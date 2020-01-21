Харден — самый бездарный шутер в истории. Так часто из-за дуги никто не мазал

«Хьюстон Рокетс» на домашней площадке уступил «Оклахома-Сити Тандер» (107:112) в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей по дабл-даблу оформили Данило Галлинари (25 очков, 13 подборов) и Шэй Жильжо-Александер (13 очков, 10 подборов). Еще 28 очков набрал Крис Пол, Деннис Шрёдер отметился 23 баллами. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рокетс» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 32 очков, 11 подборов и 12 передач. Второй по результативности игрок матча также представляет проигравшую сторону. Джеймс Харден набрал 29 очков. Однако это не спасло «Рокетс» от поражения, которое стало четвёртым подряд в регулярном чемпионате.
На первый взгляд кажется, что Харден провел не такую уж плохую игру. Это впечатление меняется, если посмотреть на точность Бороды. Джеймс выбросил 9/29 с игры, в том числе кошмарные 1/17 из-за дуги.
Упорство Хардена поражает. Он продолжает бросать, даже когда становится очевидным, что в этот день у него явно «не летит». Джеймс в очередной раз вписал своё имя в историю в негативном ключе.
16 — Джеймс Харден (сегодня)
16 — Джеймс Харден (январь 2020)
16 — Джеймс Харден (декабрь 2019)
16 — Джеймс Харден (октябрь 2019)
16 — Джеймс Харден (март 2019)
16 — Джеймс Харден (январь 2019)
16 — Дэймон Стадемайр (апрель 2005)
Можно предположить, что такими темпами Джеймс скоро промахнётся с дальней дистанции как минимум 17 раз установит единоличный антирекорд, избавившись от случайно затесавшегося в его компанию Дэймона Стадемайра. К слову, Харден целых семь раз был причастен ко второму-третьему худшему числу промахов из-за дуги. При том, что разделяющие с ним место Коби Брайант (15 промахов), Деннис Скотт (15 промахов), Пол Джордж (14 промахов) и Кайл Лоури (14 промахов) позволяли себе столь сильную расточительность на периметре только один раз за карьеру.
Если брать общий процент трёхочковых, то здесь Харден «вне конкуренции».
5,9 — Джеймс Харден сегодня
5,9 — Джеймс Харден в прошлом году
11,1 — Джеймс Харден в прошлом году
11,8 — Деннис Скотт в 1996 году
12,5 — Джеймс Харден в прошлом году
13,3 — Джеймс Харден в прошлом году
Если не считать попавшего в этот рейтинг «случайного пассажира» Денниса Скотта, Харден фактически выдал пять худших снайперских выступлений за всё время существования лиги.
Этот месяц получается ужасным для Бороды. Статистика Хардена с 9 января: 27,7 очка, 7.3 подбора, 6.2 передач, 34,8% с игры (23,9% из-за дуги), рейтинг +/- «-32».
Напарник Хардена Расселл Уэстбрук тоже не является образцом эффективности, но к Рассу сейчас как раз можно предъявить минимальное количество претензий. Статистика Уэстбрука с 9 января: 32,4 очка, 7,8 подбора, 9.4 передачи, 55,9% с игры, рейтинг +/- «+4».
Уэстбрук оформил трипл-дабл в матче со своей бывшей командой «Оклахом-Сити» (107:112). Расселл стал вторым игроком в истории НБА, кому удавалось набирать трипл-даблы в матчах со всеми клубами НБА. Ранее подобное достижение покорялось только суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу. Уэстбрук первые 11 лет карьеры провел в «Оклахома-Сити» и набрал трипл-дабл против экс-клуба уже во второй очной встрече. К сожалению для Уэстбрука и «Рокетс», обе этих игры были проигрышными. «Оклахома-Сити» разгромила «Хьюстон» на своей площадке — 123:92. На выезде счёт на столь крупный, но это не имеет значения для «Хьюстона». Более того, «Рокетс» уступили еще более обидно, позволив сопернику совершить суперкамбэк.
«Хьюстон» вёл 87:71 после третьей двенадцатиминутки. Столь комфортного преимущества команде Майка Д’Антони было недостаточно. Последний игровой отрезок стал настоящим кошмаром для хозяев — 20:41. «Рокетс» стали единственной командой НБА, которая в этом сезоне более одного раза разбазаривала 15+ очков преимущества перед четвертой четвертью. «Оклахома-Сити» выиграла 12 матчей в этом сезоне, в которых уступала по итогам 3 четвертей. Это лучший результат в НБА с огромным отрывом (на 5 больше, чем у любой другой команды). «Тандер» — сильнейшие в лиге по игре в клатче.
Примечательно, что за последние 5 дней в Хьюстоне состоялось три «акта отмщения». Бывшие звезды «Рокетс» Кармело Энтони («Портленд»), Дуайт Ховард («Лейкерс») и Крис Пол («Оклахома-Сити») приезжали на хорошо знакомую арену «Тойота Центр» со своими командами и покидали её в качестве победителей.
Харден остался в зале и отрабатывал бросок после матча с антирекордной точностью в надежде исправить ситуацию в будущем.
Похвально, но критическую ситуацию для «Рокетс» это не отменяет. «Хьюстон» (26-16) находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции и на четыре победы отстает от входящих в топ-4 «Юты», «Клипперс» и «Денвера».
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