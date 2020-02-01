Плохие новости для Куртинайтиса. Конкуренты всё глубже закапывают «Химки»

Завершился 22-й тур регулярного чемпионата Евролиги. Главным итогом этой недели можно считать тот факт, что «Химки» заметно осложнили себе задачу попадания в плей-офф, поскольку главные соперники добыли синхронные победы.

Падение «Химок» продолжается. Конкуренты дружно воспользовались очередной осечкой

«Химки» дома проиграли ЦСКА (69:78). Майк Джеймс и Йоханнес Фойгтманн сделали игру для армейцев. Лидер «Химок» Алексей Швед набрал 27 очков, 6 передач и совершил 8 потерь. Рейтинг эффективности Шведа составил 25 баллов, что является вторым лучшим результатом тура. В любом случае, звание MVP Алексею не светило из-за поражения команды.



Очередной осечкой «Химок» сразу же воспользовались конкуренты. «Милан» вырвал победу в матче против «Баварии» (79:78), отыграв отставание -20 по ходу второй половины. Команда Этторе Мессины слишком вальяжно действовала в первых трёх четвертях, что позволило хуже всех в Евролише играющей на выезде «Баварии» (1-10) претендовать на вторую победу на чужой площадке в этом регулярном чемпионате. «Милан» успел прийти в себя и выдал доминирующую четвёртую десятиминутку (26:12), но интрига сохранялась до самого конца.

«Химки» пролетают мимо плей-офф? С командой Куртинайтиса творится что-то неладное В то же время Итудис делает свою работу на 5+ и выжимает максимум из ростера ЦСКА.

Ключевым моментом стал перехват Майкла Ролла, который отдал передачу на Серхио Родригеса. Испанец навесил аллей-уп на Калеба Тарчевски, что позволило «Милану» вырваться вперед (76:75) за 30,5 секунд до финальной сирены. После этого у команды Мессины не дрогнула рука при исполнении штрафных. «Милан» (11-11) добывает важнейшую победу и отрывается от «Химок» (9-13). Во втором круге итальянцы примут химчан на своей площадке, что затрудняет достижение положительного результата для подопечных Римаса Куртинайтиса.



Ещё одна неприятная новость пришла для «Химок» из Испании, где «Валенсия» обыграла «Панатинаикос» (94:87). Главным героем встречи стал Боян Дублевич, на счету которого 19 очков и 7 подборов при рейтинге эффективности 26 баллов. Черногорский «большой» «Валенсии» забирает себе звание MVP 22-го тура, прервав гегемонию защитника «Анадолу Эфеса Шейна Ларкина, становившегося самым полезным четыре раза подряд. «Валенсия» (11-11) также отрывается от «Химок» на две победы. При этом у испанцев есть преимущество по личным встречам над российской командой.



«Фенербахче» в гостях дожал «Альбу» (74:70). Нандо Де Коло (10 очков) в очередной раз выступил блекло. Во втором круге бывший лидер ЦСКА набирает всего 12,2 очка, но француза достойно страхуют партнеры по команде. В игре против «Альбы» выделились Костас Слукас (16 очков). Луиджи Датоме (15 очков) и ещё один экс-«армеец» Лео Вестерманн (11 очков), который забил ключевой трёхочковый в концовке. «Фенербахче» (10-12) уже опережает «Химки» и дышит в спину «Милану» и «Валенсии». Можно не сомневаться, что подъем команды Желько Обрадовича продолжится.

ЦСКА уже второй, «Химки» — одиннадцатые. Евролига сурова к команде Куртинайтиса Ларкин творит невероятные вещи, а Де Коло переписывает историю, обставив легендарных Наварро и Спанулиса.

«Олимпиакос» дома справился с «Басконией» (80:70), а «Жальгирис в гостях обыграл АСВЕЛ (79:74). «Олимпиакос» (9-13) и «Жальгирис» (8-14) — соперники, которых «Химкам» тоже стоит принимать во внимание.

ЦСКА ждёт в гости разыгравшийся «Анадолу Эфес»

ЦСКА (16-6) добыл пятую победу подряд, сломив «Химки». Команда Димитриса Итудиса выдает одинаковый результат с «Реалом» и «Барселоной». Пока «армейцы» номинально на втором месте, поскольку опережают испанские суперклубы по дополнительным показателям.



