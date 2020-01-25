ЦСКА уже второй, «Химки» — одиннадцатые. Евролига сурова к команде Куртинайтиса

В Евролиге завершился 21-й тур регулярного чемпионата, который внёс существенные коррективы в турнирную таблицу.

ЦСКА уже второй. «Валенсия» обыграна на классе и без каких-либо проблем

ЦСКА в четверг достаточно спокойно разобрался с «Валенсией» (81:70) на домашней площадке. У лидера армейцев Майка Джеймса (14 очков, 3/10 с игры) выдался далеко не самый удачный день. Американца подстраховали оформивший дабл-дабл Йоханнес Фойгтманн (19 очков, 10 подборов), новичок Ховард Сент-Рос (11 очков) и Дэниэл Хэкетт (10 очков), забивший важные трёхочковые в концовке.

Немецкое качество: Фойгтман не мажет издали, ЦСКА разбирается с «Валенсией» Йоханнес забросил 5 трёшек из 5, а эмоциональный Итудис не позволил «армейцам» расслабиться.

В целом победа ЦСКА получилась будничной, хотя относительная интрига сохранялась до четвёртой четверти. В нужный момент класс «армейцев» дал о себе знать. Из неприятных моментов — травмы Андрея Воронцевича и Дэррана Хиллиарда. Ротация Димитриса Итудиса стала ещё короче. Из положительных — ЦСКА (15-6) вышел на второе место в турнирной таблице после осечки «Реала».

«Химки» ещё больше осложняют себя жизнь, хотя выход в плей-офф остаётся реальностью

«Химки» проиграли в гостях «Басконии» (79:83). Сам факт поражения в Испании не является какой-то суперсенсацией, хотя «Химки» явно более классная по таланту и глубине состава команда, чем нынешняя «Баскония». Однако несколько угнетающие впечатления об игре «Химок» складываются после увиденного на арене «Фернандо Буэса» в Витории.



Сама встреча характеризовалась огромным количеством брака с обеих сторон. У «Басконии» абсолютно не летели трёхочковые (4/17). Команда Душко Ивановича держалась на плаву за счет преимущества под кольцом, где «Химки» откровенно не справлялись. Один из худших матчей сезона провёл лидер «Химок» Алексей Швед (18 очков, 4/9 двухочковых, 3/15 трёхочковых), что стало ключевой причиной итогового поражения. Выезды в Испанию у Алексея не складываются. В играх против «Реала», «Валенсии» и «Басконии» Швед записал на свой счёт средний рейтинг эффективности 4,7 балла при том, что за весь сезон этот показатель у него составляет 18,0 балла.

Швед палил по воробьям. Испанцы сами не поняли, как обыграли «Химки» Алексей 12 раз промазал из-за дуги, Тимма удалился в решающий момент, а Куртинайтис не сумел вернуть подопечных в чувства.

«Химки» (9-12) с отрицательным балансом расположились на 11-м месте турнирной таблицы. Это не приговор. Ситуацию ещё можно исправить. «Валенсия» (10-11) разместилась на седьмой строчке, добыв на одну победу больше химчан. Тем не менее, игра подопечных Римаса Куртинайтиса в последнее время, мягко говоря, не впечатляет. Хочется надеяться, что недавние поражения от «Басконии», «Валенсии» и «Зенита» являются январским мини-спадом, а не каким-то глобальным и затяжным кризисом.

«Анадолу Эфес» в гостях бьет «Реал». Ларкин в четвёртый раз кряду становится MVP тура

В Мадриде встречались лидеры турнирной таблицы по итогам 20 туров — второй «Реал» принимал первый «Анадолу Эфес». «Реал» на прошлой неделе дважды проиграл в России ЦСКА (55:60) и «Химкам» (94:102). Очевидно, что у команды Пабло Ласо начался крутой спад. Возвращение в строй ветерана Руди Фернандеса не помогло прервать неудачный отрезок. «Реал» потерпел первое домашнее поражение в сезоне от «Эфеса» (75:80), который в очередной раз справился без травмированных лидеров Василие Мицича и Брайанта Данстона.



Основная причина успеха «Эфеса» кроется в феноменальной форме Шейна Ларкина. Американец в Мадриде настрелял 32 очка (5/8 двухочковых, 5/6 трёхочковых, 7/7 штрафных). Рейтинг эффективности Ларкина составил 36 баллов, что делает его MVP тура уже четвёртый раз подряд. На прошлой неделе Шейн впервые в истории трижды кряду стал самым полезным в туре, а теперь ещё больше укрепил собственный рекорд.

Россия – Испания – 4:2. Деклассированный «Реал» и ожившие «Химки» ЦСКА одержал две яркие победы, Джеймс вышел на первое место по результативности, а химчане приблизились к восьмёрке.

