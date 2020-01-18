Россия – Испания – 4:2. Деклассированный «Реал» и ожившие «Химки»

В Евролиге завершилась насыщенная событиями неделя из двух туров, которая внесла некоторые коррективы в турнирной таблице.

Россия дома обыгрывает Испанию. У ЦСКА есть все шансы замахнуться на второе место в регулярном чемпионате

Российские клубы на этой неделе выиграли дуэль у испанских со счётом 4-2. Полноценный реванш за 0-6 в Испании во время ноябрьской «двойной» недели взять не удалось, но результат всё равно неплохой. «Зенит» обыграл «Басконию» (72:66) и уступил «Валенсии» (81:86), «Химки» не справились с «Валенсией» (75:84), но затем реабилитировались в игре против «Реала» (10:94). ЦСКА — единственный клуб, который дважды обыграл гостей из Пиренеев.



Во вторник команда Димитриса Итудиса в жесткой защитной мясорубке вырвала победу над «Реалом» (60:55), а в пятницу справилась с «Басконией (94:90), расслабившись в концовке и позволив сопернику прилично сократить разницу после комфортных «+19» по ходу четвёртой четверти. В любом случае, игра забывается, а результат остаётся, как гласит прописная истина. ЦСКА (14-6) теперь делит 3-5 места турнирной таблицы с «Маккаби» и «Барселоной». Выдержать конкуренцию с этими клубами непросто, но стоит учесть, что израильтяне и испанцы во втором круге будут играть с «армейцами» в Москве, что повышает вероятность победы подопечных Итудиса в личной встрече. Более того, ЦСКА находится в шаге от второго «Реала» (15-5), у которого совсем не задался вояж в Россию.

ЦСКА опустил «Реал» ниже королевского плинтуса. Итудис — гений Кубинский ноунейм за 20 минут стал одним из лидеров лучшего клуба Европы.

У «армейской» команды есть достаточно хорошие шансы замахнуться на второе место по итогам регулярного чемпионата или как минимум оказаться в топ-3. Не самый худший поворот событий, учитывая потерю Уилла Клайберна из-за разрыва крестообразных связок в начале сезона и серьёзное обновление состава в межсезонье. Майк Джеймс справляется с ролью лидера лучше, чем ожидалось. Более того, Малыш вышел на первое место по результативности во всей Евролиге.

Дэрран Хиллиард и Йоханнес Фойгтманн всё более уверенно чувствуют себя на площадке. Недавно подписанный Ховард Сент-Рос сыграл только два матча, но дал основания рассчитывать на то, что с ходу станет ценной частью ротации. Обновлённый ЦСКА слишком рано начали списывать со счетов после ряда неудач в первом круге.

ЦСКА разобрался с «Басконией». А Джеймс превзошёл самого Шведа! «Армейский» малыш – лучший снайпер Евролиги. Тащит команду без двух игроков основы.

Позиции «Химок» в гонке плей-офф шаткие, но победа над «Реалом» внушает оптимизм

«Химки» начали неделю с поражения от прямого конкурента за место в топ-8 «Валенсии» (75:84). Качество баскетбола подмосковной команды было далеко от идеала. Немногие верили в команду перед игрой против «Реала», который, как ожидалось, выйдет на паркет «Арены Мытищи» злым после поражения от ЦСКА (55:60). Оказалось, что у «Химок» не всё так плохо. Команда Римаса Куртинайтиса уверенно справилась с королевским клубом — 102:94. Итоговые «+8» не отражают картину в полной мере. «Химки» вели «+24» по ходу четвертой десятиминутки, после чего откровенно бросили играть и позволили гостям из Мадрида избежать разгрома.

С таким Шведом и на Олимпиаду можно попасть. «Химки» легко разобрались с «Реалом» «Сливочные» после 13 побед дважды были биты в России. «Химки» выдали лучший матч в сезоне и вселили в болельщиков надежду на лучшее.

В матче против «Реала» солидный перфоманс выдал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 13 передач. Особенно стоит отметить точность лидера «Химок» — 3/3 двухочковых и 5/7 трёхочковых. Алексей максимально выверено подбирал моменты для броска и показал чуть ли не эталонную командную игру, свидетельством чему являются 15 ассистов.

Разница в штанах. «Валенсия» дожала «Химки» в концовке Алексей Швед набрал 18 очков, но концовка осталась за испанской командой.

«Химки» (9-11) делят 9-10 места в таблице с «Црвеной Звездой». До топ-8 рукой подать — 7-8-е «Валенсия» и «Милан» выдают баланс 10-10. Однако химчанам следует оглядываться на конкурентов. «Фенербахче» (8-12) и «Олимпиакос» (8-12), который возглавил хорошо знакомый в России Георгиос Барцокас, тоже питают надежды попасть в плей-офф. Кроме того, у команды Куртинайтиса нет преимущества по личным встречам над «Валенсией». «Химки» во втором круге играют в гостях с «Миланом», что заметно осложняет достижение положительного результата во встрече с этим соперником. Домашние осечки в недавних играх с «Зенитом» (81:83) и «Валенсией» (75:84) могут очень дорого обойтись «Химкам», когда настанет время подводить итоги после 34 туров «регулярки».

