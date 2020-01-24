Швед палил по воробьям. Испанцы сами не поняли, как обыграли «Химки»

«Химки» поставили себя в непростое турнирное положение в Евролиге двумя домашними проигрышами на старте года от «Зенита» (81:83) и «Валенсии» (75:84). Подмосковный клуб с результатом 9-11 выпал из-зоны плей-офф, дав фору ряду конкурентов. Победа над «Реалом» (102:94) в последнем туре получилась эффектной и внушающей оптимизм, однако на длинной дистанции подопечные Римаса Куртинайтиса склонность к стабильности ещё не доказывали. Воскресная натужна победа над «Енисеем» (91:87) в рамках Единой лиги ВТБ оставила много вопросов.

В очередном туре Евролиги «Химки» ждал выезд в Виторию-Гастейс к местной «Басконии». Хозяева находятся в ещё более сложной ситуации, чем «Химки». Баланс 7-13 по итогам 20 туров не давал баскам права на ошибку в домашней игре с прямым конкурентом за место в топ-8 «Химками». «Басконию» по ходу сезона возглавил хорошо знакомый химчанам Душко Иванович. Деспотичный черногорский специалист никак не улучшил игру команды. Более того, «Баскония» просела по всем фронтам. В Евролиге произошел ещё больший откат назад, чем при прошлом тренере Велимире Перасовиче. Иванович выиграл только один матч из пяти. В чемпионате Испании «Баскония» вообще не входит в зону плей-офф и идёт на 10-м месте в турнирной таблице.

Хотя в последнем туре «Баскония» немного подправила своё положение в местном первенстве, обыграв в гостях «Реал» (95:94). Здесь в пору было задуматься о ценности победы «Химок» над мадридцами на минувшей неделе. «Реал» явно переживает спад. «Химки» могли попасть на команду Пабло Ласо в самый пик кризиса. Какой бы слабой ни была «Баскония», возникали резонные опасения по поводу перспектив «Химок» на арене «Фернандо Буэса» в Витории.



У «Химок» явное преимущество в качестве и глубине состава. «Баскония» из стабильных опций может рассчитывать только на грузинского тяжёлого форварда Торнике Шенгелию, который входит в топ-6 Евролиги по рейтингу эффективности. Вице-чемпионы мира в составе сборной Аргентины Лука Вильдоса и Патрисио Гарино травмированы. Остальные игроки характеризуются огромной степенью нестабильности.

«Фенербахче» может стать главной проблемой «Химок», а ЦСКА экстренно латает состав «Реал» на рекордной серии, «Барса» проиграла обескровленному «Эфесу», «армейцы» в шаге от топ-3. Обзор главных событий Евролиги.

Начало игры в Витории ознаменовалось для «Химок» частыми фолами. Пьяррия Хенри и Торнике Шенгелия становились на линию и создали небольшой задел — 4:0. Как оказалось, нарушения правил станут главным трендом первой десятиминутки. Вячеслав Зайцев за неполные 5 минут получил три персональных замечания и отправился на скамейку. Первую четверть «Баскония» выиграла со счётом 27:25. Команда Ивановича набрал ровно треть результативности с линии штрафных (9/12). «Химки» тоже часто становились на линию (8/10). Основной проблемой атаки в первой четверти стала точность «желтых» из-за дуги 1/9. Алексей Швед не мог найти свой ритм, смазав все 5 попыток с дальней дистанции. «Баскония» трёхочковые вообще не забивала (0/3).



На старте второй десятиминутки продуктивность «Химок» на периметре оживил вышедший на замену Сергей Карасёв, отметившийся двумя попаданиями из-за дуги. Ивановичу пришлось брать тайм-аут. Трёхочковые у «Басконии» категорически не летели. Оставалось брать агрессивностью «больших» Шенгелии и Мустафы Фалля под кольцом. Чуть позже почин Карасёва на дуге поддержал Йонас Йеребко. Швед забил первый трёхочковый только с седьмой попытки. Хозяева активно лезли в краску и за счёт этого держались на плаву, не позволяя «Химкам» оторваться на расстояние более 5 очков. «Баскония» впервые попала из-за дуги на 18-й минуте. Как ни странно, прервал засуху центровой Илимане Диоп. Форвард хозяев Шейвон Шилдс совершил несколько результативных проходов и вот уже «Баскония» уходит на перерыв с небольшим преимуществом — 47:44.

У «Химок» худшая защита в первом круге Евролиги. Нужно срочно что-то менять Плей-офф убежит от команды Куртинайтиса, если не исправить вопиющую слабость.

Швед за первую половину показал точность трёхочковых 1/8. Ровно такой же показатель у всех игроков «Басконии» вместе взятых. Очевидно, что во второй половине логично было ожидать улучшения Алексея и команды хозяев в данном аспекте. Кроме того, вопиющей проблемой «Химок» был вчистую проигранный подбор — 11:23. В общем ничего в этом противостоянии не было ясно. Обе команды могли добавить в тех или иных аспектах.

Перерыв больше пошёл на пользу «Химкам», которые начали третью четверть с рывка 8:0.

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Хозяева вообще потерялись в нападении. Бывший лотерейный проспект НБА Ник Стаускас в простейшей ситуации не забил данк без сопротивления, а затем совершил пробежку. «Химки» стали намного лучше защищаться под кольцом. Яннис Тимма присоединился к дальнобойной артиллерии гостей. Швед по-прежнему мазал из-за дуги, но несколько раз забил важные двухочковые. «Химки» ушли на последний перерыв с преимуществом 63:61. 14 пропущенных очков за четверть — отличный результат.

«Химки» удерживали преимущество вплоть до переломного момента четвёртой четверти — удаления Яниса Тиммы за 5 фолов в середине десятиминутки. Вся игра сопровождались огромнейшим количеством брака с обеих сторон. Потенциально спасительные трёхочковые броски Шведа и Карасёва на последней минуте цели не достигли. Поэтому победителем этого пиршества расточительности вышла «Баскония» — 83:79.



«Химки» (9-12) ещё сильнее ослабляют позиции в гонке плей-офф. Алексей Швед стал самым результативным в составе гостей с 18 очками, однако этот вечер он предпочтет как можно скорее забыть из-за точности 3/15 из-за дуги, 3 потерь и скромных 5 баллов в графе рейтинга эффективности. К слову, Швед ещё дважды показывал однозначную эффективность в этом сезоне — по 4 балла в гостях против «Реала» (76:104) и «Валенсии» (84:89). Остаётся надеяться, что в этом сезоне исключительно выезды в Испанию оставят столь неприятное послевкусие у лидера «Химок» и команды в целом.