ЦСКА обыграл «Химки» за три четверти. Куртинайтис теряет контроль над командой?

«Химки» против ЦСКА — классика не только внутрироссийского, но и всего европейского баскетбола. Дерби Ленинградки вне сезонных раскладов, а победа всегда даёт чуть больше, чем просто очки в турнирной таблице. 30 января в Мытищах, к сожалению, было куда более эмоциональное событие. Весь баскетбольный мир до сих пор в трауре по легендарному Коби Брайанту. Защитник «Лейкерс» для каждого баскетболиста значил что-то своё. Поэтому обе команды вышли на разминку в специальных футболках в память одного из самых великих баскетболистов в истории.

ЦСКА:

«Химки»:

Первые две атаки матча также были «потрачены» командами в честь Брайанта. Хозяева не атаковали 24 секунды, а гости не выходили из своей зоны 8 секунд.

Столь эмоциональный момент, наверное, сказался на всех игроках. Результативность в первые пару-тройку минут была невысокой. Соперники пытались «прощупать» слабые места, а самой главной неожиданностью стал выход в стартовой пятёрке Сергея Мони.



В какой-то момент одновременно включились главные снайперы играющих команд, по совместительству входящие в топ-3 лучших в этом деле в Евролиге. Джеймс с 7 метров — точно. Швед с фолом в следующей атаке — туда! Такой баскетбол нам нужен! В итоге первая десятиминутка, начавшаяся очень спокойно, завершилась со счётом 23:19 в пользу ЦСКА. Но это было только начало.

ЦСКА уже второй, «Химки» — одиннадцатые. Евролига сурова к команде Куртинайтиса Ларкин творит невероятные вещи, а Де Коло переписывает историю, обставив легендарных Наварро и Спанулиса.

С первых же атак второй четверти стало ясно — планка жёсткости поднялась серьёзно. Оба тренера требовали от своих парней максимальной отдачи именно в защите, а потому спуску никто ни кому давать не собирался.



Первым на себе это проверил Рон Бэйкер, получивший по носу в схватке с Вячеславом Зайцевым. Американский защитник красно-синих не торопился вставать после падения, но продолжил встречу после небольшой передышки сидя на паркете. Следом несколько раз на паркете оказывался Джоэль Боломбой. Форвард при этом успел забить с фолом.



Результативность ожидаемо снизилась. У ЦСКА не всё ладилось с бросками из-за дуги, а потому в ход пошла опробованная на «Реале» тактика «не можешь забить сам, не дай запить оппоненту». При счёте 36:29 Куртинайтис почувствовал опасность. По такой игре разница в 7 очков была вполне серьёзной.

Швед палил по воробьям. Испанцы сами не поняли, как обыграли «Химки» Алексей 12 раз промазал из-за дуги, Тимма удалился в решающий момент, а Куртинайтис не сумел вернуть подопечных в чувства.

Минутный перерыв позволил «Химкам» договориться и разыграть комбинацию под трёхочковый. Сработало! 36:32.



Итудису это очень не понравилось. Тем более, запас минутных перерывов у него ещё был. Не знаем, что греческий тренер сказал своим игрокам, но те заиграли ещё более активно и в какой-то момент заставили хозяев нарушить правило 8 секунд. На Куртинайтиса в эти секунды было больно смотреть. Литовский специалист встал на колени и, повернувшись к своей скамейке, начал что-то шептать себе под нос.

Переломной в итоге стала третья четверть. После большого перерыва нападение химчан окончательно разладилось. Пришлось спрятать Шведа — настолько успешно против него играл Сент-Рос. Кубинец вообще провёл лучший матч в составе ЦСКА, доказывая менеджменту и болельщикам свою полезность. Помимо 12 очков, он собрал 6 подборов, отдал 3 передачи и 5 раз перехватывал мяч.



Фантастическая продуктивность и второй после Йоханнеса Фойгтманна индекс полезности. Немец же сегодня больше атаковал из под кольца, собрав попутно целую кучу отскоков — 14.



В последней четверти «проснулся» Швед. Алексей попал несколько невероятных бросков, набрал в итоге 27 очков, но всё, на что хватило подвигов подмосковного Супермена — приемлемая разница в счёте.

ЦСКА одерживает пятую победу подряд и готовится к приезду лидера турнира. Матч с «Эфесом» уже 4 февраля!