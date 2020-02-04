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«Даллас» обыграл «Индиану», Порзингис без Дончича играет на порядок лучше

Порзингис без Дончича играет на порядок лучше
Алексей Фалько
Дончич угнетает Порзингиса. Без словенца Кристапс играет на порядок лучше
«Далласу» нужно всерьез задуматься, как использовать двух молодых звёзд вместе.
Баскетбол / НБА 0

«Даллас Маверикс» в гостях обыграл «Индиану» (112:103). У победителей дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов оформил Кристапс Порзингис, Лука Дончич не играл из-за травмы голеностопа. В составе проигравших в шаге от трипл-дабла остановился Домантас Сабонис — 26 очков, 12 подборов и 9 передач.

Как оказалось, травма Дончича не является такой уж большой проблемой для «Маверикс». Можно вспомнить, как в декабре «Даллас» без Луки обыгрывал в гостях топ-клубы Восточной конференции «Милуоки» и «Филадельфию». Сейчас ситуация аналогичная. «Даллас» ехал в Индианаполис в статусе андердога. «Пейсерс» — претендент на получение преимущества домашней площадки в плей-офф Восточной конференции. Казалось бы, шансов у гостей не так уж много.

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Кристапс Порзингис — основная причина, по которой «Маверикс» держатся на плаву без Дончича. Латвийский тяжелый форвард в игре против «Пейсерс» установил сезонный рекорд результативности — 38 очков при солидной линейке точности 10/20 с игры, 6/13 из-за дуги, 12/12 штрафных, а также добавил к этому 12 подборов.

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Порзингис является третьим игроком в истории «Маверикс» после Дончича и Дирка Новицки, который набирал 35+ очков и 10+ подборов в двух матчах подряд. В Индианаполисе Кристапс показал вторую по величине результативность в карьере. Порзингис набирает в среднем 16,0 очка при точности 39,0% с игры в 32 матчах вместе с Дончичем на площадке. В 6 матчах без травмированного словенца латвиец записывает себе в актив 27,2 очка при точности 48% с игры.

Очевидно, что Порзингис вполне способен быть первой опцией команды. Он доказал это ещё во время выступления за «Нью-Йорк Никс». В какой-то мере справедливо сказать, что наличие Дончича на паркете угнетает Кристапса. Коэффициент использования латвийца падает. Порзингис отходит на второй план, из-за чего его статистика становится хуже.

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Главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл должен подумать над тем, как более качественно использовать Дончича и Порзингиса на площадке одновременно. Дончич набирает в среднем 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,7 передачи в этом сезоне, реализуя 46,4% бросков с игры. Словенец — более чем подходящий лидер команды. Имя Луки уже в какой-то мере стало нарицательным и его признают другие звёзды НБА.

Например, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер набрал 38 очков в матче против своей бывшей «Филадельфии» (137:106). После игры Батлер признался, что чувствует себя «как Лука». Солидная похвала для 20-летнего парня из Европы, который проводит всего второй сезон в лиге. Дончич сразу же откликнулся на заявление Батлера и дал понять, что ценит тёплые слова более опытного коллеги.

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При всей впечатляющей игре Дончича часто упускается из виду наличие в команде ещё одной молодой звезды — Кристапса Порзингиса. Последний раз Порзингис так результативно играл более двух лет назад, когда выступал в составе «Никс». 12 декабря 2017 года в поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристапс набрал 37 очков. Самым результативным матчем Порзингиса в НБА остается игра против «Индианы» в ноябре 2017-го, когда он настрелял 40 очков. После этого Кристапс перенёс тяжелую травму — разрыв крестообразных связок. Он долго восстанавливался и не играл примерно полтора года. Сейчас Порзингис снова в деле. Ему всего 24 года. Кристапл ещё может прогрессировать.

«В будущем хочу выяснить, как я могу быть эффективным, когда играет Лука. Это то, над чем мы работаем. Сейчас я поймал хороший ритм. Хочу продолжать в том же духе. Я думаю, что мы показываем довольно хороший баскетбол. Мы двигаем мяч, играем агрессивно» — приводит слова Порзингиса ESPN.

Уверенную игру Порзингиса отметил и лидер соперников Домантас Сабонис.

«Порзингис становится особенным игроком, когда находит свою игру. Против него тяжело играть, даже если ты проводишь смены в защите. Он выше всех и может просто бросать через тебя. Это было особенно заметно сегодня вечером, когда на Порзингисе часто свистели нарушения правил. Защита против Порзингиса стала действительно трудной задачей», — цитирует Сабониса ESPN.

Дончич пропустит какминимум ещё три игры. Порзингис наверняка не подведёт «Маверикс» в этих матчах. В дальнейшем команде нужно всерьез задуматься, как эффективнее использовать двух молодых звёзд на площадке вместе.

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