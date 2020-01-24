Ксения примерила испанскую форму и тут же получила вызов в сборную России по баскетболу

Накануне УГМК и «Надежда» досрочно вышли в плей-офф Евролиги. Сильнейший клубный турнир Европы у женщин приближается к решающей фазе. И если к победам суперклуба из Екатеринбурга все уже успели привыкнуть, то вот оренбургская команда такой стабильностью похвастать не может.

Выездная игра против «Венеции» получилась для «Надежды» очень сложной. Всё решалось на последних секундах, где характер гостей не только позволил взять важную победу, но и спокойно готовиться к плей-офф. В прошлом году, кстати, сделать это им не удалось. Правда, девчонки не растерялись и, «спустившись» в Еврокубок (второй по силе турнир Европы. – Прим. Чемпионата»), спокойно выиграли его.



Ксения Тихоненко — одна из тех, кого уже спокойно можно назвать опытным игроком. Ей недавно исполнилось 27 лет, но играет на самом высоком уровне она очень давно.

Собственно, баскетбол в семье Тихоненко — религия. Папа и мама Ксении играли профессионально, а дядя (да-да, тот самый Валерий Тихоненко) и вовсе легенда ЦСКА и олимпийский чемпион!



Её признавали лучшей почти на всех юниорских турнирах, а потому путь в профи был абсолютным и логичным продолжением карьеры. Первые несколько лет в статусе профессионала она провела в системе «Спарты энд К» у Анны Архиповой. Однако успех не спешил приходить к ней. Ксюша получала минуты, не всегда оправдывала их, но многое списывалось на молодость.

В какой-то момент она даже сменила Россию на Румынию и поиграла за границей. Но через сезон снова вернулась в бывшую команду.

Улыбка — вот что никогда не покидает Ксению. Как бы ни было трудно, баскетболистка всегда преодолевает всё с улыбкой на лице. Вообще, она человек-эмоция. Чтобы это понять, нужно посмотреть одно из её послематчевых интервью. Обычно спортсмены отвечают сухо и банально, но только не Тихоненко. Она способна «зажечь». Что и сделала. А разве в противном случае собрал бы этот ролик почти 100 тысяч просмотров. Держите!

Её инстаграм — сгусток тепла и улыбок. Ксения никогда не забывает о сборной и выставляет фотографии даже во время сезона.

Фото можно посмотреть по данной ссылке.

Ну и без путешествий, естественно, никак. Море, пляж, разные континенты, пальмы, купальники — смотрите сами.

Фото можно посмотреть по данной ссылке.

Фото можно посмотреть по данной ссылке.

К сожалению, сборная России не пробилась на Олимпиаду, неудачно выступив на Евробаскете-2019. Тогда Ксения не играла, но была на трибунах. К её несчастью, её фотография в форме сборной Испании попала в российские СМИ, за что потом пришлось оправдываться. Получилось некрасиво. Всё-таки испанкам мы уступили.

Россиянки, не приглашённые на Евробаскет, замечены на трибуне в испанской форме

В нынешнем составе Ксюша есть. Главная женская команда страны начала отбор на Евробаскет-2021 и, кажется, без Тихоненко её уже нельзя представить.