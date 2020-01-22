«Он схватил стул, это преступление!» В США студенты устроили драку команда на команду

Канзасское дерби, проходившее в рамках регулярного чемпионата NCAA, вяло катилось к завершению. «Джейхоукс» вели 22 очка и не собирались в последнем владении завершать атаку броском по кольцу. До сирены оставалось менее 10 секунд и Сильвио Де Соуза спокойно стучал мячом о паркет в центре площадки, когда сзади его обокрал Деджуан Гордон и рванул к чужому щиту, чтобы оформить зрелищный данк.

В подобных концовках в баскетболе не принято совершать подобных подвигов, по обыкновению команды ждут сирены и спокойно уходят в раздевалку. Но этому вторничному вечеру не суждено было стать томным. Защитник «диких кошек» уже готов был вколотить мяч в корзину заклятых соперников, когда здоровенный форвард из Анголы (У Де Соузы 205 см рост и 111 кг вес) буквально в 5-6 прыжков достал Деджуана и накрыл его своей ручищей, как огромной чугунной крышкой.

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Легковесный Гордон рухнул на паркет, а громила, для которого нынешний сезон должен был стать звёздным, не сумел сдержать свой гнев. Он наклонился над поверженным противником и принялся на него орать. В тот момент на площадке находился брат Деджуана Антонио, который немедленно бросился к месту стычки. За считанные секунды игровой эпизод превратился в арену массовой драки.

В США студенты устроили драку команда на команду Фото: Jamie Squire/Getty Images

И, да, это не была простая потасовка, выброс адреналина. Огромный форвард африканского происхождения выбрасывал удары в скопление игроков команды «Уайлдкэтс», а когда массовая свалка переместилась в зону, откуда за баскетболом наблюдают инвалиды, Сильвио схватил стул и начал им размахивать. К счастью, этот предмет мебели у него удалось быстро отнять, в противном случае, могли пострадать невинные и беззащитные люди. Хотя, на этом видео видно, как огромные детины едва не затоптали девушку.

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Двухметровый детина из Анголы едва не растоптал девушку. Фото: Jamie Squire/Getty Images

Чтобы понимать весь масштаб потасовки – в ней приняли участия все игроки обеих команд и все представители тренерских штабов. Продолжалось всё около минуты. После этого соперников удалось развести по раздевалкам. По итогам инцидента был вынесен технический фол Де Соузе, пятёрки, находившиеся на паркете в концовке игры, были вызваны из раздевалки, остальные игроки получили удаления за покидание скамейки во время игры.

В тот момент, когда начался весь этот хаос, наставник «Джейхоукс» уже пожимал руку своему коллеге. «Не знаю точно, что произошло, но для меня было очевидно, что мы сыграли свою роль в том в случившемся и штрафов не избежать, — посетовал Билл Селф. — Мне нужно посмотреть повтор, чтобы прокомментировать или иметь какие-то окончательные мысли о том, почему и как начался этот инцидент».

Баскетбольный аналитик ESPN Дик Витале после игры в эфире был неумолим. «Это просто тошнотворно и невероятно. У меня нет сомнений, что Де Соуза больше не должен выступать в студенческом баскетболе. Он схватил стул. Он схватил стул. Это преступление! Это действительно печальный случай. Это очень грустно для баскетбола. И ещё я вижу проблему в том, как повели себя скамейки команд. Я думаю, что помощники главных тренеров должны были удержать своих игроков на банке.

В США студенты устроили драку команда на команду Фото: Jamie Squire/Getty Images

Этот парень создал кошмар, кошмар для канзасского баскетбола. Фанаты Канзаса заботятся о баскетболе. Билл Сам (главный тренер Джейхоукс) заботится о баскетболе. Этим людям наплевать на то, что у них есть отличная программа. Им не нужна такие недоразумения в их программе», — поделился своим мнением специалист.

Справка «Чемпионата»

А теперь несколько слов о главном участнике этого неприятного инцидента, который может дорого стоить ему самому и команде, которая за него боролась всю первую часть сезона. В минувшем сезоне Де Соуза отлично проявил себя в решающей стадии чемпионата. Он помог команде выиграть турнир Биг-12 в Канзассе, показав лучший результат в карьере, реализовав 8/8 бросков с игры. ожидалось, что нынешний сезон станет для него прорывом.

Но парень оказался в эпицентре коррупционного скандала, связанного с компанией Адидас. Речь шла о выплатах опекуну Сильвио, который должен был обеспечить подписание молодого таланта с этим известным брендом. Дошло до того, что в дело вмешалось ФБР. Организации пришлось заморозить участие форварда в чемпионате.

В итоге, второкурсник вернулся на паркет лишь 6 ноября 2019 года. За это время он провёл 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и делая 2,9 подборов. Не бог весь какая статистика для парня, за которого боролся большой спортивный бренд. И плохие новости заключаются в том, что высказывания официальных лиц по горячим следам, говорят о неизбежной дисквалификации. Вплоть до передачи материалов в полицию. И очень хорошо, что никто (по первоначальной информации) из зрителей, втянутых в инцидент, не пострадал.