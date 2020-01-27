«Коби, сгори в аду, насильник». Феминистки против скорби по легенде баскетбола

Дело дошло до того, что аккаунты разгорячившихся дамочек банит «Твиттер», а болельщики призывают их образумиться.

Феминистское сообщество США призвало не выражать соболезнования по поводу смерти легенды НБА Коби Брайанта, так как ранее игрок обвинялся в изнасиловании. В 2003 году Брайант подозревался в изнасиловании 19-летней сотрудницы гостиницы, но позже она отказалась от обвинений. Тем не менее феминистки, включая достаточно знаменитых личностей, сильно осуждают Брайанта и не хотят сдерживаться от критических высказываний даже в день его трагической смерти.

«Произошла ужасная трагедия. Мои соболезнования семье Коби. Он был героем спорта. Но также он был насильником. Эти два факта должны сосуществовать», – написала американская актриса Эван Рэйчел Вуд.

Это вторая и окончательная версия публикации Вуд. В удалённой первой не было фразы «Произошла ужасная трагедия».

Легендарный Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе. Как это случилось Трагедия унесла жизни не только Мамбы и Мамбаситы, но и ещё семерых человек. Всего на борту было 3 ребёнка.

Эван Рэйчел Вуд — известная голливудская актриса. В первую очередь она знаменита ролью Долорес Абернати в популярном сериале «Мир Дикого Запада». В 2011 году Вуд совершила каминг-аут как бисексуалка и позже обсудила свою ориентацию в интервью журналу Esquire: «Я готова ко всему. Встретить милого парня, встретить милую девушку…». В 2016 году Вуд рассказала журналу Rolling Stone, что дважды была изнасилована. Она призналась, что в 22-летнем возрасте, страдая посттравматическим стрессовым расстройством, вызванным несколькими изнасилованиями и проблематичными отношениями, совершила попытку самоубийства и добровольно легла на лечение в психиатрическую клинику.



Когда Вуд опубликовал твит о Брайанте в воскресенье, реакция пользователей сети оказалась смешанной. Несколько человек поддержали комментарии и припомнили Коби проблемы с законом. Другие категорически не согласились. Простое добавление в текст фразы об «ужасной трагедии» было недостаточно в их глазах.

Гибель Коби предсказали 7 лет назад. Да, что он разобьётся на вертолёте Некто .Noso заглянул в будущее, и глаз его оказался чёрным.

«Стоило сохранить этот твит удалённым. Проявите некоторое сочувствие. Человек умер. Не время поднимать вашу повестку дня», — написал один из пользователей.

«Я ваш большой поклонник, но сейчас действительно самое время помолчать. Семья скорбит. Жена потеряла мужа. Дети потеряли своего отца. Если вам нечего сказать, лучше вообще ничего не говорить», — гласит другая запись.

Самое кощунственное в том, что у Вуд есть последовательницы, которые не стесняются в выражениях ещё больше, чем сама актриса.

Большая боль Америки. Гибель Брайанта сделает его настоящей Легендой Коби и его достижения будут помнить вечно.

«Коби Брайант – насильник, и это карма. Сгори в аду. Я была консультантом в кризисном центре, когда он изнасиловал женщину. Он сделал это и избежал наказания из-за статуса. Надеюсь, сейчас у неё всё хорошо», – написала одна из девушек.



«До того, как начнутся все хвалебные речи: Коби Брайант был чертовым насильником», — пишет ещё одна феминистка.



Эти записи уже не найти в сети. Аккаунт @kaiann_74, с которого Коби пожелали «сгореть в аду», был удалён «Твиттером» после ряда жалоб пользователей. Подавляющее большинство людей скорбит по Брайанту, легенде НБА и мирового спорта.