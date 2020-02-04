Дончич угнетает Порзингиса. Без словенца Кристапс играет на порядок лучше

«Даллас Маверикс» в гостях обыграл «Индиану» (112:103). У победителей дабл-дабл из 38 очков и 12 подборов оформил Кристапс Порзингис, Лука Дончич не играл из-за травмы голеностопа. В составе проигравших в шаге от трипл-дабла остановился Домантас Сабонис — 26 очков, 12 подборов и 9 передач.

Как оказалось, травма Дончича не является такой уж большой проблемой для «Маверикс». Можно вспомнить, как в декабре «Даллас» без Луки обыгрывал в гостях топ-клубы Восточной конференции «Милуоки» и «Филадельфию». Сейчас ситуация аналогичная. «Даллас» ехал в Индианаполис в статусе андердога. «Пейсерс» — претендент на получение преимущества домашней площадки в плей-офф Восточной конференции. Казалось бы, шансов у гостей не так уж много.

Наступает эра Дончича. В НБА небывалое количество новых игроков на Матче звёзд Династии «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» постепенно угасают, старые звёзды становятся неактуальными.

Кристапс Порзингис — основная причина, по которой «Маверикс» держатся на плаву без Дончича. Латвийский тяжелый форвард в игре против «Пейсерс» установил сезонный рекорд результативности — 38 очков при солидной линейке точности 10/20 с игры, 6/13 из-за дуги, 12/12 штрафных, а также добавил к этому 12 подборов.

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Порзингис повторил достижение Новицки в матче с «Индианой»

Порзингис является третьим игроком в истории «Маверикс» после Дончича и Дирка Новицки, который набирал 35+ очков и 10+ подборов в двух матчах подряд. В Индианаполисе Кристапс показал вторую по величине результативность в карьере. Порзингис набирает в среднем 16,0 очка при точности 39,0% с игры в 32 матчах вместе с Дончичем на площадке. В 6 матчах без травмированного словенца латвиец записывает себе в актив 27,2 очка при точности 48% с игры.

Очевидно, что Порзингис вполне способен быть первой опцией команды. Он доказал это ещё во время выступления за «Нью-Йорк Никс». В какой-то мере справедливо сказать, что наличие Дончича на паркете угнетает Кристапса. Коэффициент использования латвийца падает. Порзингис отходит на второй план, из-за чего его статистика становится хуже.

Что не так с «Далласом»? Просто Йокич тащит наверх «Денвер», а Дончич — личную статистику Без Порзингиса «Маверикс» падают вниз. Неизменно растёт лишь список персональных рекордов Луки. Что важнее — величие или команда?

Главный тренер «Маверикс» Рик Карлайл должен подумать над тем, как более качественно использовать Дончича и Порзингиса на площадке одновременно. Дончич набирает в среднем 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,7 передачи в этом сезоне, реализуя 46,4% бросков с игры. Словенец — более чем подходящий лидер команды. Имя Луки уже в какой-то мере стало нарицательным и его признают другие звёзды НБА.

Например, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер набрал 38 очков в матче против своей бывшей «Филадельфии» (137:106). После игры Батлер признался, что чувствует себя «как Лука». Солидная похвала для 20-летнего парня из Европы, который проводит всего второй сезон в лиге. Дончич сразу же откликнулся на заявление Батлера и дал понять, что ценит тёплые слова более опытного коллеги.

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Странный антирекорд Адетокунбо. «Даллас» остановил «Бакс» и без Дончича Фанаты ждали очной дуэли Янниса и Луки, но «Даллас» разобрался с «оленями» и без главной своей звезды.

При всей впечатляющей игре Дончича часто упускается из виду наличие в команде ещё одной молодой звезды — Кристапса Порзингиса. Последний раз Порзингис так результативно играл более двух лет назад, когда выступал в составе «Никс». 12 декабря 2017 года в поединке против «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристапс набрал 37 очков. Самым результативным матчем Порзингиса в НБА остается игра против «Индианы» в ноябре 2017-го, когда он настрелял 40 очков. После этого Кристапс перенёс тяжелую травму — разрыв крестообразных связок. Он долго восстанавливался и не играл примерно полтора года. Сейчас Порзингис снова в деле. Ему всего 24 года. Кристапл ещё может прогрессировать.

«В будущем хочу выяснить, как я могу быть эффективным, когда играет Лука. Это то, над чем мы работаем. Сейчас я поймал хороший ритм. Хочу продолжать в том же духе. Я думаю, что мы показываем довольно хороший баскетбол. Мы двигаем мяч, играем агрессивно» — приводит слова Порзингиса ESPN.

Уверенную игру Порзингиса отметил и лидер соперников Домантас Сабонис.



«Порзингис становится особенным игроком, когда находит свою игру. Против него тяжело играть, даже если ты проводишь смены в защите. Он выше всех и может просто бросать через тебя. Это было особенно заметно сегодня вечером, когда на Порзингисе часто свистели нарушения правил. Защита против Порзингиса стала действительно трудной задачей», — цитирует Сабониса ESPN.



Дончич пропустит какминимум ещё три игры. Порзингис наверняка не подведёт «Маверикс» в этих матчах. В дальнейшем команде нужно всерьез задуматься, как эффективнее использовать двух молодых звёзд на площадке вместе.