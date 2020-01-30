Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

«Химки» — ЦСКА — 69:78, 30 января 2020 года, обзор матча Евролиги

«Химки» — ЦСКА — 69:78, 30 января 2020 года
Марат Арасланов
ЦСКА обыграл «Химки» за три четверти. Куртинайтис теряет контроль над командой?
Швед набрал 27 очков, а кубинец Сент-Рос осваивается в роли самого полезного и разностороннего игрока ЦСКА.
Баскетбол / Евролига 0

«Химки» против ЦСКА — классика не только внутрироссийского, но и всего европейского баскетбола. Дерби Ленинградки вне сезонных раскладов, а победа всегда даёт чуть больше, чем просто очки в турнирной таблице. 30 января в Мытищах, к сожалению, было куда более эмоциональное событие. Весь баскетбольный мир до сих пор в трауре по легендарному Коби Брайанту. Защитник «Лейкерс» для каждого баскетболиста значил что-то своё. Поэтому обе команды вышли на разминку в специальных футболках в память одного из самых великих баскетболистов в истории.

ЦСКА:

«Химки»:

Первые две атаки матча также были «потрачены» командами в честь Брайанта. Хозяева не атаковали 24 секунды, а гости не выходили из своей зоны 8 секунд.

Столь эмоциональный момент, наверное, сказался на всех игроках. Результативность в первые пару-тройку минут была невысокой. Соперники пытались «прощупать» слабые места, а самой главной неожиданностью стал выход в стартовой пятёрке Сергея Мони.

В какой-то момент одновременно включились главные снайперы играющих команд, по совместительству входящие в топ-3 лучших в этом деле в Евролиге. Джеймс с 7 метров — точно. Швед с фолом в следующей атаке — туда! Такой баскетбол нам нужен! В итоге первая десятиминутка, начавшаяся очень спокойно, завершилась со счётом 23:19 в пользу ЦСКА. Но это было только начало.

ЦСКА уже второй, «Химки» — одиннадцатые. Евролига сурова к команде Куртинайтиса
Ларкин творит невероятные вещи, а Де Коло переписывает историю, обставив легендарных Наварро и Спанулиса.

С первых же атак второй четверти стало ясно — планка жёсткости поднялась серьёзно. Оба тренера требовали от своих парней максимальной отдачи именно в защите, а потому спуску никто ни кому давать не собирался.

Первым на себе это проверил Рон Бэйкер, получивший по носу в схватке с Вячеславом Зайцевым. Американский защитник красно-синих не торопился вставать после падения, но продолжил встречу после небольшой передышки сидя на паркете. Следом несколько раз на паркете оказывался Джоэль Боломбой. Форвард при этом успел забить с фолом.

Результативность ожидаемо снизилась. У ЦСКА не всё ладилось с бросками из-за дуги, а потому в ход пошла опробованная на «Реале» тактика «не можешь забить сам, не дай запить оппоненту». При счёте 36:29 Куртинайтис почувствовал опасность. По такой игре разница в 7 очков была вполне серьёзной.

Швед палил по воробьям. Испанцы сами не поняли, как обыграли «Химки»
Алексей 12 раз промазал из-за дуги, Тимма удалился в решающий момент, а Куртинайтис не сумел вернуть подопечных в чувства.

Минутный перерыв позволил «Химкам» договориться и разыграть комбинацию под трёхочковый. Сработало! 36:32.

Итудису это очень не понравилось. Тем более, запас минутных перерывов у него ещё был. Не знаем, что греческий тренер сказал своим игрокам, но те заиграли ещё более активно и в какой-то момент заставили хозяев нарушить правило 8 секунд. На Куртинайтиса в эти секунды было больно смотреть. Литовский специалист встал на колени и, повернувшись к своей скамейке, начал что-то шептать себе под нос.

Переломной в итоге стала третья четверть. После большого перерыва нападение химчан окончательно разладилось. Пришлось спрятать Шведа — настолько успешно против него играл Сент-Рос. Кубинец вообще провёл лучший матч в составе ЦСКА, доказывая менеджменту и болельщикам свою полезность. Помимо 12 очков, он собрал 6 подборов, отдал 3 передачи и 5 раз перехватывал мяч.

Фантастическая продуктивность и второй после Йоханнеса Фойгтманна индекс полезности. Немец же сегодня больше атаковал из под кольца, собрав попутно целую кучу отскоков — 14.

В последней четверти «проснулся» Швед. Алексей попал несколько невероятных бросков, набрал в итоге 27 очков, но всё, на что хватило подвигов подмосковного Супермена — приемлемая разница в счёте.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
30 января 2020, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
69 : 78
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Швед - 27, Тимма - 12, Йович - 9, Букер - 6, Моня - 6, Йеребко - 5, Зайцев - 2, Карасёв - 2, Вяльцев, Гилл, Десятников
ЦСКА: Джеймс - 21, Фойгтман - 15, Хайнс - 13, Сент-Рос - 12, Антонов - 5, Хиллиард - 5, Боломбой - 4, Бейкер - 2, Хаккетт - 1, Курбанов, Куфос, Ухов

ЦСКА одерживает пятую победу подряд и готовится к приезду лидера турнира. Матч с «Эфесом» уже 4 февраля!

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020