уступил «Орландо Мэджик» (118:119) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» (33-8) по-прежнему с комфортным отрывом возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, однако потеря очков для подопечных Фрэнка Вогеля была явно незапланированной. «Озёрным» из-за травмы спины по-прежнему не мог помочь Энтони Дэвис, но в предыдущих играх команда доказала свою способность справляться и без звёздного большого. Вполне возможно, «Лейкерс» решили, что на домашней площадке могут обыгрывать середняков вроде «Орландо» малой кровью. «Лейкерс» слишком вальяжно начали встречу. В начале второй четверти «Орландо» вырвался вперёд на 20 очков, после чего хозяева наконец-то проснулись. До перерыва разницу удалось сократить до относительно приемлемой — 58:65.



После паузы «Лейкерс» снова будто бы впали в прострацию. «Орландо» по ходу третьей двенадцатиминутки вырвался вперёд — 87:61. На этом отрезке особенно эффектным получился данк тяжёлого форварда «Мэджик» Аарона Гордона, который набросил сам себе от щита и мощно вколотил сверху.



ВИДЕО



«Лейкерс» снова удалось выйти из спячки, и преимущество «Орландо» растаяло чрезвычайно быстро. На последнюю четверть команды выходили при счёте 88:89. Казалось бы, гости поплыли и «Лейкерс» возьмут своё в заключительном игроком отрезке, но «Орландо» сумел выдержать удар. Последняя четверть прошла в равной борьбе. В её начале «Лейкерс» недобрали 2 очка в простейшей ситуации. Леброн Джеймс неудачно исполнил попытку забить сверху. Король прошёл под кольцо и бросал без сопротивления, но угодил в дужку. В 99 из 100 случаев Леброн в таких ситуациях исполнил бы задуманное. До конца игры оставалось 8 минут и нельзя сказать, что эти ненабранные 2 очка стали решающими. Однако некоторое влияние на ход встречи данный эпизод оказал.



ВИДЕО

106:106 — последний равный счёт в этом матче. После этого «Орландо» всегда лидировал. «Лейкерс» имели шанс спастись, но при 115:118 за 4 секунды до финальной сирены Леброн смазал дальнюю попытку. «Лейкерс» пришлось фолить. Аарон Гордон забил 1 из 2 штрафных, и игра была сделана. Хозяева успели за 1,1 секунды провести результативную трёхочковую атаку, но это только сделало проигрышную разницу минимальной.



ВИДЕО



У Джеймса выдался не лучший день. Король набрал 19 очков и внушительные 18 передач, однако в нескольких ключевых моментах подвел: не забил данк без сопротивления и не реализовал спасительный трёхочковый на последних секундах. Кроме того, в одном из моментов разыгрывающий «Мэджик» Маркелл Фульц в силовой манере прошёл Джеймса, что по отношению к Королю выглядело неуважительно.



Фульц стал главным героем встречи. На счету первого номера драфта-2017 21 очко, 11 подборов и 10 передач. Это второй трипл-дабл Маркелла за карьеру. В «Орландо» 21-летний игрок постепенно избавляется от клейма «один из худших бастов новейшей истории», который прикрепился к нему за время выступления в «Филадельфии».



Отдельно следует остановиться на игре Кайла Кузмы. Форвард «Лейкерс» в первых двух играх после травмы Энтони Дэвиса набрал 62 очка при точности 24/26 с игры и 6/14 из-за дуги. В последних двух играх без Дэвиса Кузма набрал в сумме 15 очков (7/23 с игры, 0/5 из-за дуги). Запал Кайла быстро иссяк. Это случилось на фоне сообщения инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста о том, что «Лейкерс» посылают «противоречивую информацию» другим клубам о доступности форварда для обмена.

«Кузма — лучший актив «Лейкерс» для обмена. Есть противоречивая информация о нем. Я разговаривал с тремя-четырьмя представителями разных командам, которые сказали мне: «Кайл Кузма доступен для обмена. Его можно приобрести». В других клубах мне сообщили, что «Лейкерс» не хотят менять его», — утверждает Уиндхорст.



Странная позиция клуба из Лос-Анджелеса, которая вполне могла отразиться на настрое Кузмы. Против «Орландо» на счету Кайла скромные 4 очка, что является абсолютным отклонением от нормы, даже если учесть общий регресс игрока в этом сезоне. В любом случае «Лейкерс» имели право на ошибку. У команды Вогеля сейчас на 5 побед больше, чем у ближайших преследователей в таблице — «Денвера», «Юты» и «Клипперс». Дэвис скоро вернётся в строй, что станет огромным усилением на площадке. Поражение от «Мэджик» является хорошим холодным душем для «озёрных».