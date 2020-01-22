«В первую очередь, это будет цирк». Чего ждать от дебюта Зайона в НБА?

23 января состоится одно из самых ожидаемых событий сезона НБА. Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон наконец-то проведёт дебютный матч в лиге. Первый номер драфта-2019 пропустил более половины регулярного чемпионата из-за травмы колена. Изначально ожидалось, что Уильямсон вернётся в строй через 8 недель, но срок постоянно откладывался.

Неделю назад президент по баскетбольным операциям «Пеликанс» Дэвид Гриффин все-таки назвал точную дату дебюта Зайона — 22 января в матче против «Сан-Антонио Спёрс». Это сразу же вызвало цепную реакцию. ESPN изменил расписание трансляций и вместо запланированной игры «Хьюстон» – «Денвер» покажет именно противостояние «Нью-Орлеана» и «Сан-Антонио».



Ажиотаж вокруг первой игры Зайона огромный. В обширном игровом дне из 12 матчей практически всё внимание СМИ будет приковано к Нью-Орлеану. Каждый момент с участием Зайона буквально разберут по косточкам. Но есть ли основания для такой шумихи вокруг Уильямсона?

В США юное дарование завалили деньгами. Всё как в российском футболе 75 миллионов долларов парню, который ещё ни матча не сыграл? Какой интересный бизнес.

Главный тренер «Пеликанс» Элвин Джентри неоднократно подчеркивал, что игровое время Зайона будет лимитированным. Клуб не хочет, чтобы у игрока случился рецидив травмы. То есть, ожидать какой-то феерии от форварда вряд ли стоит. Возможно, будут отдельные яркие вспышки, но вклиниться в гонку за лучшего новичка сезона Уильямсон наверняка не сможет.

Гриффин подогрел интригу. Функционер заявил, что Зайон стал лучшей версией самого себя.



«Зайон будет лучше, чем раньше. Возможно, это случится не сразу, но однажды он извлечёт выгоду от пропущенного времени. Он стал лучшей версией самого себя. Уильямсон стал более гибким. Он активнее двигается. Было сложно помочь ему начать управлять своим телом, а не наращивать мышечную массу», – цитирует Гриффина USA Today.

Первый номер драфта НБА Зайон выглядит толстым, но при этом колотит прекрасные данки Самый загадочный игрок лиги скоро покажет, что из себя представляет на площадке. За Уильямсона боязно.

Уильямсон свой дебют комментирует достаточно скромно, не давая поводов для каких-то запредельных ожиданий. Хотя при этом новичок признает, что длительный процесс восстановления дался ему непросто.



«Было много случаев, когда хотелось ударить по стене или пнуть стул от обиды. Я не мог управлять телом так, как мне хотелось, не мог делать никакие атлетические движения. Было тяжело. Но я справился. Меня ждёт первая игра в НБА. Очень интересно возвращаться в строй именно в это время. Мы действительно переживали не лучшие времена, но ситуация меняется. Все игроки играют лучше. Я просто хочу присоединиться к веселью. Это просто баскетбол. Я занимаюсь этим видом спорта с 4 лет», — приводит слова Уильямсона ESPN.



Защитник «Пеликанс» Джру Холидэй призывает не ждать каких-то глобальных свершений от новичка.

«Зайону нужно делать то, что он умеет. Мы не считаем, что он должен спасти нашу команду. Хочется, чтобы он привнёс на площадку энергию, подборы, взрывную игру. Очевидно, что Уильямсон опасен в атаке. Не знаю никого, кто мог бы защищаться под кольцом против Зайона», – заявил Холидэй в интервью официальному сайту клуба.



Главный тренер «Нью-Орлеана» Элвин Джентри уверен, что дебют Уильямсона станет «цирком».



«В первую очередь, это будет цирк. Все это знают. Мы должны сосредоточиться на поставленной задаче, а именно на игре против действительно хорошей команды «Сан-Антонио». Хорошо, что Зайон сыграет. Для нас важно просто выпустить его на площадку, чтобы вся эта шумиха исчезла. Тогда мы сможем разобраться с ротацией и тем, как будет играть. Мы многое видели в предсезонке, поэтому просто попытаемся интегрировать Зайона в наши схемы», — цитирует Джентри ESPN.

Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет «Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 млн и не уверены, что он выйдет на паркет.

Джентри во многом прав. Зайон должен наконец-то выйти на площадку, чтобы запредельный ажиотаж в его отношении поубавился. Тогда «Пеликанс» будет проще сосредоточиться на своей основной задаче — борьбе за зону плей-офф. Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что «Нью-Орлеан» свернул все переговоры по обмену ветеранов Холидея и Джей Джей Редика после того как стала известно о готовности Зайона вернуться на площадку. Франшиза видит опытных исполнителей важной частью команды при попытке ворваться в топ-8 во второй чести регулярного чемпионата.



Шансы попасть в постсезон у «Нью-Орлеана» действительно неплохие. «Пеликанс» (17-27) сейчас находятся на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, отставая на три победы от 8-го «Мемфиса» (20-23). За последний месяц «Нью-Орлеан» выдал баланс 10-4. Игру «Пеликанс» определяют Холидей, Редик, Брэндон Ингрэм, Лонзо Болл, Деррик Фэйворс, Джош Харт. Возможно, Уильямсон станет для них ценным помощником. Даже если продуктивность Зайона на площадке будет не слишком высокой, сам факт его восстановления является положительным моментом для команды как минимум с психологической точки зрения.

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