«Анадолу Эфес» укрепляется на первом месте. Шейн Ларкин в третий раз подряд становится MVP тура

«Анадолу Эфес» абсолютно заслуженно лидирует в турнирной таблице с результатом 17-3. Команда Эргина Атамана на «двойной» неделе дома не оставила шансов «Милану» (88:68) и АСВЕЛу (101:74).



Для «Эфеса» не являются помехой даже травмы ведущих игроков Василие Мицича и Брайанта Данстона. В ударной форме находится защитник Шейн Ларкин, который становится MVP тура в третий раз подряд. Ларкин практически единолично вытащил гостевую победу над «Барселоной» (86:82) в 18-м туре. На «двойной» неделе «Эфес» побеждал с крупным счётом также во многом благодаря неугомонному американцу. В последней игре против АСВЕЛа в активе Шейна 29 очков и 7 передач при впечатляющем рейтинге эффективности 45 баллов.

«Эфес» делает весомую заявку на завершение регулярного чемпионата на первом месте. Хотя команду Атамана во втором круге ждут непростые выезды к «Реалу» и ЦСКА, после которых позиции рискуют пошатнуться.

«Фенербахче» всё ещё опасен, хотя и не набрал оптимальный ход

«Фенербахче» (8-11) открыл неделю уверенной неделей над АСВЕЛом (86:64), но не смог поддержать почин в игре с «Барселоной» (80:74). Команда Желько Обрадовича упустила шанс вплотную приблизиться к зоне плей-офф. У Нандо Де Коло как-то не заладилась игра c «Барселоной», в которой он набрал 12 очков при 4 потерях. Нехватка привычной продуктивности лидера стала основной причиной осечки стамбульцев во втором матче недели. Тем не менее, «Фенербахче» по-прежнему следует считать сильным претендентом на итоговое попадание в топ-8.

«Фенербахче» может стать главной проблемой «Химок», а ЦСКА экстренно латает состав «Реал» на рекордной серии, «Барса» проиграла обескровленному «Эфесу», «армейцы» в шаге от топ-3. Обзор главных событий Евролиги.

В строй вернулся действующий MVP Евролиги Ян Веселы, которому понадобится некоторое время для набора оптимальной формы. Подписанные по ходу сезона Джеймс Наннэлли и Малкольм Томас усиливают и без того шикарную ротацию Обрадовича. Календарь второго круга у «Фенера» можно назвать удобным. Турки уже отбыли сложнейшие выезды к «Реалу», ЦСКА, «Барселоне», «Панатинаикосу», «Милану», «Маккаби». «Фенербахче» в последнее время выглядит на площадке на порядок лучше, чем в стартовой фазе сезона. С высокой степенью вероятности подопечные Обрадовича будут на постоянной основе обыгрывать середняков и аутсайдеров в гостях, а дома возьмут большую часть игр с лидерами. Одним из важнейших матчей второго круга станет выезд «Фенера» в Мытищи к «Химкам» 6-го марта в рамках 28-го тура. Возможно, он станет ключевым в сезоне как для российской, так и для турецкой команды.

«Барселона» жива. Четвёртого поражения подряд не случилось

«Барселона» еще каких-то 15 дней назад рассматривалась как один из главных претендентов на первое место в «регулярке». Команда Светислава Пешича без поражений прошла весь декабрь. Звёздный форвард каталонской команды Никола Миротич абсолютно заслуженно был признан MVP месяца. Однако, как только на календаре стукнул 2020 год у «Барсы» сразу же начались проблемы. Поражение в гостях от не блещущей «Басконии» (74:76) не было случайностью.



«Барселона» вошла в кризисную фазу. Подопечные Пешича мучились в чемпионате Испании в игре против «Бургоса» (82:80), после чего дома бездарно уступили обескровленному потерей лидеров «Эфесу» (82:86). Затем последовала домашняя осечка в чемпионате от скромного «Бильбао» (92:94 ОТ). На носу «двойная» неделя Евролиги и выезды к «Маккаби» и «Фенербахче», которые были чреваты серией из четырех поражений в Евролиге. «Барса» всё-таки не выстояла против «Маккаби» (85:92), хотя игра зашла в клатч, где решающим оказалось трёхочковое попадание защитника израильского клуба Скотти Уилбекина. Намёки на выход из кризиса были заметны уже в Тель-Авиве. «Барселона» наконец-то прервала чёрную полосу победой над «Фенербахче» (80:74) в Стамбуле. Неожиданным Х-фактором встречи стал Виктор Клавер (17 очков), который превзошёл по результативности главных звёзд команды Кори Хиггинса (12 очков), Николу Миротича (12 очков, 11 подборов), Брэндона Дэвиса (12 очков) и Малкольма Дилэйни (14 очков).



«Барселона» (14-6) простоем на старте года поставила под угрозу получение преимущества домашней площадки в плей-офф, позволив подобраться к себе «Маккаби» и ЦСКА. На бумаге у каталонцев по-прежнему сильнейший по таланту ростер в Евролиге. «Сине-гранатовые» потратили огромные деньги на усиление в межсезонье, поэтому место ниже топ-4 будет считаться провалом. Вполне вероятно, «Барса» наконец-то «проснётся» после череды неудач в начале января. 8 из 14 оставшихся матчей каталонцы будут играть дома, что создает хорошие предпосылки для старта серии 1/4 финала на родной арене «Палау Блауграна», а не на площадке в чужом городе.

