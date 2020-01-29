От Чемберлена и Расселла до Джордана и Леброна. Как менялась зарплата в НБА

Зарплаты в НБА сегодня на порядок выше, чем в прошлые эпохи. Даже с учётом инфляции. В последние годы рост идёт стремительными темпами. Например, в 2015 году Энтони Дэвис подписал с «Нью-Орлеан Пеликанс» самый крупный контракт в истории НБА на сумму $ 145 млн длительностью пять лет. В 2017 году Расселл Уэстбрук подписывает с «Оклахома-Сити Тандер» пятилетний контракт на $ 205 млн, что стало новым рекордом. Срок соглашения тот же, но зарплата почти в полтора раза выше. При этом инфляция доллара за этот период составила всего 3%. Что уж говорить о прошлых эпохах, когда оплата труда спортсмена не была особо крупной.

Стремительный рост зарплат связан с эпохой Дэвида Стерна на посту комиссара НБА (1984-2014). Стерн сумел сделать лигу глобальным мировым брендом. Капитализация выросла в разы.

Стерн привёл НБА к величию и оставил после себя выдающееся наследие Ушёл из жизни главный комиссар в истории лиги.

«Люди смотрят на деньги в современном баскетболе и думают, что так было всегда. Когда я попал в НБА в 1984 году, а Стерн только заступил на пост комиссара, средняя зарплата составляла 250 тысяч долларов. Сейчас это 9 миллионов долларов. Такой рост — огромная заслуга Стерна», — охарактеризовал ситуацию легендарный Чарльз Баркли.

30 подвигов Стерна. Лишивший «Лейкерс» Пола, а Сиэтл — баскетбола «Каминг-аут» Джейсона Коллинза и скандальный обмен Криса Пола в «Клипперс» — среди знаковых событий в истории НБА.

Легенды 60-х и 70-х Уилт Чемберлен и Билл Расселл получали просто смешные деньги по сегодняшним меркам. Звёзды 80-х Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд зарабатывали чуть больше, но всё равно по сравнению с нынешними временами это были несерьёзные суммы. Ниже приведена самая высокая годовая зарплата того или иного игрока за время его карьеры в НБА и перевод денег по сегодняшнему курсу с учётом инфляции.

Модель, которая не смогла отказать баскетболисту с контрактом на $ 141 млн Счастливое лето Кайри Ирвинга – новый клуб и помолвка.

Билл Расселл — $ 100 тыс. ($ 640 тыс. сегодня)



Расселл выиграл 11 титулов чемпиона НБА в форме «Бостон Селтикс» в период с 1956 по 1969 год. Он 12 раз участвовал в Матче звёзд и 5 раз признавался MVP лиги. Во время своего прайм-тайма Рассел не получал даже полмиллиона долларов по нынешним меркам.

Зайона озолотили и назвали будущим Леброном. Но пока форвард лишь толстеет «Пеликанс» выбрали Уильямсона под первым номером, дали парню $ 75 млн и не уверены, что он выйдет на паркет.

Уилт Чемберлен — $ 250 тыс. ($ 1,8 млн)



В своё время Уилт Чемберлен подписал крупнейший контракт в истории НБА — $ 250 тыс. в год сроком на пять лет (1968-1973). На счету Чемберлена рекордные 100 очков в одной игре и ещё огромное количество исторических достижений. $ 1,8 млн за сезон — меньше ветеранского минимума в современной НБА.

Мэджик Джонсон — $ 3,1 млн ($ 5,7 млн)



Мэджик Джонсон — легенда не такой уж древней эпохи. Он застал времена Стерна и получал заметно больше Чемберлена или Расселла. Тем не менее сейчас кажется, что Мэджик, один из лучших разыгрывающих в истории баскетбола и культовый игрок «Лейкерс», зарабатывал очень мало.



Драмы Мэджика, Джордана и Роуза. Вспоминаем самые знаковые возвращения в НБА Истории пяти легендарных звёзд, которые совершили неожиданные и успешные камбэки в лучшую лигу мира.

Карим Абдул-Джаббар — $ 3 млн ($ 6,2 млн)



Карим Абдул Джаббар набрал 38 387 очков за карьеру, что является абсолютно лучшим результатом истории НБА. Для своей эпохи он зарабатывал прилично, но сейчас такие деньги получают ролевики среднего уровня.



Ларри Бёрд — $ 7 млн ($ 13,3 млн)



Бёрд стал одним из первых игроков в истории НБА, которые получили более $ 1 млн за год. Постепенно зарплата легенды «Селтикс» росла, но сейчас $ 11 млн — просто смешное число для суперзвёзд НБА.

30 подвигов Стерна. Борец с наркоманией и создатель «дрим-тим» Пожизненная дисквалификация Майкла Рэя Ричардсона и создание лотереи драфта — среди знаковых событий в истории НБА.

Хаким Оладжьювон — $ 16,7 млн ($ 24,8 млн)



Оладжьювон успел прочувствовать на себе повышение зарплаты. Хаким получил $ 16,7 млн только в сезоне-2000/2001. Легендарная карьера центрового началась в 1984 году. Оладжьювон долгое время был вынужден довольствоваться небольшими деньгами.



Коби Брайант — $ 30,5 млн ($ 33,4 млн)



Брайант получал такую зарплату в сезоне-2013/2014, за два года до завершения карьеры в НБА. Это близко к современным стандартам супёрзвезд.

Легендарный Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе. Как это случилось Трагедия унесла жизни не только Мамбы и Мамбаситы, но и ещё семерых человек. Всего на борту было 3 ребёнка.

Майкл Джордан — $ 33,14 млн ($ 52,95 млн)



Майкл Джордан — первый баскетболист в истории, который получал более $ 20 млн за год. $ 33 млн — зарплата Эм Джея в последнем сезоне в «Чикаго Буллз». Если учесть инфляцию, то он получал даже больше современных суперзвёзд лиги. По рейтингу Forbes Майкл Джордан — самый высокооплачиваемый спортсмен за всю историю. Если перевести все заработанные им деньги в доллары по курсу 2017 года, то получится $ 1,85 млрд. Помимо зарплаты и многочисленных премий немалую часть своего состояния Джордан получил благодаря рекламным контрактам. Джордан изменил представление о том, сколько может зарабатывать профессиональный спортсмен.

Менталитет Мамбы против совершенства Короля. Кто круче: Коби или Леброн? Приводим аргументы в пользу Брайанта и Джеймса. Выбор за вами.

Леброн Джеймс — $ 37,4 млн (текущая)



Леброн Джеймс — лицо современной НБА. Джеймс зарабатывает огромное количество денег. Причём значительную часть дохода он получает за пределами баскетбольной площадки за счёт рекламных контрактов и других спонсорских сделок. 35-летний Леброн пытается привести «Лейкерс» к титулу. Он подписал не супермаксимальный контракт и занимает лишь шестое место по размеру зарплаты в НБА в этом сезоне. Джеймса опережают Стефен Карри ($ 40,2 млн), Расселл Уэстбрук ($ 38,5 млн), Крис Пол ($ 38,5 млн), Джеймс Харден ($ 38,2 млн) и Джон Уолл ($ 38,2 млн).