«Меня не уважают в этой лиге». Первый номер драфта-2015 бросает обвинения НБА

Удивительно, насколько по-разному относятся спортсмены-игровики к Звёздным уик-эндам. Звёзды НХЛ даже ценой одноматчевой дисквалификации готовы слиться во Флориду, где можно понежиться на песочке под ласковым солнцем. У бейсболистов и игроков НФЛ подобные мероприятия не особенно отличаются от классических матчей.

Совсем другое дело – НБА. Здесь помимо главного события, самого матча звёзд, происходит куча иных впечатляющих шоу. Это и матч новичков, за попадание на который многие восходящие звёзды лиги готовы в буквальном смысле грызть паркет. И конкурсы мастерства. Достижения регулярного сезона могут забыться и остаться лишь в пыльных архивах, а вот яркий перформанс останется в памяти.

Сколько лет прошло, а мы помним данк Блэйка Гриффина через автомобиль, легендарный полёт Майкла Джордана, оттолкнувшегося от линии штрафных бросков, и Супермена в исполнении Дуайта Ховарда. Не меньше эмоций вызывают и противостояния дальнобойщиков. Звёздный уик-энд — это квинтэссенция лучшего, что может дать зрителю современный баскетбол. И если игрок здоров, он непременно воспользуется приглашением.

Наступает эра Дончича. В НБА небывалое количество новых игроков на Матче звёзд Династии «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» постепенно угасают, старые звёзды становятся неактуальными.

О том, насколько престижно попасть в звёздную заявку, говорят эмоции тех баскетболистов, на которых выбор не пал. Например, новичок «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хейс был настолько разгневан, не найдя своей фамилии в составе сборной новичков Запада, что записал видео с весьма неоднозначным сексуальным предложением в адрес всей лиги. Видео вы легко сможете найти в Сети по запросу «Pelicans rookie Jaxson Hayes says». Спустя пару часов парень принёс публичные извинения, но эмоции его понятны.

Не сдержал раздражения и MVP минувшего сезона Яннис Адетокунбо. «Как вообще так получилось, что у нас почти 50 побед к Матчу звёзд, но у нашего клуба нет трёх игроков на Матче звёзд? Эрик Бледсо — настоящий оллстар!» — написал грек в своём «твиттере». По итогам 41 матча сезона Эрик набирает в среднем 15,4 очков, 4,6 подбора и 5,2 результативной передачи.

Адетокунбо разозлил невыбор Бледсо на Матч звёзд НБА

Есть и ещё один недовольный баскетболист. И на нём мы остановимся подробнее. Карл-Энтони Таунс начал выступать в НБА с большими ожиданиями. Он был выбран под первым номером на драфте-2015. Великан ростом 210 сантиметров со склонностью к непредвиденному набору веса признавался лучшим новичком НБА в 2016 году. Дважды вызывался на Матч звёзд и даже становился победителем конкурса мастерства. И отталкиваясь от статистических показателей, не было никаких предпосылок не приглашать его на третий кряду Звёздный уик-энд (в среднем 27 очков за матч, 10,8 подбора и 4,2 ассиста).

«Миннесота» уступила «Кингз». С Таунсом в составе «Тимбервулвз» проиграли 16 игр подряд

Но что-то пошло не так. Понятно, что болельщики «Миннесоты» поддержали свою звезду, но вот было это больше месяца тому назад. И никто даже предположить не мог, как сложится для центрового «лесных волков» и самого клуба этот месяц. Последнюю победу с Карлом-Энтони в составе «Миннесота» одержала аж в День Благодарения, то есть 27 ноября 2019 года. После этого Таунс несколько матчей пропустил, и, о чудо, команда одержала целых 5 побед. А вот с находящимся на паркете лучшим своим игроком «волки» потерпели 16 (!) поражений кряду.

Дончич и Яннис — лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Фанаты задвинули Леброна В списке есть также 226-сантиметровый фрик Тако, сыгравший в сезоне 11 минут, и ноунейм из «Лейкерс».

«К сожалению, в этом году в Матче звёзд не примут участия все 24 лучших игрока НБА, — намекнул на себя центрфорвард. — Я чувствую, что меня не уважают в этой лиге. Меня не уважали с тех пор, как я пришёл сюда. В том, что я не увидел своего имени в окончательном списке, нет ничего нового. Когда ты человек, которого так не уважают, как меня, подобные новости не становятся шоком».

Вернёмся к вопросу об уважении. Каждый, кто пользуется ресурсом ESPN, в том числе и его фэнтази-лигами, отлично знает, сколько там случается багов. Но есть, как принято говорить, оговорки по Фрейду. Когда один из броадкастеров НБА игнорирует твои достижения на страничке твоего же клуба – это уже что-то кармическое.

«Дело не в Матче звёзд, а в том, чтобы пробиться в финал НБА, играть в плей-офф и выигрывать матчи, — продолжил Таунс. — Именно из этого строится ваше наследие. Звёздный уик-энд — это крутая штука для фанатов, но я здесь для людей в этой раздевалке».

Это здорово, что Карл-Энтони говорит о важности командных успехов, но есть ощущение, что это больше правильные слова, чем чёткое понимание того, как нужно работать над собой и как расставлять приоритеты. Но сама обида Таунса и других не приглашённых на Звёздный уик-энд баскетболистов даёт нам гарантию того, что попавшие в составы Запада и Востока дадут настоящий спектакль.