У Куртинайтиса вновь проблемы с составом, «армейцы» же на «горячей» победной серии.

ЦСКА сыграет за престиж, а «Химки» — за место под солнцем. Чего ждать от дерби Ленинградки

«Химки» снова принимают ЦСКА. Дерби Ленинградки вновь состоится неподалёку от Ярославского шоссе — на «Арене Мытищи». Именно на ней жёлто-синие победили «армейцев» в самом начале 2020 года, но было это в рамках Единой лиги ВТБ.

«Химки» комфортно отрываются от ЦСКА. Травмы испортили праздник баскетбола Обе команды понесли болезненные кадровые потери.

То поражение стало вторым самым крупным для «армейцев» за всю историю турнира, самым крупным в истории противостояний этих команд и мощной пощёчиной по самолюбию чемпиона Евролиги.

Надо отдать должное красно-синим: из поражения в Мытищах они сделали очень правильные выводы. До этого ЦСКА 3 января проиграл «Панатинаикосу», отдав грекам фактически выигранный матч. Поражение от химчан, по всей видимости, стало тем самым дном, от которого чемпион смог оттолкнуться.

Могло быть хуже. Подводим итоги первого круга Евролиги для ЦСКА «Армейцы» умудрились попасть и в топы, и в статистический подвал.

В Евролиге ЦСКА после «Панатинаикоса» победил четыре раза подряд и в каждой из игр пришлось переступать через себя и проявлять характер. Где-то с самого начала (как в матче против «Реала»), а где-то в нервной концовке (как в матче против «Баварии»).

ЦСКА опустил «Реал» ниже королевского плинтуса. Итудис — гений Кубинский ноунейм за 20 минут стал одним из лидеров лучшего клуба Европы.

Уверенность и победы москвичей базируются на нескольких важных деталях. Во-первых, кажется, что Итудису наконец удалось «разбудить» своих парней при игре на щитах. ЦСКА заметно прибавил в агрессии при игре за отскок. Во-вторых, несколько матчей они показывали фантастическую реализацию дальних бросков.

Швед палил по воробьям. Испанцы сами не поняли, как обыграли «Химки» Алексей 12 раз промазал из-за дуги, Тимма удалился в решающий момент, а Куртинайтис не сумел вернуть подопечных в чувства.

Причём сильный импульс в этом аспекте игры команде дал немецкий гигант Йоханнес Фойгтман. Ну и в-третьих, нашлась замена травмированным Клайберну и Стрелниексу. Кубинец Сэнт-Рос, оперативно выписанный из АЕКа, очень быстро адаптировался и сразу начал приносить пользу.

«Куба, давай выпьем со мной!» Главное об историческом новичке ЦСКА Сант-Росе Первый кубинец в «армейском» клубе любит классные тачки, умеет завоёвывать титулы и ярко праздновать.

«Химки» же не блещут стабильностью. Победа над «Реалом» стала приятной, но скорее неожиданностью. Парни Римаса Куртинайтиса одержали всего одну победу в шести последних играх, теряя контроль над происходящим в, казалось бы, уже выигранных встречах.

У «Химок» худшая защита в первом круге Евролиги. Нужно срочно что-то менять Плей-офф убежит от команды Куртинайтиса, если не исправить вопиющую слабость.

Самое важное и непонятное перед очередной встречей «Химок» и ЦСКА: в каком составе выйдут играть хозяева? Последний матч Единой лиги ВТБ из-за повреждений пропускала очень большая группа баскетболистов жёлто-синих. Судите сами: Алексей Швед (у него что-то с голеностопом), Энтони Гилл (его голове опять досталось от локтя соперника), Джереми Эванс (его травма, похоже, очень серьёзная).

ЦСКА разобрался с «Басконией». А Джеймс превзошёл самого Шведа! «Армейский» малыш – лучший снайпер Евролиги. Тащит команду без двух игроков основы.

Главная схватка, которую ждут болельщики: Алексей Швед против Майка Джеймса. Швед — лицо и главная боевая единица команды. От него строится вся игра, поэтому понятно, что основное внимание ЦСКА будет сконцентрировано на нём. Майк Джеймс тихонько подобрался к Шведу в снайперской гонке и уже делит с ним второе место. У обоих игроков по 21,1 очка в среднем за матч, а впереди них только космический Шейн Ларкин. У турецкого американца, кстати, 21,7, а потому вопрос о победителе гонки ещё совсем не ясен.

ЦСКА уже второй, «Химки» — одиннадцатые. Евролига сурова к команде Куртинайтиса Ларкин творит невероятные вещи, а Де Коло переписывает историю, обставив легендарных Наварро и Спанулиса.

На бумаге превосходство ЦСКА очевидно. Действующий чемпион преодолел сложности и сейчас объективно пребывает в отличных кондициях. Вторая строчка в турнирной таблице это подтверждает. Серия поражений откинула химчан на 11-ю строчку, а плотность в турнирной таблице такова, что любая осечка способно потянуть их вниз ещё сильнее. И это давление вряд ли положительно сказывается на игроках. Всё-таки мотивация мотивацей, а постоянное давление — это совсем другое.

Турнирная ситуация осложняется тем, что прямые конкуренты играют с соперниками, расположившимися на дне турнирной таблицы. «Фенербахче» будет противостоять «Альба» (16-е место, 7 побед 14 поражений), а «Милан» и вовсе сыграет с замыкающей пелотон «Баварией» (18-е место, 7/14). В случае неудачи отрыв критичным не станет, но догонять всегда сложнее, чем убегать.