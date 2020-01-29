ЦСКА сыграет за престиж, а «Химки» — за место под солнцем. Чего ждать от дерби Ленинградки

«Химки» снова принимают ЦСКА. Дерби Ленинградки вновь состоится неподалёку от Ярославского шоссе — на «Арене Мытищи». Именно на ней жёлто-синие победили «армейцев» в самом начале 2020 года, но было это в рамках Единой лиги ВТБ.
То поражение стало вторым самым крупным для «армейцев» за всю историю турнира, самым крупным в истории противостояний этих команд и мощной пощёчиной по самолюбию чемпиона Евролиги.
Надо отдать должное красно-синим: из поражения в Мытищах они сделали очень правильные выводы. До этого ЦСКА 3 января проиграл «Панатинаикосу», отдав грекам фактически выигранный матч. Поражение от химчан, по всей видимости, стало тем самым дном, от которого чемпион смог оттолкнуться.
В Евролиге ЦСКА после «Панатинаикоса» победил четыре раза подряд и в каждой из игр пришлось переступать через себя и проявлять характер. Где-то с самого начала (как в матче против «Реала»), а где-то в нервной концовке (как в матче против «Баварии»).
Уверенность и победы москвичей базируются на нескольких важных деталях. Во-первых, кажется, что Итудису наконец удалось «разбудить» своих парней при игре на щитах. ЦСКА заметно прибавил в агрессии при игре за отскок. Во-вторых, несколько матчей они показывали фантастическую реализацию дальних бросков.
Причём сильный импульс в этом аспекте игры команде дал немецкий гигант Йоханнес Фойгтман. Ну и в-третьих, нашлась замена травмированным Клайберну и Стрелниексу. Кубинец Сэнт-Рос, оперативно выписанный из АЕКа, очень быстро адаптировался и сразу начал приносить пользу.
«Химки» же не блещут стабильностью. Победа над «Реалом» стала приятной, но скорее неожиданностью. Парни Римаса Куртинайтиса одержали всего одну победу в шести последних играх, теряя контроль над происходящим в, казалось бы, уже выигранных встречах.
Самое важное и непонятное перед очередной встречей «Химок» и ЦСКА: в каком составе выйдут играть хозяева? Последний матч Единой лиги ВТБ из-за повреждений пропускала очень большая группа баскетболистов жёлто-синих. Судите сами: Алексей Швед (у него что-то с голеностопом), Энтони Гилл (его голове опять досталось от локтя соперника), Джереми Эванс (его травма, похоже, очень серьёзная).
Главная схватка, которую ждут болельщики: Алексей Швед против Майка Джеймса. Швед — лицо и главная боевая единица команды. От него строится вся игра, поэтому понятно, что основное внимание ЦСКА будет сконцентрировано на нём. Майк Джеймс тихонько подобрался к Шведу в снайперской гонке и уже делит с ним второе место. У обоих игроков по 21,1 очка в среднем за матч, а впереди них только космический Шейн Ларкин. У турецкого американца, кстати, 21,7, а потому вопрос о победителе гонки ещё совсем не ясен.
На бумаге превосходство ЦСКА очевидно. Действующий чемпион преодолел сложности и сейчас объективно пребывает в отличных кондициях. Вторая строчка в турнирной таблице это подтверждает. Серия поражений откинула химчан на 11-ю строчку, а плотность в турнирной таблице такова, что любая осечка способно потянуть их вниз ещё сильнее. И это давление вряд ли положительно сказывается на игроках. Всё-таки мотивация мотивацей, а постоянное давление — это совсем другое.
Турнирная ситуация осложняется тем, что прямые конкуренты играют с соперниками, расположившимися на дне турнирной таблицы. «Фенербахче» будет противостоять «Альба» (16-е место, 7 побед 14 поражений), а «Милан» и вовсе сыграет с замыкающей пелотон «Баварией» (18-е место, 7/14). В случае неудачи отрыв критичным не станет, но догонять всегда сложнее, чем убегать.
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