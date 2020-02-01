Вечер памяти Коби. «Лейкерс» провели первый матч после трагедии

Коби ушёл от нас….



Вот уже почти неделю весь мир пребывает в шоке после трагической новости. Авиакатастрофа в пригороде Лос-Анджелеса потрясла миллионы людей, потому что Коби Брайант был гораздо больше, чем просто игроком. Он был личностью, примером, иконой. За 20 лет профессиональной карьеры он доказал себе и всем окружающим, что работа значит гораздо больше, чем талант. Его примером вдохновлялись музыканты, актёры, политики и люди абсолютно разных профессий.

Леброн Джеймс, лучший из тех, кто играл в баскетбол после пика карьеры Коби, совсем недавно обошёл того в списке лучших снайперов за всю историю НБА. Джеймс давно дружил с Брайантом, всегда называв того «старшим братом». Чёрная Мамба и Король играли вместе в сборной США, побеждая на Олимпийских играх, противостояли друг другу в НБА, часто виделись на матчах «Лейкерс» после переезда в Леброна в Лос-Анджелес.

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«Я не готов, но это нужно сделать — пытаясь что-то написать, каждый раз начинаю плакать, потому что думаю о тебе, племяннице Джиджи, о дружбе и братстве, которые у нас были. В воскресенье утром я слышал твой голос перед вылетом из Филадельфии, не мог даже подумать, что это будет наш последний разговор. Обещаю, что продолжу твое дело, приумножу наследие, ведь ты так много значишь для нас всех, особенно для «Лейкерс», теперь на меня лежит ответственность. Дай мне силу с небес и следи за мной», — написал Леброн в инстаграме.

13-летняя дочь Коби собиралась позаботиться о величии отца. И погибла звездой Джиджи готовилась стать Мамбой женского баскетбола. Отец в неё безгранично верил.

Первый матч «Лейкерс» после трагедии пришёлся на домашнюю игру с «Портлендом». Вокруг арены все эти дни собирались поклонники клуба и Коби. Они оставляли свечки, цветы, майки, писали слова поддержке семье и делились своими переживаниями. На этом месте наверняка будет памятник великому игроку.

Перед игрой на каждом кресле «Стэйплс-центра» появилась жёлтая футболка с восьмёркой и фамилией Брайанта, а на паркет нанесли оба его игровых номера, которые вывели из обращения сразу после окончания карьеры пятикратным чемпионом.

На игровой форме также появились инициалы Брайанта и чёрная траурная лента. Каждый игрок скорбил по ушедшему кумиру. Каждый болельщик «Лейкерс». Каждый, кто хоть раз смотрел игру одного из лучших спортсменов в истории.

На места Коби и его дочери Джиджи были положены цветы, а на кресла накинули их игровые майки. Брайант лично тренировал дочь и был уверен в её светлом баскетбольном будущем.

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Перед матчем с «Портлендом» Леброн сделал себе татуировку в память об ушедшем друге. На ноге он набил змею, как символ и прозвище Коби, а рядом с ней были размещены цифры 8 и 24.

Коби перед матчем был во всём. При этом всё было к месту и логично. Все игроки «Лейкерс» выбежали на разминку в майках Брайанта. Тренерский штаб отказался от классических ботинок и надел именные кроссовки баскетболиста. Леброн также отказался от своей именной модели в пользу кроссовок Коби Брайанта.

Леброн сыграл в матче с «Портлендом» в кроссовках, сделанных в память о Брайанте

Перед началом матча Леброн вышел в центральный круг и произнёс речь, которая заканчивалась фразой: «Мамба ушла. Но никогда не будет забыта нами».



Джеймса привыкли видеть машиной, которая не знает пощады. Над ним частенько смеются, что он всегда слишком серьёзен. Но и его голос дрожал, когда он произносил слова о Брайанте и его дочери. На глазах были слёзы. Он фактически потерял члена семьи. Человека, который сначала был примером, потом соперником, а после стал близким другом.

Большая боль Америки. Гибель Брайанта сделает его настоящей Легендой Коби и его достижения будут помнить вечно.

Первая четверть логично началась с быстрого баскетбола. Команды не пытались зажимать друг друга тактическими схемами, а потому игра напоминала скорее матч звёзд. Леброн был потерян. Это было заметно не только по количеству ошибок и по его взгляду. Из него как будто выбили дух и весь азарт, с которым он играет всю свою карьеру в НБА.

Джеймс старался задействовать своих партнёров. Получалось. «Лейкерс» держались рядом с гостями из «Портленда», которых вёл за собой Дэмьен Лиллард. Энтони Дэвис пустился было в снайперскую гонку за малышом, но тот в этот вечер был просто недостижим. И это при том, что Дэвис набрал 38. У защитника «Портленда» в итоге было 48!



Концовка получилась не слишком напряжённой. Хозяева смогли сократить отставание до 7 очков, а после передачи Леброна Брэдли дальним броском привёл «Лейкерс» к «-4» за полторы минуты. Казалось, что чудо может произойти. Но на него уже не было эмоций. Несколько невероятных попаданий Лилларда снова увеличили отрыв, превратив последние 30 секунд в простую формальность.



Леброн не стал давать интервью телевидению, а просто пожал руки соперникам, отправившись в раздевалку. Для каждого игрока и сотрудника «Лейкерс» следующие матчи будут такими же непростыми. Но через эти сложности нужно пройти также, как это сделал бы Коби Брайант.