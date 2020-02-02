Швед долго запрягал, да быстро доехал. Вечер баскетбола в Казани удался

Вся последняя неделя проходит под знаком наследия Коби Брайанта. Россия и Единая лига ВТБ совсем не далека от главной лиги планеты. За «Химки», к слову, играют парни, которые в НБА не были статистами. Алексей Швед играл за океаном с 2012 по 2015 год. Удостоился права выйти на паркет в Звёздный уик-энд в составе звёздных новичков лиги.

Вернувшись в Европу, он от матча к матчу доказывает, что является одним из лучших игроков Европы. А если отталкиваться от статистики — лучшим. А вот у самого лидера чемпионата Единой лиги дела пока идут не настолько здорово, как хотелось бы. Команда на время покинула восьмёрку сильнейших и готовится побороть проблемы с не самым удачным календарём.

В Казань лидер прибыл не в самом приятном расположении духа. Сказались и потери из-за травм. Подопечные Прифтиса же в европейском Кубке чувствуют себя более чем комфортно. УНИКС спокойно прошёл во второй раунд, где не позволяет усомниться в максимальных амбициях. И стартовый отрезок в матче против лидера Единой лиги получился у хозяев весьма неплохо. И дело в том, что долго раскачивался лидер гостей Алексей Швед.



У лидера «Химок» в стартовом отрезке было 2 точных попадания с игры из 8 попыток. И 0/3 из-за дуги. У хозяев же отчаянно сражались и вышли с «горячими» руками Макколлум, Смит и Уилсон. Неплохо боролся Клименко, в первой половине матча весьма достойно сражавшийся в краске. В первой половине встречи гости уступали практически по всем параметрам.



После перерыва ощущение изменилось. Химчане принялись спокойно и уверенно тянуть одеяло в свою пользу. У Шведа пошли броски, он почувствовал уверенность и принялся радовать партнёров своевременными и оригинальными передачами. Ну а в заключительной десятиминутке у главного скорера Европы полетело практически всё. И ладно бы летело в кольцо. Он ведь и передачи раздавал феноменальные! Когда 2-3 игрока неслись накрывать его очередной отчаянный бросок, Алексей элегантно забрасывал на Букера, который гасил алей-уп в корзине соперника.

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Казанский «Баскет-Холл» отлично поддерживал свою команду на протяжении первых трёх четвертей. Смит и Макколлум создавали не менее яркие эпизоды – посмотрите хайлайты. Но в какой-то момент хозяевам отказало спокойствие. Хоть «Химки» и имели на постоянной основе большее количество фолов, но это были правильные фолы, которые не влияли на набор очков со стороны соперника. А вот у УНИКСа в самые ответственные моменты матча случались и важные пробивные броски для соперника, и неспортивные броски.



Бессмысленно рассуждать о том, насколько правомерным был тот или иной свисток. Это дело вдумчивого разбора. Мы же отметим, что в концовке матча (полноценным клатчем её назвать нельзя) хозяевам не хватило напора и запаса прочности. А Швед, которого в нашей онлайн-трансляции по ходу матча критиковали по полной программе, набрал гроссмейстерские 25 очков и отдал 13 передач. Очень достойный дабл-дабл.

Как только заработала «пушка» Шведа, включились в игру по полной программе и Букер с Тиммой. Зайцев совершил пару ключевых проходов, а Йеребко – несколько крайне важных подборов (после промахов Шведа). И все эти факторы позволили химчанам финишировать без особых нервов. У дружины Куртинайтиса всё в полном порядке во внутреннем чемпионате. Можно полностью сосредоточиться на том, чтобы выправить дела в Евролиге.



Гости позволили себе улыбки только тогда, когда у Шведа полетели дальние «бомбы», а в руки к Букеру в нужный момент сетапы алей-упов. Это просто наблюдение, но было чрезвычайно приятно видеть, что Макколлум, Смит и Таюс позволяли себе вольности даже тогда, когда счёт был критично не в их пользу. Эти парни стараются играть на зрителя, доставлять ему удовольствие. И периодически вытворяют такие феноменальные вещи, что даже у экрана появляется желание встать и поаплодировать!



В целом вечер баскетбола в Казани удался на славу. Да, сегодня победу одержали «Химки». Учитывая полный порядок УНИКСа в Европе, парням Куртинайтиса было важнее почувствовать уверенность. Главное, что случилось в этот воскресный вечер, – удовольствие, которое болельщики получили от игры.