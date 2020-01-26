Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности

23:50. Ужасная новость… Дочь Коби Джанна Мария Оноре — она же Джи Джи — тоже была на борту вертолета и погибла в катастрофе. Об этом рассказали представители Кобе порталу TMZ Sports. Ей было 13 лет.
По последней информации они направлялись в Академию Брайанта на баскетбольную тренировку, когда произошла авария.
23:40. Коби был удивительным и многогранным баскетболистом. Он всю карьеру провёл в одном клубе, его считают лучшим оборонительным игроком, который когда-либо выходил на паркет. Предлагаем воспоминания о годах становления звезды…
23:35. Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский прокомментировал гибель Коби Брайанта в результате крушения его вертолёта в США.
«Когда из баскетбольного сообщества трагически уходят такие великие люди, как Коби, то ощущение, будто потерял близкого родственника. Мне очень жаль. Это потеря, от которой очень трудно оправиться. Я на площадке видел его много раз, дважды был на его пресс-конференциях. Сейчас пытаюсь вспомнить, что он тогда говорил. К сожалению, архив дома не хранился», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
23:35. Легендарный российский баскетболист, ныне президент РФБ Андрей Кириленко отреагировал на новость о трагической гибели Брайанта.
23:33. В Сети появилась информация о том, что на борту вертолёта вместе с Коби находились его дочери. Информация эта подтверждения не нашла. Люди, осведомлённые в ситуации, призывают не распространять слухи, а оперировать фактами.
23:30. Журналист Шон Кинг со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердил, что легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта.
«Источник в правоохранительных органах только что подтвердил, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта. Ужасная потеря для его семьи, друзей, Лос-Анджелеса и баскетбола», — написал в своём «твиттере» Шон Кинг.
Коби Брайант
Фото: Rob Carr/Getty Images
23:29. В Сети появились фотографии места крушения вертолёта, в котором находился легенда НБА Коби Брайант. Фото были опубликованы TMZ в «твиттере».
23:28. 26 января в Калифорнии упал частный вертолёт, принадлежавший легендарному баскетболисту Коби Брайанту. Местные власти подтвердили гибель экс-баскетболиста «Лейкерс». Всего в вертолете были пять человек. Машина рухнула на поле близ города Калабасас в Калифорнии. На момент смерти «Чёрной Мамбе», как его называли в баскетбольном сообществе, был 41 год...
Коби всю свою карьеру защищал цвета «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого выиграл 5 чемпионатов НБА. Под знамёнами национальной американской дружины взял две Олимпиады.
Мамба передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.
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