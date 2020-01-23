Немецкое качество: Фойгтман не мажет издали, ЦСКА разбирается с «Валенсией»

Кажется, чёрная полоса ЦСКА осталась позади. Действующий чемпион набрал ход, научился побеждать вне зависимости от травм, а ещё, как и в былые годы, очень любит возвращать долги. Спросите у «Реала», которого называли досрочным чемпионом. Испанский супер клуб отмучился в столице России, набрал всего 55 очков и прервал свою длительную серию побед.

«Армейцы» на этом не остановились.

Травмированный Хэкетт вернулся быстро. Его вывихнутый палец быстро вправили, а на точность бросков итальянца как будто это даже положительно повлияло. Стрелниекс всё ещё на больничном, но менеджмент красно-синих провернул ход конём (ну а чем ещё?): из греческого АЕКа был выписан Ховард Сант-Рос, способный закрыть позицию и Клайберна, и Стрелниекса. Универсальное решение.



«Валенсия» приехала в Москву на матч Евролиги в статусе одной из самых «горячих» и непредсказуемых команд турнира. После провального старта (пять поражений подряд), испанцы сейчас показывают поразительную неуступчивость: шесть побед в восьми встречах. Всю силушку заморских гостей на себе уже опробовали «Химки». Швед и компания держали матч в руках, но в концовке соперник умудрился вывернуться и забрать матч.

Вряд ли «армейцы» рассчитывали на лёгкую прогулку. А если кто-то и подумывал, то его быстро отрезвили. С самой первой минуты испанцы находили симметричный ответ на любое действие оппонента. Понятно, что именно хозяева были первым номером, но гости совсем не тушевались.



Лидер ЦСКА Майк Джеймс немного забуксовал с набором очков в первой четверти, но в этом и сила команды, когда место лидера может занять любой из имеющейся обоймы. Свято место пусто не бывает. Фойгтман — главный герой начала матча — попал все три дальних броска, средний и собрал пять подборов. Не мудрено, что именно немец первым перешагнул отметку в 10 набранных очков.

Россия – Испания – 4:2. Деклассированный «Реал» и ожившие «Химки» ЦСКА одержал две яркие победы, Джеймс вышел на первое место по результативности, а химчане приблизились к восьмёрке.

Во второй четверти за дело взялся хорошо знакомый российским болельщикам «казанский» дуэт экс-игроков УНИКСа. Кино Колом и Морис Ндур поочередно начали обстрел кольца ЦСКА. И тут-то за дело взялся Джеймс. Что делать, когда мяч не идёт в кольцо и соперник постоянно мешает? Правильно, нужно сломя голову лететь под кольцо и зарабатывать на себе фолы. И в это же время очень удачно вышел Сант-Рос. Кубинец не только качественно работал в защите, но и набрал 6 очко. Хозяева ушли в раздевалку лидируя, но отрыв был всего 3 очка — 42:39.



После перерыва ЦСКА перестроился и в какой-то степени предложил сопернику авантюру. Защитники охотно спускались вниз для помощи «большим», провоцируя «Валенсию» к большему количеству дальних бросков. И ставка сыграла. Соперник мазал, парни Итудиса потихоньку отрывались в счёте.

«Куба, давай выпьем со мной!» Главное об историческом новичке ЦСКА Сант-Росе Первый кубинец в «армейском» клубе любит классные тачки, умеет завоёвывать титулы и ярко праздновать.

Ощутимый рывок произошел в середине четвёртого отрезка. За дело снова взялся мистер Фойгтман, попавший дважды из-за дуги. На попадания «Валенсии» смело ответили трёхочковыми Курбанов и Сант-Рос. Последний особенно порадовал Итудиса. Греческий коуч встретил его успех прыжками и сжатыми кулаками.



Концовка получилась для ЦСКА классической. Болельщики, кажется, уже к этому привыкли. Соперник очень быстро сократил разницу до 6 очков, а играть оставалось чуть меньше двух минут. Становилось тревожно. Все вопросы снял итальянский защитник хозяев Хэкетт, попавший издали дважды подряд после скидок Курбанова. Разница из 6 превратилась в 12. Есть очередная победа!