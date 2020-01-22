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В американском студенческом баскетболе случилась массовая драка

В США студенты устроили драку команда на команду
Игорь Брагин
«Он схватил стул, это преступление!» В США студенты устроили драку команда на команду
Двухметровый детина из Анголы едва не растоптал девушку. Ещё летом Де Соуза был под следствием у ФБР.
Баскетбол 0

Канзасское дерби, проходившее в рамках регулярного чемпионата NCAA, вяло катилось к завершению. «Джейхоукс» вели 22 очка и не собирались в последнем владении завершать атаку броском по кольцу. До сирены оставалось менее 10 секунд и Сильвио Де Соуза спокойно стучал мячом о паркет в центре площадки, когда сзади его обокрал Деджуан Гордон и рванул к чужому щиту, чтобы оформить зрелищный данк.

В подобных концовках в баскетболе не принято совершать подобных подвигов, по обыкновению команды ждут сирены и спокойно уходят в раздевалку. Но этому вторничному вечеру не суждено было стать томным. Защитник «диких кошек» уже готов был вколотить мяч в корзину заклятых соперников, когда здоровенный форвард из Анголы (У Де Соузы 205 см рост и 111 кг вес) буквально в 5-6 прыжков достал Деджуана и накрыл его своей ручищей, как огромной чугунной крышкой.

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Легковесный Гордон рухнул на паркет, а громила, для которого нынешний сезон должен был стать звёздным, не сумел сдержать свой гнев. Он наклонился над поверженным противником и принялся на него орать. В тот момент на площадке находился брат Деджуана Антонио, который немедленно бросился к месту стычки. За считанные секунды игровой эпизод превратился в арену массовой драки.

В США студенты устроили драку команда на команду

В США студенты устроили драку команда на команду

Фото: Jamie Squire/Getty Images

И, да, это не была простая потасовка, выброс адреналина. Огромный форвард африканского происхождения выбрасывал удары в скопление игроков команды «Уайлдкэтс», а когда массовая свалка переместилась в зону, откуда за баскетболом наблюдают инвалиды, Сильвио схватил стул и начал им размахивать. К счастью, этот предмет мебели у него удалось быстро отнять, в противном случае, могли пострадать невинные и беззащитные люди. Хотя, на этом видео видно, как огромные детины едва не затоптали девушку.

ВИДЕО

Двухметровый детина из Анголы едва не растоптал девушку.

Двухметровый детина из Анголы едва не растоптал девушку.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Чтобы понимать весь масштаб потасовки – в ней приняли участия все игроки обеих команд и все представители тренерских штабов. Продолжалось всё около минуты. После этого соперников удалось развести по раздевалкам. По итогам инцидента был вынесен технический фол Де Соузе, пятёрки, находившиеся на паркете в концовке игры, были вызваны из раздевалки, остальные игроки получили удаления за покидание скамейки во время игры.

В тот момент, когда начался весь этот хаос, наставник «Джейхоукс» уже пожимал руку своему коллеге. «Не знаю точно, что произошло, но для меня было очевидно, что мы сыграли свою роль в том в случившемся и штрафов не избежать, — посетовал Билл Селф. — Мне нужно посмотреть повтор, чтобы прокомментировать или иметь какие-то окончательные мысли о том, почему и как начался этот инцидент».

Баскетбольный аналитик ESPN Дик Витале после игры в эфире был неумолим. «Это просто тошнотворно и невероятно. У меня нет сомнений, что Де Соуза больше не должен выступать в студенческом баскетболе. Он схватил стул. Он схватил стул. Это преступление! Это действительно печальный случай. Это очень грустно для баскетбола. И ещё я вижу проблему в том, как повели себя скамейки команд. Я думаю, что помощники главных тренеров должны были удержать своих игроков на банке.

В США студенты устроили драку команда на команду

В США студенты устроили драку команда на команду

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Этот парень создал кошмар, кошмар для канзасского баскетбола. Фанаты Канзаса заботятся о баскетболе. Билл Сам (главный тренер Джейхоукс) заботится о баскетболе. Этим людям наплевать на то, что у них есть отличная программа. Им не нужна такие недоразумения в их программе», — поделился своим мнением специалист.

Справка «Чемпионата»

А теперь несколько слов о главном участнике этого неприятного инцидента, который может дорого стоить ему самому и команде, которая за него боролась всю первую часть сезона. В минувшем сезоне Де Соуза отлично проявил себя в решающей стадии чемпионата. Он помог команде выиграть турнир Биг-12 в Канзассе, показав лучший результат в карьере, реализовав 8/8 бросков с игры. ожидалось, что нынешний сезон станет для него прорывом.

Но парень оказался в эпицентре коррупционного скандала, связанного с компанией Адидас. Речь шла о выплатах опекуну Сильвио, который должен был обеспечить подписание молодого таланта с этим известным брендом. Дошло до того, что в дело вмешалось ФБР. Организации пришлось заморозить участие форварда в чемпионате.

В итоге, второкурсник вернулся на паркет лишь 6 ноября 2019 года. За это время он провёл 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и делая 2,9 подборов. Не бог весь какая статистика для парня, за которого боролся большой спортивный бренд. И плохие новости заключаются в том, что высказывания официальных лиц по горячим следам, говорят о неизбежной дисквалификации. Вплоть до передачи материалов в полицию. И очень хорошо, что никто (по первоначальной информации) из зрителей, втянутых в инцидент, не пострадал.

В США студенты устроили драку команда на команду

В США студенты устроили драку команда на команду

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jamie Squire/Getty Images

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