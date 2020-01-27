Гибель Коби предсказали 7 лет назад. Да, что он разобьётся на вертолёте

Смерть любой значимого для цивилизации и человечества персоны, будь это легендарный музыкант, звёздный спортсмен или политический деятель, со временем начинает обрастать мифическими подробностями. Но чаще всего это связано с преувеличениями, которыми обрастает история, передаваемая из рук в руки.

Так, мы вдруг узнаём, что Курт Кобейн планировал распустить «Нирвану» и заняться сольной карьерой, что Джона Фицджеральда Кенеди убил не Ли Харви Освольд и т.д. Все эти истории становятся мифическими, когда разные люди добавляют в них отсебятину. И она начинает домысливаться. Совсем иная ситуация складывается с трагедией, которая случилась с Коби Брайантом.

Буквально сразу после катастрофы пользователи соцсетей нашли ролик телеканала «Comedy Central». В этом ролике на улице жилого района падает вертолёт, из которого пытается выбраться Коби, а малолетние шутники требуют сначала отдать им передачу трофеями, которые Мамба держит в руках. После этого вертолёт взрывается, и по округе разлетаются чемпионские перстни Брайанта. Суть шутки в итоге свелась к тому, что и Шаку Коби пасовать не хотел.

Легендарный Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе. Подробности Причиной трагедии мог стать туман. Пилот вертолёта сумел увести машину от жилого района и спасти сотни жизней.

Но это, на самом деле, цветочки. Есть такое устойчивое выражение. Почти поговорка, а ещё точнее – мудрость жизни. Звучит она так: «Это уже было в Симпсонах!» И именно в эту относительно безобидную категорию можно отнести ролик, который «Comedy Central» соорудили в 2017 году. На тот момент всем была известна привязанность Брайанта к вертолётам – это любимое средство передвижения легендарного баскетболиста. А вот от другой находки пробивает реальная дрожь.

Некто .Noso (так он называет себя в «Твиттере») 7 лет назад опубликовал сообщение следующего содержания: «Коби закончит тем, что разобьётся на вертолёте».

Когда предсказание этого персонажа сбылось, он принялся по всему интернету выражать своё искреннее сопереживание трагедии. Но был настолько активен, что не докопаться до причины такого его поведения было грешно. Когда он начал купаться в лучах такой неоднозначной славы, в его сообщениях появились нотки сожаления.

Большая боль Америки. Гибель Брайанта сделает его настоящей Легендой Коби и его достижения будут помнить вечно.

И это понятно, ведь его твит стал вирусным. Скорбящие по ушедшему кумиру фанаты просили, настаивали, требовали, чтобы Noso удалил это сообщение из «Твиттера», но он не стал этого делать. Оно и понятно, интерес к его аккаунту стремительно вырос.

Но есть во всей этой истории белые пятна и вопросы. На которые нет ответов. Во-первых, твит был загружен с использованием Cabron V2.5 в 2012 году. В то время как Carbon V2.4.31 был выпущен лишь в 2015 году. Тем не менее дата под твитом (14 ноября 2012 года) развенчивает все сомнения.

Доказать, что это фейк, вряд ли кому-то удастся. Ещё один пользователь «Твиттера» разъяснил ситуацию. «В те годы приложение существовало в webOS, для Android оно появилось позже, а ярлык с исходным кодом обновлялся до последней версии на webOS».

На данный момент непонятно, имел ли место какой-то интернет-конфликт между Коби и этим персонажем, что вообще подвигло его на публикацию такого твита. Но подобные детальные совпадения трудно считать случайными, и они откровенно пугают.