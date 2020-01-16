Дончич, вдохновлённый красавицей Анамарией, штампует рекорды НБА

Когда поклонник НБА слышит слово «рекорд», у него перед глазам непроизвольно всплывает образ обаятельного 20-летнего паренька из Словении. Когда-нибудь его имя станет нарицательным. Лука Дончич закатал рукава и приступил к переписыванию всех возможных рекордов самой, наверное, нетолерантной лиги в мире. Лиги, в которой последние десятилетия доминировали афроамериканцы.

Дончич превзошёл Леброна и Мэджика вместе взятых и бьёт рекорды целых франшиз Такими темпами Лука сможет переписать большинство статистических показателей за всю историю НБА.

Да, в НБА блистали такие парни, как Дирк Новицки, Тони Кукоч. Вспомним мы и Андрея Кириленко. Но именно Дончич обещает стать ролевой моделью и предметом для подражания для многих и многих европейских баскетболистов. По итогам минувшего сезона Лука получил приз лучшему новичку года, а сейчас он уверенно шагает к титулу MVP. Откуда в этом талантливом молодом парне столько уверенности и спокойствия?

20-летний словенец перевернул НБА. Но Дончич не единственная сенсация сезона Невероятные итоги первой части сезона, в которые три месяца назад сложно было поверить.

Конечно, за его успехами стоят годы тяжёлого труда, но далеко не последнюю роль играет и окружение. На протяжении долгих лет Луку поддерживает замечательная девушка, настоящая красавица Анамария Голтес. Избранница Дончича – модель, рекламирующая нижнее бельё.

И это очень плохая новость для поклонниц одного из самых завидных женихов в НБА. Молодой человек «запал» на красотку не из-за глянцевых журналов, в которых она блистает. У их отношений куда более давняя история. Лука выложил в соцсетях фото, сделанное в 2011 году. На снимке сам Дончич и Анамария на катере в ясный летний день.

Однако же встречаться молодые люди начали только в 2016 году. На фотографиях тех времён частенько появляется и мама Дончича Мирьям. Вот один из идиллических снимков тех времён.

Отношения между девушкой и мамой Луки испортились в 2018 году, когда влюблённые на короткое время расстались. Случилось это аккурат перед драфтом-2018. Однако расставание длилось совсем не долго. Уже в августе 2018 года Голтес подписала серию совместных фото с Лукой так: «У людей лучший друг, парень, настоящая любовь. Мне повезло, что всё это уместилось в одном человеке».

Можно посмотреть фото по данной ссылке.



В последнее время всё чаще появляются сообщения о том, что Дончич готов сделать предложение любимой девушке. Проблема в одном: мама Луки никак не может простить потенциальной невестке события 2018 года.

До сих пор две главные женщины в жизни самого перспективного баскетболиста планеты не поддерживают отношений. Они не подписаны друг на друга в «Инстаграме», не появляются на совместных фото. При этом и сама Мирьям, и Лука с Анамарией активно постят свои фото в социальных сетях.

Голтес – главная фанатка Дончича. Она ходит на домашние матчи «Далласа», регулярно фотографируется в игровых футболках с фамилией возлюбленного. Кстати, пара воспитывает очаровательного померанца Хьюго.

Любопытно, что работы у Анамарии, судя по всему, не так много, как могло бы быть. В открытых источниках нет информации о контрактах с какими-то солидными брендами. Что весьма странно. Девушка, которая уже в 2020 году может стать женой потенциально величайшего баскетболиста планеты, после бракосочетания будет «стоить» для брендов с тысячи раз дороже.

Ну а нам остаётся пожелать ребятам любви и взаимопонимания. Лука производит впечатление идеального спортсмена, правильного мужчины, и очень хочется, чтобы у него всё получилось. А без надёжного тыла это невозможно. У молодых людей есть всё, чтобы стать одной из самых ярких и красивых пар мирового спорта.