Зайон бессмысленно бегал по площадке. Джентри не знает, как использовать главный актив?

«Хьюстон Рокетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (117:109). Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, остановившийся в шаге от трипл-дабла, набрав 40 очков, 10 подборов и 9 передач.

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Ещё один дабл-дабл на счету Дануэла Хауса — 12 очков и 12 подборов. В составе «Пеликанс» дабл-даблы на счету Брэндона Ингрэма (28 очков и 12 подборов), Зайона Уильямсона (21+10), Лонзо Болла (10+11) и Джоша Харта (16+10).



«Хьюстон» понемногу начинает приходить в себя. Команда Майка Д’Антони добыла две подряд победы над «Далласом» (128:121) и «Нью-Орлеаном». Разница в этих играх небольшая, однако в ситуации «Рокетс» любой выигрыш сейчас на вес золота. Что может быть ещё более важным, так это прогресс Джеймса Хардена. Лидер «Хьюстона» вчистую провалил январь (28,6 очка при слабой точности 35,5% с игры и 27% из-за дуги, плюс 4,4 потери в среднем за матч), но в игре против «Маверикс наконец-то показал что-то вменяемое, набрав 35 очков и 16 подборов при не солидной точности из-за дуги 6-14. В поединке против «Пеликанс Джеймс продолжил почин. В этот раз он записал себе в актив солидные 40-10-9 при 7/15 трёхочковых. Харден стал рекордсменом по количеству игр с покорением статистики 40-10-5 с 1982 года. В активе Джеймса 26 таких перфоманса, что позволило ему обойти своего одноклубника Расселла Уэстбрука (25).

Уэстбрук и Харден мешают «Хьюстону»? Без них у команды получается очень даже неплохо Ноунеймы «Рокетс» не оставили шансов самой горячей команде НБА.

«Рокетс» (31-18) пока занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, но уже приближаются к «Юта Джаз» (32-17) и «Денвер Наггетс» (34-16), которые оступались в последних играх.



«Пеликанс» (20-30) с надеждами на плей-офф ещё не прощаются, хотя ситуация не самая простая. В прошлой игре «Нью-Орлеан» выиграл важнейший матч против восьмого «Мемфиса» (139:111). Удачный отрезок не удалось продолжить в «Хьюстоне», хотя «Пеликанс» боролись до самого конца и вели «+5» в начале четвёртой четверти. «Нью-Орлеан» после восстановления Зайона Уильямсона ставит перед собой цель выхода в плей-офф. Уже неоднократно инсайдеры сообщали, что клуб не собирается обменивать ветерана Джру Холидэй в надежде подняться в топ-8.

Харден — самый бездарный шутер в истории. Так часто из-за дуги никто не мазал У «Хьюстона» грандиозные проблемы. Крис Пол — третья за последние 5 дней экс-звезда «Рокетс», отомстившая бывшей команде.

Поражение в Хьюстоне — не приговор, но «Нью-Орлеан» мог бы претендовать на большее. Новичок Уильямсон провёл шестой матч после возвращения в строй. Зайон ни разу не подвёл. Не было откровенных поводов резко критиковать его.

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31 новичок в истории НБА в среднем набирал не менее 19 очков и 7 очков за сезон. Уильямсон идёт в темпе покорения этой статистики. По итогам 6 матчей он набирает в среднем 19,5 очка и 8,2 подбора. При этом Зайон показывает потрясающую точность с игры (61,5%) и из-за дуги (66,7%). Из 31 новичка со статистикой 19-7 только Шакил О’Нил осилил точность с игры выше 55% (56,2%). Зайон имеет все шансы превзойти Шака. И это, не говоря уже о достаточно неплохом трёхочковом броске, который есть в арсенале Уильямсона.



Проблема в том, что «Пеликанс» будто бы не знают, как использовать Зайона. Уильямсон продолжает радовать зрелищными моментами. Он наладил классную связь с разыгрывающим Лонзо Боллом. В матче против «Рокетс» Болл находил Зайона передачей, не глядя и отдавал навесной пас под аллей-уп со своей половины площадки.

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Зайон готов приносить «пеликанам» победы. Но тренер зачем-то маринует его «на банке» Первый номер драфта НБА-2020 разочарован. Уильямсон готов забирать концовку, но второй раз смотрит на поражение команды с лавочки.

Но это в полной мере не отражает общую картину. Главный тренер «Нью-Орлеана» Элвин Джентри признал, что команда обязана лучше использовать сильные стороны Уильямсона.



«Зайон не может играть четыре минуты, не касаясь баскетбольного мяча. Это моя вина. Я должен сделать всё необходимое, чтобы это никогда не повторилось. Поэтому я несу ответственность. Если мы не отдаём мяч Уильямсону и не выполняем установки, тогда нужно выпускать других игроков на площадку. Это ещё одна задача, которую я должен решить», — приводит слова Джентри ESPN.



«Пеликанс» максимально аккуратно подходят к задействованию Уильмсона. Клуб боится, что у первого номера драфта-2019 случится рецидив травмы колена, из-за которой он пропустил больше половины нынешнего сезона. Однако чрезмерная осторожность тоже не является хорошим вариантом, Джентри начинает понимать это.

Зайону вряд ли стоит рассчитывать на звание лучшего новичка по итогам сезона. Защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морант играл весь сезон без серьезных травм и набирает в среднем 17,5 очка, 7,1 передачи, 3,4 подбора и 1,1 перехвата. Джа — лучший в классе новичков по результативности и количеству ассистов. По передачам он вообще примерно в два раза опережает ближайшего преследователя Дариуса Гарлэнда из «Кливленда» (3,7). «Мемфис» пока идёт в зоне плей-офф. Почти наверняка награда достанется Моранту. Джа проводит на площадке 30 минут против 26 минут у Зайона.



Возможно, увеличение игрового времени и коэффициента использования Уильямсона позволят хотя бы немного оживить гонку за лучшего новичка сезона, как случилось в прошлом году. Тогда всем было понятно, что защитник «Далласа» Лука Дончич заберет себе награду, но ударное выступление разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга во второй половине сезона хотя бы дало повод поговорить о какой-то конкуренции.