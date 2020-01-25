Зайон готов приносить «пеликанам» победы. Но тренер зачем-то маринует его «на банке»

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон провёл второй матч за карьеру в НБА. В игре с «Денвер Наггетс» (106:113) первый номер драфта-2019 снова впечатлил. Команда проиграла, как и в дебютной игре Зайона против «Сан-Антонио Спёрс (117:121), однако винить в этом можно кого угодно, но точно не Уильямсона.

Против «Наггетс» Уильямсон отыграл 21 минуту, набрав 15 очков (7/9 с игры) и 6 подборов.

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У Зайона лучший в команде рейтинг +16. Второй по этому показателю в составе «Нью-Орлеана» Джош Харт заметно отстал (+7). Рейтинг «Пеликанс» за последние 2 игры с Уильямсоном на площадке (39 мин) составил +19, без Уильямсона (57 мин) -30. Главный тренер «Нью-Орлеана» Элвин Джентри в очередной раз не выпустил Зайона на концовку, хотя у новичка явно шла игра. Всё-таки клуб применяет максимально осторожный подход к задействованию Уильямсона, который пропустил больше половины сезона из-за разрыва мениска.



Джентри рассказал о реакции Зайона на замену в четвёртой четверти дебютного матча против «Сан-Антонио». Тогда решение тренера выглядело достаточно странным, учитывая горячую полосу игрока, набравшего 17 очков за 3 с небольшим минуты.



«Зайон сказал: «Тренер, я могу выиграть этот матч». Я ответил: «Знаю, но мне надо тебя убрать по настоянию медицинского штаба», – заявил Джентри.



Уильямсон признался, что расстроился из-за этой замены.



«Очень не хотелось уходить. Мне 19 лет. Честно, в тот момент я не думал о долгосрочных планах. Я думал о победе в игре. Так что очень не хотелось уходить с площадки», – приводит слова Зайона ESPN.



После матча с «Денвером» в словах Уильямсона также читалось разочарование.



«Как я отношусь к тому, что меня снова меняют в концовке напряженной игры? Честно говоря, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это действительно не зависит от меня. Я просто играю и делаю всё, что нужно «Пеликанс», — отметил первый номер драфта-2020.



Ограничение минут не помешало Зайону снова вписать своё имя в историю. Уильямсон показал самый высокий процент точности в первых двух играх карьеры за всю историю НБА (15/20 с игры, 75% реализации). Кроме того, Зайон теперь единственный игрок в истории НБА, набирающих в среднем не менее 15 очков, 5 подборов при точности с игры более 70% в двух стартовых матчах в лиге.



Против «Сан-Антонио» Зайон во всей красе показал свою дальнюю артиллерию (4/4 трёхочковых). В игре с «Денвером» он проявил и другие свои достоинства. Первый данк в карьере Уильямсон забил после эффектного наброса Джру Холидэя. НБА решила отдельно выделить этот момент, показав его со всех ракурсов.

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Уильямсон также доказал, что умеет не просто полезно, но и эффективно играть в защите. Зайон в четвёртой четверти матча поставил фантастический блок-шот атакующему защитнику «Денвера» Малику Бизли, отправив мяч на трибуну.

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Лишний вес не является такой уж большой помехой для Уильямсона. 19-летний талант ответил всем критикам, обвиняющим его в плохой физической форме.



«Я не похож ни на кого в лиге. У меня просто нестандартное телосложение. Кто-то называет это это моим недостатком. Я считаю, что это благословение. Игроки не привыкли защищаться против такого большого оппонента. Я способен добавить изящества в свою игру. Кроме того, я сильный плеймейкер и могу создавать моменты для своих товарищей по команде. При необходимости я сам завершу атаку», – сказал Зайон.

Легендарный Майкл Джордан в день второго матча Зайона находился в Париже, где принадлежащая ему команда «Шарлотт Хорнетс» уступила «Милуоки Бакс» (103:116). Джордану задавали много вопросов о глобализации НБА, сравнении с Леброном Джеймсом, влиянии бывшего комиссара лиги Дэвида Стерна. Не забыли и о Зайоне, которому Jordan Brand выдал пятилетний контракт на $ 75 млн. Многие нарекли эту сделку неудачной, когда Уильямсон получил травму. Джордан напротив считает, что его компании сильно повезло.

«В выигрыше не только я. НБА очень повезло, что есть молодой парень, который так увлечен игрой. Это качество нельзя выработать. С ним можно только родиться и поделиться с остальным миром. Jordan Brand рассматривает Зайона Уильямсона как влиятельного игрока, который привносит энергию во время игры в баскетбол. Нам повезло, что он выбрал нас. Мы не можем играть в баскетбол за него, но у нас есть возможность продемонстрировать его талант. Такова будет наша работа. То, что вы видели в прошлом матче, — это задатки того, что можно ожидать в будущем. Это здорово для лиги», — цитирует Джордана Sky Sports.



Два стартовых матча Уильямсона завершились поражениями команды, но игрок показал свой огромный потенциал. Возможно, тренеру Джентри стоит распределить игровое время Зайона таким образом, чтобы молодой парень мог помочь команде в концовках?