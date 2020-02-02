«Ты All-Star, юноша!» Лиллард бьёт рекорды с благословения Коби Брайанта

«Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Юта Джаз» (124:107) в матче регулярного чемпионата НБА. В составе победителей очередной феноменальный перфоманс записал себе в актив разыгрывающий Дэмьен Лиллард, на счету которого 51 очко и 12 передач.

ВИДЕО

Также у «Блэйзерс» мощный дабл-дабл оформил центровой Хассан Уайтсайд — 17 очков и 21 подбор. Кармело Энтони вернулся в игру после пропущенного матча с «Лейкерс» и набрал 15 очков и 5 подборов. В составе проигравших выделились Донован Митчелл (24 очка), Майк Конли и Боян Богданович (оба по 22 очка).



Следует отметить, что Лиллард выдает, без преувеличения, феноменальный отрезок за последние пару недель. За предыдущие 6 матчей он набирал в среднем 48,8 очка, 10,3 передачи, 7, подбора и забивал 8,3 трёхочковых. Точность составила 55% с игры, 57% из-за дуги (14,3 попытки в среднем за матч) и 92% с линии штрафных. Разыгрывающий «Портленда» — первый игрок в истории НБА, который набрал в среднем 45+ очков и 10+ передач на отрезке из 6 игр.

Также на счету Лилларда еще один исторический рекорд — он первым забивал не менее 6 трёхочковых на дистанции из 6 матчей. «Блэйзерс» выдали результат 5-1 во время фантастического отрезка Дэмьена, обыграв клубы из зоны плей-офф «Хьюстон Рокетс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Юта Джаз» и «Индиана Пэйсерс». В январе Лиллард стал рекордсменом франшизы, набрав за месяц 511 очков (48,4 за игру) и забив 73 трёхочковых. Прошлые рекорды также принадлежали Лилларду.



Неудивительно, что в концовке матча вся арена в Портленде кричала «MVP» в адрес Дэмьена.

ВИДЕО

За последние 24 часа Лиллард набрал 99 очков. Вчера Дэйм записал на свой счёт 48 очков, 9 подборов и 10 передач в матче против «Лейкерс» (127:119). Это была первая домашняя игра «Лейкерс» после трагической гибели легенды клуба Коби Брайанта. Лиллард сказал, что обстоятельства не позволяют его команде испытывать радость после победы над «Лейкерс».



«Мы не чувствуем себя победителями матча с «Лейкерс» с учетом обстоятельств. У нас останутся лишь грустные воспоминания от этого вечера. Это очень тяжело», – заявил Лиллард.

Вечер памяти Коби. «Лейкерс» провели первый матч после трагедии Трогательный ролик, слёзы Леброна, опустошённость игроков.

Лиллард надеялся, что Брайант выжил в авиакатастрофе. После официального подтверждения трагедии Дэмьен на протяжении всего дня ждал новости о том, что Коби удалось спастись.



«Он ведь был супергероем», – сказал Лиллард.



У Лилларда есть своя памятная история, связанная с Коби. В 2014 году Дэмьен впервые принимал участие в Матче звёзд.



Лиллард действительно с нетерпением ждал возможности показать себя в элитной компании, но ему предоставили мало минут. В ростере было очень много состоявшихся звёзд, в то время как разыгрывающий «Блэйзерс».только пробивал путь к статусу исполнителя первой величины.

Лиллард сидел подавленным на скамейке. Именно в этот момент Брайант подошел к восходящей звезде «Портленда» и воодушевил его. Об этом Дэйм рассказал в интервью Yahoo Sports. Брайанта выбрали в стартовый состав Матча звёзд, но он не смог играть из-за травмы ахиллова сухожилия. Коби заметил, что Лиллард сидел в конце скамейки и выглядел откровенно подавленным. Брайант решил сесть рядом с молодым разыгрывающим и сказал.

«Черт возьми, ты заслужил вызов на Матч звёзд. Ты заслуживаешь находиться здесь со всеми остальными. Ты All-Star. Просто продолжай работать, молодой парень», — вспоминает Лиллард.

На протяжении всей игры Брайант продолжал напоминать об этом Лилларду.



«Я не искал сочувствия и никогда не нуждался в этом… Но когда это исходило от Коби Брайанта — чувства совершенно иные. Для меня всё изменилось. Я ценил слова Брайанта, поскольку с детства боготворил его. Когда вы слышите такую поддержку от Коби, то знаете, что это не просто так. Это много значило для меня», — отметил Лиллард.

К сожалению, новость и гибели Брайанта не оказалась фейком, как предполагал Дэмиьен. В любом случае, Лиллард выдал отрезок достойный памяти Чёрной Мамбы. Дэмьен хорошо знал Коби и был его другом. Впрочем, это можно сказать и про подавляющее большинство звёзд современной лиги, для которых Брайант выступал в роли образца великого баскетболиста.

Кармело Энтони, Крис Пол и Кайри Ирвинг пропустили по одному матчу регулярного чемпионата, поскольку не могли найти в себе сил выйти на площадку из-за траура в связи со смертью Коби.



«Портленд» (23-27) находится на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф, которую замыкает «Мемфис» (24-25), вполне отыгрываемое. Особенно, если Лиллард продолжит показывать такой фантастический уровень игры.