Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

ЦСКА — «Валенсия» — 81:70, 23 января 2020 года. Обзор матча Евролиги

ЦСКА — «Валенсия» — 81:70
Марат Арасланов
Немецкое качество: Фойгтман не мажет издали, ЦСКА разбирается с «Валенсией»
Йоханнес забросил 5 трёшек из 5, а эмоциональный Итудис не позволил «армейцам» расслабиться.
Баскетбол / Евролига 0

Кажется, чёрная полоса ЦСКА осталась позади. Действующий чемпион набрал ход, научился побеждать вне зависимости от травм, а ещё, как и в былые годы, очень любит возвращать долги. Спросите у «Реала», которого называли досрочным чемпионом. Испанский супер клуб отмучился в столице России, набрал всего 55 очков и прервал свою длительную серию побед.

«Армейцы» на этом не остановились.

Травмированный Хэкетт вернулся быстро. Его вывихнутый палец быстро вправили, а на точность бросков итальянца как будто это даже положительно повлияло. Стрелниекс всё ещё на больничном, но менеджмент красно-синих провернул ход конём (ну а чем ещё?): из греческого АЕКа был выписан Ховард Сант-Рос, способный закрыть позицию и Клайберна, и Стрелниекса. Универсальное решение.

«Валенсия» приехала в Москву на матч Евролиги в статусе одной из самых «горячих» и непредсказуемых команд турнира. После провального старта (пять поражений подряд), испанцы сейчас показывают поразительную неуступчивость: шесть побед в восьми встречах. Всю силушку заморских гостей на себе уже опробовали «Химки». Швед и компания держали матч в руках, но в концовке соперник умудрился вывернуться и забрать матч.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
23 января 2020, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
81 : 70
Валенсия
Валенсия, Испания
ЦСКА: Фойгтман - 19, Джеймс - 14, Сент-Рос - 11, Хаккетт - 10, Курбанов - 8, Боломбой - 6, Хайнс - 6, Куфос - 4, Хиллиард - 3, Бейкер, Воронцевич, Ухов
Валенсия: ван Россом - 16, Дублевич - 10, Вивес - 9, Ндур - 8, Доорненкамп - 7, Маринкович - 7, Колом - 6, Мотум - 5, Лабери - 2, Pavelka, Сан Эметерио

Вряд ли «армейцы» рассчитывали на лёгкую прогулку. А если кто-то и подумывал, то его быстро отрезвили. С самой первой минуты испанцы находили симметричный ответ на любое действие оппонента. Понятно, что именно хозяева были первым номером, но гости совсем не тушевались.

Лидер ЦСКА Майк Джеймс немного забуксовал с набором очков в первой четверти, но в этом и сила команды, когда место лидера может занять любой из имеющейся обоймы. Свято место пусто не бывает. Фойгтман — главный герой начала матча — попал все три дальних броска, средний и собрал пять подборов. Не мудрено, что именно немец первым перешагнул отметку в 10 набранных очков.

Россия – Испания – 4:2. Деклассированный «Реал» и ожившие «Химки»
ЦСКА одержал две яркие победы, Джеймс вышел на первое место по результативности, а химчане приблизились к восьмёрке.

Во второй четверти за дело взялся хорошо знакомый российским болельщикам «казанский» дуэт экс-игроков УНИКСа. Кино Колом и Морис Ндур поочередно начали обстрел кольца ЦСКА. И тут-то за дело взялся Джеймс. Что делать, когда мяч не идёт в кольцо и соперник постоянно мешает? Правильно, нужно сломя голову лететь под кольцо и зарабатывать на себе фолы. И в это же время очень удачно вышел Сант-Рос. Кубинец не только качественно работал в защите, но и набрал 6 очко. Хозяева ушли в раздевалку лидируя, но отрыв был всего 3 очка — 42:39.

После перерыва ЦСКА перестроился и в какой-то степени предложил сопернику авантюру. Защитники охотно спускались вниз для помощи «большим», провоцируя «Валенсию» к большему количеству дальних бросков. И ставка сыграла. Соперник мазал, парни Итудиса потихоньку отрывались в счёте.

«Куба, давай выпьем со мной!» Главное об историческом новичке ЦСКА Сант-Росе
Первый кубинец в «армейском» клубе любит классные тачки, умеет завоёвывать титулы и ярко праздновать.

Ощутимый рывок произошел в середине четвёртого отрезка. За дело снова взялся мистер Фойгтман, попавший дважды из-за дуги. На попадания «Валенсии» смело ответили трёхочковыми Курбанов и Сант-Рос. Последний особенно порадовал Итудиса. Греческий коуч встретил его успех прыжками и сжатыми кулаками.

Концовка получилась для ЦСКА классической. Болельщики, кажется, уже к этому привыкли. Соперник очень быстро сократил разницу до 6 очков, а играть оставалось чуть меньше двух минут. Становилось тревожно. Все вопросы снял итальянский защитник хозяев Хэкетт, попавший издали дважды подряд после скидок Курбанова. Разница из 6 превратилась в 12. Есть очередная победа!

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020