Дончич сдувается? Даже возвращение Порзингиса не помогло «Далласу» справиться с Каваем

«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Даллас Маверикс» (110:107) в единственном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА. Форвард «Клипперс» Кавай Леонард оформил дабл-дабл из 36 очков и 11 подборов. Такую же результативность показал лидер «Маверикс» Лука Дончич, который также отметился 10 подборами и 9 передачами.

«Клипперс» одержали четвёртую победу подряд и с результатом 31-13 обосновались на втором месте в Западной конференции, уступая лишь оторвавшимся соседям из «Лейкерс». «Маверикс» прервали серию из четырёх выигрышей и с балансом 27-16 располагаются на пятой строчке таблицы Запада. «Даллас» упустил прекрасный шанс приблизиться к «Клипперс» и включиться в гонку за второе место. Подопечные Рика Карлайла также отстали от топ-4. «Юта Джаз» (30-13) и «Денвер Наггетс» (30-13) занимают 3-4-е место и опережают «Маверикс» на три победы.



Перед игрой стало известно, что в строй после 10 пропущенных матчей из-за травмы колена возвращается тяжёлый форвард «Далласа» Кристапс Порзингис. У «Клипперс» напротив не было столь оптимистичных новостей по поводу восстановления звезды. Пол Джордж пропустил шестую игру кряду из-за растяжения мышцы задней поверхности бедра. Джордж полетел с командой в Даллас и вернётся в строй в ближайшее время. Возможно, Пол появится на площадке уже в следующей гостевой игре против «Атланты». Главный тренер «Клипперс» Док Риверс не выпускает Леонарда в матчах бэк-ту-бэк, а звёздная помощь клубу из Лос-Анджелеса явно не помешает даже в игре против худшей команды Восточной конференции.



Уже в первой половине обе команды столкнулись с очередными кадровыми проблемами. У центрового «Далласа» Дуайта Пауэлла подозрение на разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. Пауэлл покинул площадку, получив травму в первой четверти матча с «Клипперс», и не вернулся в игру. Скорее всего, он пропустит остаток сезона.

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В свою очередь, «Клипперс» потеряли защитника Патрика Беверли, который получил травму паха и на вторую половину матча не вышел.



По большому счету, всё в этой игре сводилось к личной дуэли Леонарда и Дончича. Лука в первой четверти в цирковом стиле забросил трёхочковый из сложного положения.

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Кавай ответил, забив постер-данк через словенца во второй четверти.

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В целом игра проходила под контролем «Клипперс», которые ушли на перерыв с комфортным лидерством 60:49. «Клипперс» дали слабину только в заключительной двенадцатиминутке, когда «Даллас» несколько раз вырывался вперед на 1-2 очка. Однако в клатче Леонард и компания действовали более хладнокровно, чем Дончич и его поддерживающий ансамбль. Стоит отметить, что Порзингис явно не набрал форму. Кристапс за 27 минут пребывания на площадке записал на своё счёт 10 очков при ужасной точности 4/17 с игры, в том числе 1/8 из-за дуги. Нехватка привычной продуктивности латыша стала одной из основных причин того, что «Маверикс» не смогли зацепиться за победу.



Леонард очень неплохо справился с дополнительной нагрузкой после травмы Джорджа. За 6 последних матчей он набрал 36,0 очка, 6,5 подбора, 4.3 передачи, 2.8 перехвата при точности 53,0% с игры. Команда добыла 5 побед на этом отрезке и вернулась на второе место на Западе. Кавай ни разу не опускался ниже отметки 30 очков, выдав самую продолжительную серию игр с подобной результативностью в форме «Клипперс» со времён Уорлда Би Фри в январе 1980 года.



Дончич провёл 27-ю игру за карьеру с 30+ очков. Ему остаётся ещё один раз сделать это, чтобы догнать Кевина Дюранта и выйти на второе место в истории НБА по количеству подобных перформансов среди игроков в возрасте до 21 года. Находящийся на первом месте Леброн Джеймс останется недосягаемым для Луки. Король выдал 57 матчей с результативностью 30+ очков до того, как ему исполнилось 21.

«Маверикс» и Дончич уже второй раз в этом сезоне не справляются с «Клипперс» дома. В конце ноября «Клипперс» выиграли в Далласе ещё более уверенно — 114:99. Тогда Лука провёл один из худших матчей за весь чемпионат (22 очка, 4/14 с игры, 0/8 с игры). На этот раз словенец действовал увереннее, хотя точность из-за дуги хромала — 3/12.



В последнее время всё более однозначными становятся расклады в гонке за MVP. Дончич и защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден стремительно теряют позиции по сравнению с лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Даллас» и «Хьюстон» рискуют не получить преимущество домашней площадки в плей-офф, в то время как «Милуоки» идёт крейсерским ходом и при помощи доминирующей игры Янниса спокойно чувствует себя на первом месте в Восточной конференции. Тем не менее у Дончича ещё есть половина сезона, чтобы активизироваться и изменить расклады в свою пользу.