На первой строчке располагается «Анадолу Эфес (19-3), который в 22-м туре удачно съездил в гости к «Црвене Звезде» (85:78). Шейн Ларкин (24 очка) снова стал лучшим в составе «Эфеса», хотя на этот раз американец был недостаточно хорош для звания MVP раунда. Ларкину неплохо помог Крис Синглтон (13 очков, 7 подборов). Стоит отметить возвращение в строй одного из лидеров турецкого клуба Василие Мицича. Хотя серб ещё явно не набрал форму. В Белграде на его счету всего 6 очков при 5 потерях.

ЦСКА обыграл «Химки» за три четверти. Куртинайтис теряет контроль над командой? Швед набрал 27 очков, а кубинец Сент-Рос осваивается в роли самого полезного и разностороннего игрока ЦСКА.

«Эфес» выиграл 7-й матч подряд в Евролиге. Уже во вторник команда Эргина Атамана сыграет в Москве против ЦСКА. Именно «армейцы» нанесли туркам последнее поражение — 81:80 в Стамбуле. Грядущее противостояние в «Мегаспорте» является одним из важнейших во втором круге Евролиги. Победа ЦСКА оживит гонку за первое место. «Эфес» в случае успеха фактически застолбит за собой первое место в «регулярке», а Ларкин может быть уверенным, что ему достанется звание MVP сезона.

«Реал» выходит из кризиса и добывает победу в Тель-Авиве

«Маккаби» потерпел первое домашнее поражение в этом сезоне, уступив «Реалу» (77:81). Мадридский клуб прервал серию из трёх поражений. Лучшим в составе «Реала» стал вернувшийся в строй Энтони Рэндолф (19 очков, 7 подборов). Также хорошо себя проявили Фабьен Козер (12 очков), Факундо Кампаццо (11 очков, 8 передач), Вальтер Тавареш (11 очков, 10 подборов, 5 блок-шотов) и Трэй Томпкинс (12 очков).



«Маккаби» (14-8) отпускает «Реал», ЦСКА и «Барселону» (все по 16-6). У израильтян переполнен лазарет. Омри Каспи и Нэйт Уолтерс, вероятно, вылетели до конца сезона. Также не могут играть Джон ДиБартоломео, Йовель Зусман и Тарик Блэк. Подписание по ходу сезона Аарона Джексона, Амаре Стадемайра и Джалена Рейнольдса — экстренная мера, которая не помогла команде Янниса Сферопулоса удержаться в группе лидеров.

Таким образом, в верхней части турнирной таблицы произошло чёткое разделение. «Эфес», ЦСКА, «Реал», «Барселона» наверняка сформируют топ-4 по итогам «регулярки». «Маккаби» (14-8) и «Панатинаикос (13-9) разыграют 5-6 места, а «Милан», «Валенсия», «Фенербахче», «Химки», «Баскония», «Црвена Звезда», «Жальгирис» и «Олимпиакос» поспорят за две оставшиеся путёвки в плей-офф. Пока «Милан» и «Валенсия» держатся в топ-8, но кому-то из них, скорее всего, придётся уступить своё место «Фенербахче».

«Зенит» остановили в Каталонии

«Зенит» в гостях не смог навязать борьбу «Барселоне» (72:90). Каталонцы сняли все вопросы, крупно выиграв вторую четверть (32:14), а после перерыва команды просто доигрывали. «Барселона» из-за травмы голеностопа потеряла Кори Хиггинса. Малкольм Дилэйни (21 очко), Кайл Курич (21 очков) и Никола Миротич (15 очков) без проблем компенсировали отсутствие американца в атаке. В составе «Зенита» двузначную результативность покорили только Густаво Айон (16 очков, 10 подборов) и Эндрю Альбиси (16 очков). Этого оказалось слишком мало против звёздной испанской команды.



«Зенит» (7-15) до свидания с «Барселоной» добыл три победы за 4 матча. Однако игра в Испании показала, что подопечным Жоана Плазы рано думать о каком-то стремительном подъеме и борьбе за зону плей-офф. Что реально под силу «Зениту», так это цепляться за очки в играх с соперниками среднего уровня и претендовать на попадание в топ-12 по итогам сезона.