«Реал», ЦСКА и «Барселона» выдают баланс 15-6 после 21-го тура. ЦСКА опережает испанские суперклубы по дополнительным показателям и занимает второе место. Кроме того, следует отметить гостевое поражение «Маккаби» от «Баварии» (68:80). Израильский клуб (14-7) отстал от ЦСКА и «Барселоны», хотя на следующей неделе может ворваться в топ-4. Команда Янниса Сферопулоса в Тель-Авиве будет принимать забуксовавший «Реал». «Анадолу Эфес» (18-3) с запасом лидирует в турнирной таблице и почти наверняка не отдаст первое место до конца «регулярки».

«Фенербахче» медленно, но верно подбирается к топ-8. Нандо Де Коло быстрее всех в истории набрал 3000 очков за карьеру в Евролиге

«Фенербахче» ожидаемо обыграл «Милан» (73:64) в Стамбуле. Подопечные Желько Обрадовича (9-12) уже находятся на расстоянии одной победы от зоны плей-офф. «Фенер» в первом круге очень часто проваливался. Хотя были и две грубейшие судейские ошибки, которые, по сути, лишили турецкий клуб побед в играх с «Панатинаикосом» и «Валенсией». В любом случае, нет практически никаких сомнений в том, что «Фенербахче» по итогам 34 туров окажется в топ-8.



Ростер «Фенера» — на уровне топ-5 Евролиги (если не топ-3). На прошлой неделе в строй после травмы вернулся действующий MVP турнира Ян Веселы. Костас Слукас, Никола Калинич, Луиджи



Датоме, Деррик Уильямс, Джеймс Наннэлли — имена, которые хорошо известны тем. кто следит за европейским баскетболом. И это без учёта Нандо Де Коло, который за последние 5 лет в ЦСКА заработал себе звание самого надёжного и стабильного баскетболиста Евролиги по игре в атаке.

«Фенербахче» может стать главной проблемой «Химок», а ЦСКА экстренно латает состав «Реал» на рекордной серии, «Барса» проиграла обескровленному «Эфесу», «армейцы» в шаге от топ-3. Обзор главных событий Евролиги.

Сейчас Де Коло демонстрирует свои лидерские качества в форме «Фенербахче». В матче против «Милана» Нандо набрал достаточно скромные для себя 12 очков, но это не помешало ему покорить выдающее достижение. Де Коло преодолел отметку 3000 очков в 186 матче Евролиги. Это самый быстрый результат в истории турнира. Легенда «Барселоны» Хуан Карлос Наварро был предыдущим рекордсменом. «Ла Бомбе» потребовалось для этого 220 матчей. Де Коло также с отрывом опередил ещё одну легенду европейского баскетбола — защитника «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса (222 матча).

Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

Де Коло — шестой игрок Евролиги, с 3000+ очков на счету после Хуана Карлоса Наварро, Вассилиса Спанулиса, Георгиоса Принтезиса, Паулюса Янкунаса и Фелипе Рейеса. Принтезису, Янкунасу и Рейесу потребовалось провести более 300 матчей в Евролиге для покорения этого результата, Наварро и Спанулису — более 200, а Де Коло уложился за неполные две сотни. Плей-офф Евролиги-2020 без Нандо и его команды наверняка на обойдется.

«Зенит» выбирается из ямы. О плей-офф можно помечтать, но реальная цель — 10-12 место

«Зенит» обыграл «Олимпиакос» (91:87) хорошо знакомого в России Георгиоса Барцокаса, который недавно заступил на пост главного тренера греческого клуба. Евгений Воронов (21 очко) провёл блестящий матч. Опытные легионеры Густаво Айон (15 очков) и Уилл Томас (10 очков) неплохо ему помогли.



«Зенит» добыл третью победу за четыре матча и с результатом 7-14 делит 15-18 места в таблице с «Жальгирисом», «Альбой» и «Баварией». Нельзя не отметить положительную динамику в команде Жоана Плазы. О попадании в плей-офф вряд ли стоит вести речь. Для 8-го места по итогам «регулярки» в последние сезоны требовалось минимум 50% побед. То есть «Зениту» для достижения этого показателя нужно выдать баланс 10-3 в оставшихся 13 турах. Это выглядит почти невероятной задачей с учётом выездов к «Реалу», «Барселоне», ЦСКА, «Маккаби», «Панатинаикосу» во втором круге. Возможно, подопечные Плазы сподобятся на одну или две сенсации, но не более.



Приземленная и реально выполнимая цель — 10-12 место по итогам «регулярки». «Зенит» наконец-то начал побеждать дома, хотя всё ещё остается худшим в Евролиге по игре на родной арене (3-8). В гостях команда Плазы традиционно цепкая. «Зенит» оживает и вполне может подняться на несколько строчек вверх. В сухом остатке при подведении итогов сезона даже 12 место будет считаться достаточно успешным итогом для «Зенита» с учётом статуса команды-дебютанта Евролиги.